За вказівкою Банкової моїх адвокатів планують позбавити адвокатських свідоцтв, - Лерос

Адвокатів народного депутата Гео Лероса - Ігоря Черезова та Сергія Комлева найближчим часом планують позбавити адвокатських свідоцтв.

Про це сам Лерос повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова помста Зеленського. За вказівкою Банкової, моїх адвокатів Ігоря Черезова та Сергія Комлева найближчим часом планують позбавити адвокатських свідоцтв. Історія тиску триває з моменту, як адвокати стали моїми захисниками. Спочатку їм приходили "дружні" рекомендації не братися за мої справи, але після останнього успішного захисту в суді, завдяки якому владі не вдалося мене посадити під домашній арешт, Офіс президента посилено шукає можливість їх залякати та притягнути до відповідальності за сфальшованими на них скаргами", - пише Лерос.

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За його словами, "щоб оскаржити майбутні незаконні рішення, у адвокатів підуть місяці, а в їхньому випадку - роки".

"Цього буде достатньо, щоб позбавити мене захисту в судах, та залякати інших адвокатів, щоб ніхто не брався за мої справи. Мої адвокати вже довели, що їх не залякати. Такі випробування - додатковий стимул зламати корумпований режим, щоб кожен учасник зеленого ОПГ поніс відповідальність", - резюмував нардеп.

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Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.