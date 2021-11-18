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Суд обрав нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд обрав нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутатові Гео Леросу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього особисте зобов'язання.

По це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У задоволенні клопотання відмовити... Покласти на Лероса особисте зобов'язання строком на два місяці", - йдеться в рішення суду.

"Не згоден із рішенням суду, подаватимемо апеляцію", - сказав Лерос журналістам після оголошення рішення суду. Він зазначив, що підозри, висунуті на його адресу, необґрунтовані, тому запобіжного заходу не повинно бути як такого.

На засіданні в четвер захист Лероса наполягав, що рішення суду, невиконання якого інкримінується Леросу, було виконано, відповідно, підозра за цим епізодом не є обґрунтованою.

Також адвокати наполягали на тому, що необґрунтованою є і підозра щодо хуліганських дій у Верховній Раді, оскільки жест, який продемонстрував депутат, не мав вербального супроводу. "В нас відсутня кваліфікація жестів... Дуже складно буде проводити експертизу", - зазначив представник захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про вчорашнє засідання щодо обрання йому запобіжного заходу: Прокурори так спішили, що забули прикріпити підозру. Навіть суддя сміялася

Представники прокуратури, у свою чергу, наполягали на обґрунтованості підозри в частині невиконання Леросом рішення суду та хуліганських дій.

На попередньому судовому засіданні захист повідомив, що Леросу було висунуто одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди – за ст.382 КК (невиконання рішення суду) і про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Лерос - молодець. Підтер носа цим ідіотам.
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18.11.2021 17:52
+18
А коли буде підозра і запобіжний захід для трухіна???
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18.11.2021 18:04
+12
перемотайте Леросу середні пальці скотчем, і на ногах теж, кретіни !
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18.11.2021 17:54
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Лерос - молодець. Підтер носа цим ідіотам.
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18.11.2021 17:52 Відповісти
перемотайте Леросу середні пальці скотчем, і на ногах теж, кретіни !
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18.11.2021 17:54 Відповісти
"Да здравствует наш суд,саманный гуманный суд в мире" (с)
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18.11.2021 18:04 Відповісти
А коли буде підозра і запобіжний захід для трухіна???
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18.11.2021 18:04 Відповісти
пейсатые неподсудны...пока
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18.11.2021 18:11 Відповісти
Гео в верховной зРАДЕ СМЕЛО доказывает и показывает , что два мерзских прихвостня ***** ЗЕЛЕНСКИЙ и его д'Ерьмак ,превращают свободную Украину в копию мордора. Лерос Герой 👍💥💥💥💥💥💥
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19.11.2021 07:41 Відповісти
Лерос - хороший мужик. Наверное честный и принципиальный. Жаль что компетенций у него маловато для дальнейшей политической карьеры. И в итоге, у хитрой нэрпы Разумкова растет рейтинг, а не у Лероса. А ведь это не правильно ...
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18.11.2021 18:10 Відповісти
Це все дуже підозріло з рокіровкою раісіськамовной Мальвіни (оперативний псевдонім Расумкова) і створенням ним чергової «партії-одноденки»? Ще не висохло чорнило на мокрій печатки Статуту партії, а з екрану зомбоящика вже пішла в хід жорстка критика екс-спікера на адресу криворізького велосипедиста. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на наступний проект ФСБ московії «Зе-2» зі створення «керованого хаосу» з кремля.
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18.11.2021 19:30 Відповісти
А от як-би Украінський Сенатор Верховноі Ради Лерос не один палець розім"яв на своєі руці, а розім"яв-би свою застиглу руку з п"яти пальців у формі дулі, то цьому вибраному украінським народом Сенатору ВР зараз-би впаяли 12 років ГУЛАГу "без права пєрєпіскі", як у СеРеСеРе у 1932-1933. роках
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18.11.2021 18:18 Відповісти
А як же з "речовим доказом" пальцем? Його ж потрібно вилучити в камеру схову речдоків бо до суду може зникнути.
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18.11.2021 18:22 Відповісти
можно просто під заставу зобовязати під особисті зобовязання не мити і не слюнявити
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18.11.2021 18:33 Відповісти
І ще не колупатися в носі, дупі і не зрізати ніготь, який поки винесуть вирок по цій справі виросте на метр.
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18.11.2021 18:40 Відповісти
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18.11.2021 18:45 Відповісти
У нее на фейсе такой комсомольский запал написан.
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18.11.2021 19:12 Відповісти
В якості самого жорстокого покарання необхідно, щоб Зеленський показав Леросу два середніх пальці, а той не міг морду відвернути.
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18.11.2021 18:49 Відповісти
Так все таки зекрысу за морду держали?а я думаю чего оно не отвернулось😆
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18.11.2021 19:29 Відповісти
А хіба з нього зняли недоторканність?
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18.11.2021 18:53 Відповісти
Лерос средним пальцем показал размер Зели. Или у Зели. А какая разница?
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18.11.2021 19:04 Відповісти
Заземление малое.
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18.11.2021 19:11 Відповісти
Заземление малого!
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19.11.2021 05:40 Відповісти
Цікаво, які порушення закону побачив печерний суд у діях Лєроса? І які зобов'язання Лєрос дав суду - ходити в рукавицях з одним великим пальцем?
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18.11.2021 19:12 Відповісти
мабуть: завжди показувати палець при зустрічі з роверистом
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18.11.2021 21:31 Відповісти
Звідкіля стільки дебілів найшлося? Та це максимум адмінка з 51 грн. штрафу за типу порушення громадського порядку... Максимум! Який нафіг суд, яка нафіг кримінальна справа?

У нас 51 грн. штрафу дають алкашам, які поссяли в центрі міста, а тут кримінал за фак?
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18.11.2021 19:22 Відповісти
Ти що.... тут ого го... "найвялічнєйшаго янєлоха" образив.... тут років 20 не меньше "треба саджати" . А серйозно можно прокинутися одного ранку у тотолітарній країни з таким ************....
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19.11.2021 01:37 Відповісти
судді мають багато підстав вважати що ці скоморохи скоро самі сядуть, і на довго, і з конвфіскацією
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18.11.2021 19:22 Відповісти
А когда офшоры Зеленского найдут? ЛЕРОСА то быстро наказали.
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18.11.2021 19:29 Відповісти
Ошибка Лероса в том, что он на палец презерватив не надел перед тем как показывать. Хер бы шо судьи доказали.
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18.11.2021 19:41 Відповісти
Суд лично обязал Лероса не пугать Бубочку "средним пальцем"?
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18.11.2021 19:42 Відповісти
Современная украинская интерпретация ФАК

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18.11.2021 20:40 Відповісти
Лерос просто показал, что у него на пальце нет печатки.
Это донесение информации, сообщение, коммуникация.
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18.11.2021 20:45 Відповісти
Лерос у стінах ВР має право висловлювати свою думку любими доступними заходами артикуляцією, жестикуляцією.
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18.11.2021 20:55 Відповісти
Кому він підтер носа? Не розумію. Виразити себе на всю країну непристойним жестом - це як насрати під дверями Ради. Ця влада більшості не подобається, як і Зеленський. Але чи слід себе опускати до рівня цигана? Це питання риторичне. Вся його "українська" культура Курехяна не змогла стримати себе у відповідний момент. Міг би зберегти гідність, але він так не може, бо не вміє. Він вміє кричати і тикати. Просто негідна людина, як на мене.
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18.11.2021 22:48 Відповісти
Негидний ты ,и твой членограй 🤢🤡🐲👃🏻🎹спускавший трусы , имитируя игру членом на рояле

Зюзя показывал на сцене фак тысячу раз !!! А твоя гиднисть де ? Порношут всю Украину оскорблял - порноактрисой и попрошайкой , а ты , за него голосовал
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19.11.2021 02:21 Відповісти
Вже пізно це казати Гео Леросу,
та іншим гріх порадоньки не дати:
- Нічого не показуйте Зеленському,
Крім грошей, бо потрапите за грати.
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18.11.2021 23:45 Відповісти
Вам смішно?
А може стати зовсім не смішно.... мерзотник мураєв спокійно розповідає на ТВ про "гражданская вайна" , "аоссаєдініцца с рассєєй" й іньшу маєчню а Леросу підозра за палець Лоху-янєлох.... ой буде не смішно як вибори настануть. Гадає мале ображене з комплексом "янєлох" просто так піде....? .... дай Бог, дай Бог.
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19.11.2021 01:35 Відповісти
Видишь 🐲🤡🐲зюзю , делай Фак 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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19.11.2021 02:23 Відповісти
быстро палец сработал
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19.11.2021 03:38 Відповісти
Здается мне, палец Лероса еще таких чудес наделает, что как говорил проффесор, Витёк Енакиевский, спасутся не все.
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19.11.2021 05:47 Відповісти
 
 