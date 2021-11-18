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Суд избрал нардепу Леросу меру пресечения в виде личных обязательств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд избрал нардепу Леросу меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Гео Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В удовлетворении ходатайства отказать... Возложить на Лероса личные обязательства сроком на два месяца", - говорится в решении суда.

"Не согласен с решением суда, будем подавать апелляцию", - сказал Лерос журналистам после оглашения решения суда. Он отметил, что подозрения, выдвинутые в его адрес, необоснованны, поэтому меры пресечения не должно быть как таковой.

На заседании в четверг защита Лероса настаивала, что решение суда, неисполнение которого инкриминируется Леросу, было исполнено, соответственно, подозрение по этому эпизоду не является обоснованным.

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Также адвокаты настаивали на том, что необоснованно и подозрение относительно хулиганских действий в Верховной Раде, поскольку жест, который продемонстрировал депутат, не имел вербального сопровождения. "У нас отсутствует квалификация жестов… Очень сложно будет проводить экспертизу", – отметил представитель защиты.

Представители прокуратуры, в свою очередь, настаивали на обоснованности подозрения в части неисполнения Леросом решения суда и хулиганских действий.

На предыдущем судебном заседании защита сообщила, что Леросу было выдвинуто одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах – по ст.382 УК (неисполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Топ комментарии
+22
Лерос - молодець. Підтер носа цим ідіотам.
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18.11.2021 17:52
+18
А коли буде підозра і запобіжний захід для трухіна???
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18.11.2021 18:04
+12
перемотайте Леросу середні пальці скотчем, і на ногах теж, кретіни !
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18.11.2021 17:54
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Лерос - молодець. Підтер носа цим ідіотам.
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18.11.2021 17:52 Ответить
перемотайте Леросу середні пальці скотчем, і на ногах теж, кретіни !
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18.11.2021 17:54 Ответить
"Да здравствует наш суд,саманный гуманный суд в мире" (с)
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18.11.2021 18:04 Ответить
А коли буде підозра і запобіжний захід для трухіна???
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18.11.2021 18:04 Ответить
пейсатые неподсудны...пока
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18.11.2021 18:11 Ответить
Гео в верховной зРАДЕ СМЕЛО доказывает и показывает , что два мерзских прихвостня ***** ЗЕЛЕНСКИЙ и его д'Ерьмак ,превращают свободную Украину в копию мордора. Лерос Герой 👍💥💥💥💥💥💥
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19.11.2021 07:41 Ответить
Лерос - хороший мужик. Наверное честный и принципиальный. Жаль что компетенций у него маловато для дальнейшей политической карьеры. И в итоге, у хитрой нэрпы Разумкова растет рейтинг, а не у Лероса. А ведь это не правильно ...
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18.11.2021 18:10 Ответить
Це все дуже підозріло з рокіровкою раісіськамовной Мальвіни (оперативний псевдонім Расумкова) і створенням ним чергової «партії-одноденки»? Ще не висохло чорнило на мокрій печатки Статуту партії, а з екрану зомбоящика вже пішла в хід жорстка критика екс-спікера на адресу криворізького велосипедиста. Таке вже було в КДБ. «Злий слідчий» (з чотирма класами освіти зламав щелепу Сергію Корольову на допиті). «Добрий слідчий» (дав побитому підозрюваному громадянину закурити). Дуже схожа ця метушня на наступний проект ФСБ московії «Зе-2» зі створення «керованого хаосу» з кремля.
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18.11.2021 19:30 Ответить
А от як-би Украінський Сенатор Верховноі Ради Лерос не один палець розім"яв на своєі руці, а розім"яв-би свою застиглу руку з п"яти пальців у формі дулі, то цьому вибраному украінським народом Сенатору ВР зараз-би впаяли 12 років ГУЛАГу "без права пєрєпіскі", як у СеРеСеРе у 1932-1933. роках
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18.11.2021 18:18 Ответить
А як же з "речовим доказом" пальцем? Його ж потрібно вилучити в камеру схову речдоків бо до суду може зникнути.
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18.11.2021 18:22 Ответить
можно просто під заставу зобовязати під особисті зобовязання не мити і не слюнявити
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18.11.2021 18:33 Ответить
І ще не колупатися в носі, дупі і не зрізати ніготь, який поки винесуть вирок по цій справі виросте на метр.
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18.11.2021 18:40 Ответить
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18.11.2021 18:45 Ответить
У нее на фейсе такой комсомольский запал написан.
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18.11.2021 19:12 Ответить
В якості самого жорстокого покарання необхідно, щоб Зеленський показав Леросу два середніх пальці, а той не міг морду відвернути.
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18.11.2021 18:49 Ответить
Так все таки зекрысу за морду держали?а я думаю чего оно не отвернулось😆
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18.11.2021 19:29 Ответить
А хіба з нього зняли недоторканність?
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18.11.2021 18:53 Ответить
Лерос средним пальцем показал размер Зели. Или у Зели. А какая разница?
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18.11.2021 19:04 Ответить
Заземление малое.
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18.11.2021 19:11 Ответить
Заземление малого!
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19.11.2021 05:40 Ответить
Цікаво, які порушення закону побачив печерний суд у діях Лєроса? І які зобов'язання Лєрос дав суду - ходити в рукавицях з одним великим пальцем?
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18.11.2021 19:12 Ответить
мабуть: завжди показувати палець при зустрічі з роверистом
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18.11.2021 21:31 Ответить
Звідкіля стільки дебілів найшлося? Та це максимум адмінка з 51 грн. штрафу за типу порушення громадського порядку... Максимум! Який нафіг суд, яка нафіг кримінальна справа?

У нас 51 грн. штрафу дають алкашам, які поссяли в центрі міста, а тут кримінал за фак?
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18.11.2021 19:22 Ответить
Ти що.... тут ого го... "найвялічнєйшаго янєлоха" образив.... тут років 20 не меньше "треба саджати" . А серйозно можно прокинутися одного ранку у тотолітарній країни з таким ************....
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19.11.2021 01:37 Ответить
судді мають багато підстав вважати що ці скоморохи скоро самі сядуть, і на довго, і з конвфіскацією
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18.11.2021 19:22 Ответить
А когда офшоры Зеленского найдут? ЛЕРОСА то быстро наказали.
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18.11.2021 19:29 Ответить
Ошибка Лероса в том, что он на палец презерватив не надел перед тем как показывать. Хер бы шо судьи доказали.
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18.11.2021 19:41 Ответить
Суд лично обязал Лероса не пугать Бубочку "средним пальцем"?
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18.11.2021 19:42 Ответить
Современная украинская интерпретация ФАК

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18.11.2021 20:40 Ответить
Лерос просто показал, что у него на пальце нет печатки.
Это донесение информации, сообщение, коммуникация.
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18.11.2021 20:45 Ответить
Лерос у стінах ВР має право висловлювати свою думку любими доступними заходами артикуляцією, жестикуляцією.
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18.11.2021 20:55 Ответить
Кому він підтер носа? Не розумію. Виразити себе на всю країну непристойним жестом - це як насрати під дверями Ради. Ця влада більшості не подобається, як і Зеленський. Але чи слід себе опускати до рівня цигана? Це питання риторичне. Вся його "українська" культура Курехяна не змогла стримати себе у відповідний момент. Міг би зберегти гідність, але він так не може, бо не вміє. Він вміє кричати і тикати. Просто негідна людина, як на мене.
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18.11.2021 22:48 Ответить
Негидний ты ,и твой членограй 🤢🤡🐲👃🏻🎹спускавший трусы , имитируя игру членом на рояле

Зюзя показывал на сцене фак тысячу раз !!! А твоя гиднисть де ? Порношут всю Украину оскорблял - порноактрисой и попрошайкой , а ты , за него голосовал
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19.11.2021 02:21 Ответить
Вже пізно це казати Гео Леросу,
та іншим гріх порадоньки не дати:
- Нічого не показуйте Зеленському,
Крім грошей, бо потрапите за грати.
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18.11.2021 23:45 Ответить
Вам смішно?
А може стати зовсім не смішно.... мерзотник мураєв спокійно розповідає на ТВ про "гражданская вайна" , "аоссаєдініцца с рассєєй" й іньшу маєчню а Леросу підозра за палець Лоху-янєлох.... ой буде не смішно як вибори настануть. Гадає мале ображене з комплексом "янєлох" просто так піде....? .... дай Бог, дай Бог.
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19.11.2021 01:35 Ответить
Видишь 🐲🤡🐲зюзю , делай Фак 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
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19.11.2021 02:23 Ответить
быстро палец сработал
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19.11.2021 03:38 Ответить
Здается мне, палец Лероса еще таких чудес наделает, что как говорил проффесор, Витёк Енакиевский, спасутся не все.
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19.11.2021 05:47 Ответить
 
 