Никифоров о выступлении Зеленского в Раде: "Будут изюминки и неожиданности"

Сегодня президент в Верховной Раде будет говорить обо всем, что считает самым важным сообщить обществу.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"То, что он сочтет нужным, то и расскажет. Это широкое обращение на много разных тем. Будут некоторые изюминки, насколько я знаю. Неожиданности. Но пусть о них президент сам скажет. Я сейчас поддержу интригу", - отметил он.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будет ли речь в обращении президента об анонсированном им госперевороте, Никифоров подчеркнул: "Я здесь не поддерживаю ваш шутливый тон. Президент не анонсировал госпереворот. Он сказал, что есть определенные свидетельства, что определенные лица совершали какие-то действия, которые бы, возможно, вели к государственному перевороту. Понятно, что никто не анонсировал переворот на 1 декабря. Не надо так говорить. Такого не было".

Пресс-секретарь Зеленского не знает, будет ли сегодня государственный переворот, заметив, что это нужно спрашивать не у него.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября стало известно, что СБУ расследует подготовку переворота.