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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16498) переворот (301) Сергей Никифоров (122)

Никифоров о выступлении Зеленского в Раде: "Будут изюминки и неожиданности"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никифоров о выступлении Зеленского в Раде:

Сегодня президент в Верховной Раде будет говорить обо всем, что считает самым важным сообщить обществу.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"То, что он сочтет нужным, то и расскажет. Это широкое обращение на много разных тем. Будут некоторые изюминки, насколько я знаю. Неожиданности. Но пусть о них президент сам скажет. Я сейчас поддержу интригу", - отметил он.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будет ли речь в обращении президента об анонсированном им госперевороте, Никифоров подчеркнул: "Я здесь не поддерживаю ваш шутливый тон. Президент не анонсировал госпереворот. Он сказал, что есть определенные свидетельства, что определенные лица совершали какие-то действия, которые бы, возможно, вели к государственному перевороту. Понятно, что никто не анонсировал переворот на 1 декабря. Не надо так говорить. Такого не было".

Пресс-секретарь Зеленского не знает, будет ли сегодня государственный переворот, заметив, что это нужно спрашивать не у него.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября стало известно, что СБУ расследует подготовку переворота.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
І партія на роялі буде?!
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01.12.2021 09:24
+16
Кто то придет в ВР обкуренный, кто то обдолбанный, а кто то обосранный, какие еще неожиданности можно ожидать от зеленой помойки.
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01.12.2021 09:30
+14
Сказочные долбойобы! А у них все хихоньки и хахоньки! Параллельная Украина у ублюдков.
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01.12.2021 09:24
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І партія на роялі буде?!
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01.12.2021 09:24 Ответить
таки сыграет
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01.12.2021 09:24 Ответить
Сказочные долбойобы! А у них все хихоньки и хахоньки! Параллельная Украина у ублюдков.
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01.12.2021 09:24 Ответить
Влади, контроль силових структур, держуправління, бюджет і станок розташовано в їхній паралельній Україні((
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01.12.2021 09:45 Ответить
чтобы было мягко в 5 точке...
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01.12.2021 10:39 Ответить
От неожиданностей помогают памперсы. Не забудьте обеспечить "величайшего метра с кепкой".
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01.12.2021 09:25 Ответить
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01.12.2021 09:25 Ответить
Невже зіграє на роялі??? Біс!!!
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01.12.2021 09:27 Ответить
Боже ! Сколько в стране сказочных идиотов!
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01.12.2021 09:27 Ответить
Было 73%, говорят, что уже меньше.
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01.12.2021 09:30 Ответить
У ЗЕбила сегодня большое представление в Верховном цирке.
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01.12.2021 09:28 Ответить
Оно, убогое, уже текст заучило или с суфлера будет читать?
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01.12.2021 09:28 Ответить
"Будуть родзинки і несподіванки" Гео Лерос
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01.12.2021 09:28 Ответить
Вот это переворот поворот!
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01.12.2021 09:29 Ответить
Нетерпляче чекаем родзинки и несподиванки. Анонсуйте буде клубничка чи ни?
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01.12.2021 09:30 Ответить
Кто то придет в ВР обкуренный, кто то обдолбанный, а кто то обосранный, какие еще неожиданности можно ожидать от зеленой помойки.
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01.12.2021 09:30 Ответить
За 2 роки це маленьке гімно крім брехні та бруду нічого не казало. Тому нічого нового від нього очікувати не слід. Буде чергова брехня та виливання свого лайна на інших.
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01.12.2021 09:31 Ответить
А буде щось з класичного репертуару про термос, країну- акторку з німецького фільму, сінйора-голодомора?
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01.12.2021 09:33 Ответить
Все залежить від прийнятої дози.
Вже 2.5 роки так живе Країна
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01.12.2021 09:34 Ответить
Хтось знає у котрій починається держпереворот анонсований президентом?
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01.12.2021 09:35 Ответить
Спросите у Сруля Моисеевича Зеленского в котором часу переворот?
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01.12.2021 09:36 Ответить
а тепер...увага....родзинка виступу

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01.12.2021 09:36 Ответить
членом по трибуне постучит?
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01.12.2021 09:37 Ответить
Рояль в кустах?
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01.12.2021 09:38 Ответить
Рояль не забудьте смазать
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01.12.2021 09:38 Ответить
родзинки вам.. квасолька буде, яка перетравитись не встигла.
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01.12.2021 09:40 Ответить
Крім брехні , гундосного гарчання і кривляння нічого не буде , але вийти сьогодні на Майдан потрібно , щоби нагадати янелоху про його обіцянки !
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01.12.2021 09:50 Ответить
Упс, це є треба як співпало)
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01.12.2021 10:15 Ответить
Від ваших "родзинок" вже зараз "блєвать" хочеться ...
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01.12.2021 09:51 Ответить
 
 