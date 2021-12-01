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Новини Політика України
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ВР (11730) Зеленський (17420) переворот (199) Сергій Никифоров (125)

Никифоров про виступ Зеленського в Раді: "Будуть родзинки і несподіванки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Никифоров про виступ Зеленського в Раді:

Сьогодні президент у Верховній Раді говоритиме про все, що вважає найважливішим повідомити суспільству.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Те, що він вважатиме за потрібне, те і розповість. Це широке звернення на багато різних тем. Будуть деякі родзинки, наскільки я знаю. Несподіванки. Але нехай про них президент сам скаже. Я зараз підтримаю інтригу", - зауважив він.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи йтиметься у звернені президента про анонсований ним держпереворот, Никифоров наголосив: "Я тут не підтримую ваш жартівливий тон. Президент не анонсував держпереворот. Він сказав, що є певні свідчення, що певні особи вчиняли якісь дії, які б можливо вели до державного перевороту. Зрозуміло, що ніхто не анонсував переворот на 1 грудня. Не треба так казати. Такого не було".

Прессекретар Зеленського не знає чи буде сьогодні державний переворот, зауваживши, що це потрібно запитувати не у нього.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Президент також оголосив, що "переворот" нібито заплановано на 1-2 грудня. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.
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Топ коментарі
+23
І партія на роялі буде?!
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01.12.2021 09:24
+16
Кто то придет в ВР обкуренный, кто то обдолбанный, а кто то обосранный, какие еще неожиданности можно ожидать от зеленой помойки.
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01.12.2021 09:30
+14
Сказочные долбойобы! А у них все хихоньки и хахоньки! Параллельная Украина у ублюдков.
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01.12.2021 09:24
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І партія на роялі буде?!
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01.12.2021 09:24 Відповісти
таки сыграет
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01.12.2021 09:24 Відповісти
Сказочные долбойобы! А у них все хихоньки и хахоньки! Параллельная Украина у ублюдков.
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01.12.2021 09:24 Відповісти
Влади, контроль силових структур, держуправління, бюджет і станок розташовано в їхній паралельній Україні((
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01.12.2021 09:45 Відповісти
чтобы было мягко в 5 точке...
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01.12.2021 10:39 Відповісти
От неожиданностей помогают памперсы. Не забудьте обеспечить "величайшего метра с кепкой".
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01.12.2021 09:25 Відповісти
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01.12.2021 09:25 Відповісти
Невже зіграє на роялі??? Біс!!!
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01.12.2021 09:27 Відповісти
Боже ! Сколько в стране сказочных идиотов!
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01.12.2021 09:27 Відповісти
Было 73%, говорят, что уже меньше.
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01.12.2021 09:30 Відповісти
У ЗЕбила сегодня большое представление в Верховном цирке.
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01.12.2021 09:28 Відповісти
Оно, убогое, уже текст заучило или с суфлера будет читать?
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01.12.2021 09:28 Відповісти
"Будуть родзинки і несподіванки" Гео Лерос
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01.12.2021 09:28 Відповісти
Вот это переворот поворот!
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01.12.2021 09:29 Відповісти
Нетерпляче чекаем родзинки и несподиванки. Анонсуйте буде клубничка чи ни?
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01.12.2021 09:30 Відповісти
Кто то придет в ВР обкуренный, кто то обдолбанный, а кто то обосранный, какие еще неожиданности можно ожидать от зеленой помойки.
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01.12.2021 09:30 Відповісти
За 2 роки це маленьке гімно крім брехні та бруду нічого не казало. Тому нічого нового від нього очікувати не слід. Буде чергова брехня та виливання свого лайна на інших.
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01.12.2021 09:31 Відповісти
А буде щось з класичного репертуару про термос, країну- акторку з німецького фільму, сінйора-голодомора?
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01.12.2021 09:33 Відповісти
Все залежить від прийнятої дози.
Вже 2.5 роки так живе Країна
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01.12.2021 09:34 Відповісти
Хтось знає у котрій починається держпереворот анонсований президентом?
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01.12.2021 09:35 Відповісти
Спросите у Сруля Моисеевича Зеленского в котором часу переворот?
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01.12.2021 09:36 Відповісти
а тепер...увага....родзинка виступу

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01.12.2021 09:36 Відповісти
членом по трибуне постучит?
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01.12.2021 09:37 Відповісти
Рояль в кустах?
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01.12.2021 09:38 Відповісти
Рояль не забудьте смазать
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01.12.2021 09:38 Відповісти
родзинки вам.. квасолька буде, яка перетравитись не встигла.
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01.12.2021 09:40 Відповісти
Крім брехні , гундосного гарчання і кривляння нічого не буде , але вийти сьогодні на Майдан потрібно , щоби нагадати янелоху про його обіцянки !
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01.12.2021 09:50 Відповісти
Упс, це є треба як співпало)
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01.12.2021 10:15 Відповісти
Від ваших "родзинок" вже зараз "блєвать" хочеться ...
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01.12.2021 09:51 Відповісти
 
 