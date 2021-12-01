Никифоров про виступ Зеленського в Раді: "Будуть родзинки і несподіванки"

Сьогодні президент у Верховній Раді говоритиме про все, що вважає найважливішим повідомити суспільству.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Те, що він вважатиме за потрібне, те і розповість. Це широке звернення на багато різних тем. Будуть деякі родзинки, наскільки я знаю. Несподіванки. Але нехай про них президент сам скаже. Я зараз підтримаю інтригу", - зауважив він.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи йтиметься у звернені президента про анонсований ним держпереворот, Никифоров наголосив: "Я тут не підтримую ваш жартівливий тон. Президент не анонсував держпереворот. Він сказав, що є певні свідчення, що певні особи вчиняли якісь дії, які б можливо вели до державного перевороту. Зрозуміло, що ніхто не анонсував переворот на 1 грудня. Не треба так казати. Такого не було".

Прессекретар Зеленського не знає чи буде сьогодні державний переворот, зауваживши, що це потрібно запитувати не у нього.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Президент також оголосив, що "переворот" нібито заплановано на 1-2 грудня. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.