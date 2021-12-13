Гогилашвили должен сложить полномочия и быть уволенным. Готовим соответствующий запрос Монастырскому, - Железняк.
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в Донецкой области скандал на блокпосту, должны уволить из Министерства внутренних дел (МВД).
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Парламентарий подчеркнул важность таких проверок на блокпостах рядом с зоной ООС, а также выразил благодарность правоохранителям, охраняющим эти локации.
"После такого поведения он (Александр Гогилашвили, - ред.) должен просто сложить свои полномочия и быть уволенным...Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой. Я, как глава фракции, могу, наверное, вести себя также, если следовать логике господина Гогилашвили, но я никогда не позволял себе с патрульными или на блокпосте, тем более, что это те ребята, которые нас защищают, такое поведение. Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого. Хочу выразить благодарность ребятам, которые были на блокпосте. Они выполняли свои обязанности, показали, что вопреки любому давлению будут и дальше их выполнять", — сказал нардеп.
Он также сообщил, что нардепы в МВД готовят запрос с обращением об увольнении Александра Гогилашвили.
"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, он готовит запрос и обращение к министру (МВД, - ред.) с требованием уволить этого заместителя министра", — сказал Железняк.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Mikhail Golub
@golub
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Гогилашвили был и в «Оплоте», которым руководил убитый глава ДНР Захарченко
С такой биографией чувак должен быть сидеть ровно и не отсвечивать, а не борзеть на каждом углу. Хорошо, что засветился...это ж ппц...заминистра МВД - российско-грузинский бандит-наркет, еще и засветившийся в антиукраинских организациях.
Зеля вже сказав - звільнити.
Чи не було одобрямсу єрмака?
- баклан-овцям, якщо не всі там вівці, треба з"ясувати, шо ета за тєло та історію попадання цього тєла в Україну - хто призначав, з чиєї подачі, хто з ким курив та спав, "паролі та явки"....
понавибирала гівна..(
Ну и ещё: по-моему это не в Мариуполе случилось, а в Краматорске. Отсюда уже иной вопрос, к нардепу: а что, трудно было вчитаться???
Суки зелебенські, понапризначали дебілів на посади!
СБУ, Генпрокуратура, контрразведка, внутренняя безопасность МВД ОБЯЗАНЫ, независимо друг от друга, провести следственные действия на предмет - кто и по чьей инициативе пристроил в замы МВД судимого гражданина страны агрессора. И виновные должны понести наказание. И не административное а УГОЛОВНОН. По всей строгости УПК Украины.
закупив попкорна ціле ведро
А то моду взяли - сразу уволить и поделом - пусть страдает.
Так подобається ))??