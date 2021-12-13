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Новости Политика Украины
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МВД (9221) увольнение (2508) Донецкая область (7126) блокпост (267) Монастырский (332) Гогилашвили (75) Железняк Ярослав (337)

Гогилашвили должен сложить полномочия и быть уволенным. Готовим соответствующий запрос Монастырскому, - Железняк.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гогилашвили должен сложить полномочия и быть уволенным. Готовим соответствующий запрос Монастырскому, - Железняк.

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в Донецкой области скандал на блокпосту, должны уволить из Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий подчеркнул важность таких проверок на блокпостах рядом с зоной ООС, а также выразил благодарность правоохранителям, охраняющим эти локации.

"После такого поведения он (Александр Гогилашвили, - ред.) должен просто сложить свои полномочия и быть уволенным...Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой. Я, как глава фракции, могу, наверное, вести себя также, если следовать логике господина Гогилашвили, но я никогда не позволял себе с патрульными или на блокпосте, тем более, что это те ребята, которые нас защищают, такое поведение. Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого. Хочу выразить благодарность ребятам, которые были на блокпосте. Они выполняли свои обязанности, показали, что вопреки любому давлению будут и дальше их выполнять", — сказал нардеп.

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Он также сообщил, что нардепы в МВД готовят запрос с обращением об увольнении Александра Гогилашвили.

"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, он готовит запрос и обращение к министру (МВД, - ред.) с требованием уволить этого заместителя министра", — сказал Железняк.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
За ним же ж русскій парашут волочиться і будьоновка на голові. Як вся ця расєйская шушера попадає у владу??? Хто небудь за цим спостерігає? Альо, бубон!
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13.12.2021 09:26
+16
Зебуїни, тварюки, свинарчуки кажете? От пілять, а попереджали ж! Кричали, пояснювли, але впороте бидло мимрило своє: зубожіння, бариги... Суки ж ви 73%, ви цього ж хотіли, ви за це ж і голосували, ви ж то бидло до влади привели! Там не один такий Гіві, там вони всі, один до одного. Подивіться на їх морди бандитські, послухайте їх мову... То ви їм свою долю і долю своїх дітей віддали, придурки! Новіє літца...
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13.12.2021 09:35
+13
Это быдло его нужно гнать немедленно.
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13.12.2021 09:23
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Гогі ще "Героя України" дадуть...
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13.12.2021 09:19 Ответить
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13.12.2021 09:21 Ответить













Mikhail Golub


@golub

·
7 мин



Гогилашвили был и в «Оплоте», которым руководил убитый глава ДНР Захарченко

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13.12.2021 09:28 Ответить
Ах...ть...вот это подбор кадров.
С такой биографией чувак должен быть сидеть ровно и не отсвечивать, а не борзеть на каждом углу. Хорошо, что засветился...это ж ппц...заминистра МВД - российско-грузинский бандит-наркет, еще и засветившийся в антиукраинских организациях.
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13.12.2021 09:54 Ответить
Это быдло его нужно гнать немедленно.
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13.12.2021 09:23 Ответить
Быдло-не быдло .Может он и грамотный но внутри гнилой явно-от него кацапской спесью несет
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13.12.2021 09:26 Ответить
Вероятно букварь в начальной школе изучал...
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13.12.2021 09:29 Ответить
не изучал,а скурил букварь!
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13.12.2021 09:44 Ответить
Ага, грамотный)))) обезьяна он тупая. Как говно в проруби молылялся, нигде не работал толком, пока не подобрали его клоуны. Пздц, ценный кадр
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13.12.2021 10:57 Ответить
а я предлагаю на повышение его. Вместо Ермака! Хуже не будет!
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13.12.2021 10:09 Ответить
пацан пришел к успеху
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13.12.2021 09:25 Ответить
там таких гог, одним больше, одним меньше - в целом ситуация не изменится.
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13.12.2021 09:25 Ответить
Та ні,не так,не згоден.( Крихітка до крихітки,зернятко до зернятка,Ось Вам і жменька)
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13.12.2021 09:39 Ответить
А чого чекають?
Зеля вже сказав - звільнити.
Чи не було одобрямсу єрмака?
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13.12.2021 09:26 Ответить
Оце тупе бидло замість подякувати поліціянтам за виконання своїх службових обов'язків тупо почало бикувати,бо бачите-барін прієхал,а його не впізнали...ох і лайно...
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13.12.2021 09:26 Ответить
...цим двом поліцейським-респект...
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13.12.2021 09:32 Ответить
Не просто звільнений, а повинен відповідати за свої вчинки в суді.
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13.12.2021 09:26 Ответить
За ним же ж русскій парашут волочиться і будьоновка на голові. Як вся ця расєйская шушера попадає у владу??? Хто небудь за цим спостерігає? Альо, бубон!
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13.12.2021 09:26 Ответить
Вопрос риторический я так понимаю) Одна знакомая в фокстрот устаивалась работать, простым продавцом. Так ее ихняя так называемая служба безопасности так мариновала, мне кажется чут ли не до 11 поколения все вынюхивала. Кажется что она только мазок из заднего прохода им на анализы не сдавала. А тут по..еру. Бородач ведь е...т личную секретаршу самого "вяликага лидера современности". Так что сори челядь, ***...ьник самого замминистра мвд нужно узнавать со спины.
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13.12.2021 09:35 Ответить
Все именно так, у меня одного знакомого не взяли на работу, вынюхали привод за шмаль в далеком 1997 гоу. в остальном он чист как слеза. И хер, работать официально.
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13.12.2021 09:47 Ответить
..то такє - то само собою..
- баклан-овцям, якщо не всі там вівці, треба з"ясувати, шо ета за тєло та історію попадання цього тєла в Україну - хто призначав, з чиєї подачі, хто з ким курив та спав, "паролі та явки"....
понавибирала гівна..(
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13.12.2021 09:27 Ответить
Лишить должности мало. Как минимум лет на 15 строгача. Я уже не говорю о том, что перед судом его пальцы должны быть в дверях не меньше 1 раза в час. Думаю что бородач многое может нашей разведке рассказать.
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13.12.2021 09:31 Ответить
Не тільки звільнення, а і притягнути до кримінальної відповідальності за непокору поліціянтам! Втім в ЗЕ-команді своїх "нє бросают".
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13.12.2021 09:32 Ответить
Звільнити і все? Розслідування з його призначенням та діяльністю не планується? Швиденько злити і забути?
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13.12.2021 09:34 Ответить
Там навіть злити швиденько не буде. Буде як зажди -порожні балачки, обіцянки, моча зебілам межи очі і так до чергового зашквару. Пацани ж своїх не здають
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13.12.2021 09:37 Ответить
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13.12.2021 09:41 Ответить
Зебуїни, тварюки, свинарчуки кажете? От пілять, а попереджали ж! Кричали, пояснювли, але впороте бидло мимрило своє: зубожіння, бариги... Суки ж ви 73%, ви цього ж хотіли, ви за це ж і голосували, ви ж то бидло до влади привели! Там не один такий Гіві, там вони всі, один до одного. Подивіться на їх морди бандитські, послухайте їх мову... То ви їм свою долю і долю своїх дітей віддали, придурки! Новіє літца...
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13.12.2021 09:35 Ответить
Так им по хер,главное чтоб ни Петя.
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13.12.2021 09:39 Ответить
++++++++++++++++!!!
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13.12.2021 09:41 Ответить
Ипануца, как дебильный нарид Страну слил одним махом! О чем вы думали когда шли голосовать???
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13.12.2021 09:36 Ответить
А ти, що в тих дебілів замість голови - сраками.
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13.12.2021 09:38 Ответить
То что они сракой думают и так известно, я спросил о чем их срака мечтала в тот момент???
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13.12.2021 09:40 Ответить
Тим, що...
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13.12.2021 09:44 Ответить
пан Єлдак ще не вирішив
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13.12.2021 09:36 Ответить
Ну всё капец. Слуги народные остались без наркоты.
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13.12.2021 09:37 Ответить
"На блокпосте"(с). Грамотность у нардепа- хромает, мягко говоря. При этом, он трижды настаивает: на блокпосте.
Ну и ещё: по-моему это не в Мариуполе случилось, а в Краматорске. Отсюда уже иной вопрос, к нардепу: а что, трудно было вчитаться???
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13.12.2021 09:39 Ответить
Постовим на блокпосту респект, але треба ще було цього баранідзе мордою в асфальт покласти годин на дві!
Суки зелебенські, понапризначали дебілів на посади!
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13.12.2021 09:39 Ответить
Уволить этого горного барана по статье!!! Гнать этого дикаря ссаными тряпками!!!
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13.12.2021 09:40 Ответить
Для Монастырского тяжёлый выбор: если уволить Гогу, то придётся вернуть Киву......
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13.12.2021 09:40 Ответить
Этого мало.
СБУ, Генпрокуратура, контрразведка, внутренняя безопасность МВД ОБЯЗАНЫ, независимо друг от друга, провести следственные действия на предмет - кто и по чьей инициативе пристроил в замы МВД судимого гражданина страны агрессора. И виновные должны понести наказание. И не административное а УГОЛОВНОН. По всей строгости УПК Украины.
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13.12.2021 09:44 Ответить
а як том "посадки"???
закупив попкорна ціле ведро
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13.12.2021 09:45 Ответить
бл,а оно шо,еще працює ?????
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13.12.2021 09:52 Ответить
Любопытно, а в чём отличие гоги от янелоха? Шум подняли, из-за дерьмока?
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13.12.2021 10:03 Ответить
Ну нельзя сразу так строго!
А то моду взяли - сразу уволить и поделом - пусть страдает.
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13.12.2021 10:13 Ответить
а что, у смотрящего на наркотой и подсаживающего на нее людей этого поца кишка тонка? само не может написать рапорт и уволиться?
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13.12.2021 10:19 Ответить
то есть гоги хотел, чтобы машину с вооруженными рылами внутри не досматривали, то есть какой-то дрг достаточно захватить его в заложники и проезд свободный. мало того, он хотел проезжать свободно по номеру его машины, то есть даже захватывать ниче не надо, достаточно подделать номер
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13.12.2021 10:30 Ответить
цього хача потрібно не просто звільнити, А ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА!!!!!
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13.12.2021 10:36 Ответить
Тут міністру треба заяву на звільнення писати, за підбір кадрів , а на його зама кримінальну справу відкривати
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13.12.2021 10:42 Ответить
Быдлота прокацапская! Ну что ЗЕфилитки, наголосовали по приколу, бл@ть?
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13.12.2021 11:35 Ответить
Ні не по приколу ... і ще раз проголосуємо... Ні за що не проголосую за вашого. А вашого на смітязвалище..)))
Так подобається ))??
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13.12.2021 12:22 Ответить
Ні за що не проголосую за 5-го)))???? Судячи з ваших опусів і постів, тих хто виступає за 5- го, люди ви злобні і придуркуваті, значить і ваш 5-тий такий же як ви. Тому ніза що і ні коли не буду біль за нього голосувати. 5-го на сміття в політиці.
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13.12.2021 12:30 Ответить
Молодцы ребята! Если бы министры на своём месте так делали свою работу, глядишь, и порядок бы был и экономика пошла вгору.
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13.12.2021 14:46 Ответить
Увольте за такого зама Монастырского, чем раскланивается перед ним и запросы писать!
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13.12.2021 19:22 Ответить
 
 