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Новости Политика Украины
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охрана (698) СБУ (18692) Гогилашвили (75)

Это сведения с ограниченным доступом, - СБУ о предоставлении охраны Гогилашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Это сведения с ограниченным доступом, - СБУ о предоставлении охраны Гогилашвили

В Службе безопасности Украины не дали конкретного ответа относительно того, находятся ли экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и его семья под государственной охраной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в ответе СБУ на запрос Радио Свобода.

Запрос касался того, предоставляется ли Гогилашвили охрана после его увольнения, а также – является ли он или его жена Мария Левченко фигурантами крыминальных производств о вероятной угрозе их жизни, что дало бы основания для такой охраны.

Как пояснили в пресс-службе, СБУ "выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины".

"Органом, который осуществляет государственную охрану, является Управление государственной охраны Украины… УГО в случае необходимости может привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе Службы безопасности Украины, для осуществления мер по государственной охране. Информация, касающаяся лиц, нуждающихся и при наличии соответствующих оснований предоставляется государственная охрана, есть сведения с ограниченным доступом", – говорится в письме, подписанном начальником Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью Артемом Дехтяренко.

Читайте также: Гогилашвили рассказал о покушении на него после назначения на должность и "российский след": "Была угроза семье. И я живу в таком состоянии". ВИДЕО

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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Топ комментарии
+33
Т.е. они считают, что все было и быдлу знать про дела зеленой плесени не положено? Было перебьется.
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18.12.2021 16:14
+22
пусть дучше СБУ даст пояснения как они этой гниде паспорт дали и пропустили на гос.службу на такую должность???? или это тоже инфа с ограниченным доступом?? уроды
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18.12.2021 16:24
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Т.е. они считают, что все было и быдлу знать про дела зеленой плесени не положено? Было перебьется.
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18.12.2021 16:14 Ответить
Т.е., Гогілашвілі, УДО не грозит!
"Условно досрочное освобождение", которое...
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18.12.2021 16:17 Ответить
Хіба шо нагорода та підвищення, та переїзд до будинку ...., самі здогадайтєся кого.
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18.12.2021 16:22 Ответить
У всех зелёных ограниченная дебильность брешут на брехню
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18.12.2021 17:12 Ответить
надо поименно знать тех сволочей,которые будут арестованы после ухода зеленого недоумка
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18.12.2021 16:37 Ответить
Мыла и верёвок не хватит.
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18.12.2021 17:01 Ответить
Цензор, досить Гогі !

від цієї ЗЕ-льоной тухлятини вже нудить !
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18.12.2021 16:42 Ответить
Да, лишь бы Ермака с вагнергейтом не трогали, а лопухи и схавали
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18.12.2021 17:28 Ответить
Как тяжело признаваться в своих промахах, тем паче публично.
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18.12.2021 16:16 Ответить
Знайшли в якого бакланова запитати
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18.12.2021 16:17 Ответить
Полішінєль відпочиває.
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18.12.2021 16:24 Ответить
после всей этой пурги, шо оно гонит, теперь его могут и прикончить ))
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18.12.2021 16:25 Ответить
Эти дебилы даже прикончить не сумеют, тем более что на них и так клейма ставить уже негде. Как говорится --" лишний х... им в жопе уже не помеха""'
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18.12.2021 17:46 Ответить
будет как с Поляковым - алкоголь + метадон - народ схавал
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19.12.2021 08:56 Ответить
🤣🤮💩👉👌🚽
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18.12.2021 17:44 Ответить
дайте сбу 20 дней для подготовки конкретного ответа и на этот вопрос))
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18.12.2021 16:23 Ответить
пусть дучше СБУ даст пояснения как они этой гниде паспорт дали и пропустили на гос.службу на такую должность???? или это тоже инфа с ограниченным доступом?? уроды
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18.12.2021 16:24 Ответить
Сразу после присяги Аксьновым, слово взяла заместитель председателя ВР Елена Кондратюк.
"Я прошу учесть это как публичный запрос председателю СБУ о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны (макшандии). Соответственно мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной Рады Украины и каждого народного депутата по этому вопросу", - сказала депутат.
" Напомним, Андрей Аксенов организовывал "референдум" за "ДНР" в поселке Новодонецкое в мае 2014 года и впоследствии убежал на оккупированный Крым."
Баклановська СБУ не найшла цих даних. Не шукала.
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18.12.2021 16:37 Ответить
Как 73 % дебилов избрали четырежды уклониста-- уже не вопрос ?
После этого все остальное закономерное следствие и удивляться тут нечему.
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18.12.2021 17:49 Ответить
Секретики ***,гостайна - охраняют или нет бывшего помощника валуева,охренели до предела.
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18.12.2021 16:25 Ответить
Валеєв, це той, що з істінно руССкой мордой, на горилу схожий?
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18.12.2021 16:54 Ответить
есть такое наблюдение - хозяева выбирают себе собак, по внешнему виду схожих с ними самими. его хозяин, валуев потому и выбрал себе служебной собакой эту горилу.
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18.12.2021 17:18 Ответить
Сам отказ отвечать и есть ответ службы брелоков - конечно охраняют.
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19.12.2021 09:36 Ответить
Який цінний кадр, навіть після звільнення охороняють, ну що там наші розвідники, видно не заслужили. Замість кримінального провадження - державна охорона.
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18.12.2021 16:38 Ответить
Наверное Гога слишком много знает про наркотрафик.
Его надо беречь, чтобы никому, особенно журналистам, ничего лишнего не сболтнул.
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18.12.2021 18:21 Ответить
Президент-наркоман до последнего будет покрывать дилера, который снабжает его наркотой. Также, как и своего начальника по линии российской разведки Ермака, или старшего "бизнес-партнера" Коломойского.
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19.12.2021 10:34 Ответить
зелені - кацапня.
брешуть і ті і друґі завжди.
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18.12.2021 16:38 Ответить
а ви з зеленим приходом себе сенаторам побачіли?
бидло голоснуло?
на сторону бидло до слідуючого пів кіла гречкі - разу...
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18.12.2021 16:43 Ответить
Скажіть одразу - справжня хвамілія Гогі Хлєбало - Бонд, Джеймс Бонд
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18.12.2021 16:44 Ответить
ну цензор молодец шо ни новость то бомба)) иду за пивом)) походу костюмер-баканов из СБУ сделал цирк, пора продавать билеты
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18.12.2021 16:46 Ответить
СОРОМ
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18.12.2021 16:48 Ответить
Красиво чо, то есть ты лох плати налоги, а куда и на что они тратятся нашими недоделанными штирлицами, знать тебе не положено, всё Тайна. Только эту гавно-тайну мы все увидели и слегка обалдели в 2014-м, когда целыми управлениями СБУ переходит на сторону агрессора в Крыму и разбегаются как тараканы в Донецке и Луганске. Остальные тихонько сидят и наблюдают, что будет дальше, особо не газуя выполнять свои обязанности по защите людей и государства. Теперь вот это нанюханное чмо Гоги, непонятно как прошедшее спецпроверку и не знающее, что это такое, разъезжающее на бронеавто, переданном нам американцами для защиты государства, с охраной в виде будановских военных разведчиков, которым видимо нечем заняться во время войны, и теперь после увольнения непонятно с какого перепуга охраняемое Альфой за счёт тех же налогоплатильщиков... Сказочная история, не правда ли, кокаиновая во всей своей красе и разноцветности
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18.12.2021 16:49 Ответить
СБУ вже почала охороняти громадян роССії, та помічників роССійських депутатів?
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18.12.2021 16:51 Ответить
Ага, в 1995 году... Читать нужно статью полностью...
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18.12.2021 17:32 Ответить
Вони,охроняють, Луку,й хла,від українців. Розплодили,Лайно,під дахом спецслужб!
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18.12.2021 17:39 Ответить
кто бы сомневался, что они дадут такую отписку
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18.12.2021 16:51 Ответить
....и вообще все дела спецслужб должны быть в открытом доступе в инете!!! Налогоплатильщики должны знать куда идут их денежки!!!
Ведь я прав, а парахнявые???
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18.12.2021 16:58 Ответить
ні - ти зелений баран бееее....
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18.12.2021 17:06 Ответить
От тебя ничего другого никто и не ждёт! Говно и вентилятор ваше всё.
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18.12.2021 17:12 Ответить
****** ты ********* - от тебя даже китайцы плачут! beeee
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18.12.2021 17:42 Ответить
За п-дорами,повинен бути,повний суспільний контроль,гомосятина...
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18.12.2021 17:37 Ответить
Не беспокойся, за тобой присмотрят!
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18.12.2021 17:40 Ответить
Кого,ти,дебільне,надумало лякати Мамку,лякай,своєю дурістю...
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18.12.2021 17:47 Ответить
"За п-дорами,повинен бути,повний суспільний контроль" не ты ли это написал? Вот я и ответил, что за тобой присмотрят, гомосятина!
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18.12.2021 17:52 Ответить
Почни,зі,своєї,рідні,й роздивись себе,в дзеркало...
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18.12.2021 18:09 Ответить
Мене,від,вас,какашок нудило,ще,за часівв,,совкп! І як,твої попередники,давилися злобою,й бісеувалися намагаючись,мені,дошкулити...Отож,підітри,,що там,треба,й йди лісом...
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18.12.2021 18:14 Ответить
Служба безопасности Украині - должна заниматься исключительно безопастностью страны.: Разведка, контрразведка, и собственно безопасность. И уж точно не должна лезть в экономику и ведомственную охрану.
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18.12.2021 17:51 Ответить
Почти слово в слово, как говорил Зеленский перед выборами.
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18.12.2021 18:23 Ответить
Кто бы сомневался!
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18.12.2021 16:58 Ответить
Так шо,по гроб жизни охранять ?Дешевле было бы не охранять...
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18.12.2021 17:01 Ответить
проще отправить в грузию для помощи михо
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18.12.2021 17:06 Ответить
З каких ... его охранять? Что оно такое?
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18.12.2021 17:08 Ответить
То есть, секретарша без каких либо допусков рядом с дблм -это нормально? Там ,значит ,все "відомості з необмеженим доступом "? Крысы,БЛД
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18.12.2021 17:06 Ответить
Коротко кажучи- не вашого ума справа...
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18.12.2021 17:16 Ответить
СБУ, НАБ, ГРУ и ................................, чьи это детища? Один породил, другой возращивает. Они были созданы не для борьбы, а для защиты власти.
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18.12.2021 17:16 Ответить
пошла развернутая кампания отмазывания гориллашвили, даже несмотря на зашкаливающие некомпетентность и токсичность. похоже его жинка очень хорошо в устной форме с главзебилом работает
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18.12.2021 17:19 Ответить
В орально-горизонтальній
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18.12.2021 17:43 Ответить
Вулиця вимагає відкритості в плануванні та проведенні спецоперацій: "Дайош отчет на канале Савика!" - це вища форма демократії, доведена до абсурду!
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18.12.2021 17:20 Ответить
охорона кацапського Гімнонашвілі то є спецоперація? ну ну
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18.12.2021 17:28 Ответить
Не тобі , п... судити: що це було.
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18.12.2021 17:31 Ответить
то прикрий своє хлє@ало, зємразь
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18.12.2021 17:34 Ответить
Ну конечно право на истину исключительно у ЗЕленой плесени.
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18.12.2021 17:35 Ответить
Ти от пукнув, а тепер скажи: претензії на яку істину ти побачяив?
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18.12.2021 17:43 Ответить
Maks Kikol

Не тобі , п... судити: що це було.

Ты плесень подЗЕлупная перечитай свой высер.
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18.12.2021 17:48 Ответить
А те і було, що всяка спецоперація -це справа вузько направлених фахівців, а не предмет для обговорення бомжами.
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18.12.2021 17:54 Ответить
А ты, ЗЕлупа вовы членограя, поди причисляешь себя к узконаправленным специалистам?
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18.12.2021 18:07 Ответить
Ты, видно по всему, сильно озабоченный... Ну сделай, что всегда делаешь Все прйдет.
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18.12.2021 18:33 Ответить
На,вулиці,в тисячі,разів,менше,покидьків,мерзлотників,й зрадників ніж в СБУ
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18.12.2021 17:34 Ответить
та ще б однопід'їздник здав би наркобаригу.
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18.12.2021 17:28 Ответить
Бордельні хвойди!!! В країні після Зеоргії,ніяких держтаємниць Неіснує!!!Немає,цей,жидівський бордельний кагал права ні,на,які таємниці,тим,білтш,від Суспільства
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18.12.2021 17:31 Ответить
Какие могут быть у государства секреты от налогоплательщиков ? Вы на чьи бабки существуете ? Ау !
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18.12.2021 17:37 Ответить
Цеж не вагнеровці а товариш Зенелоха
тож обмежений доступ
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18.12.2021 17:46 Ответить
Цікаво, а Шеремет перебував під охороною СБУ? Чи ця іінфа досі з обмеженим доступом?
Риторичним зветься питання, яке не потребує відповіді.
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18.12.2021 18:08 Ответить
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
...
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18.12.2021 18:15 Ответить
"Печерский холм"

...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

«Печерский холм»
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18.12.2021 18:15 Ответить
Всё это - только лишь количественные примеры давно очевидной реальности... ТОлько дебилы могут ещё думать о "парне с окраины" и "неопытном , но хорошем" ... циничное, беспардонное , апатриотичное мурло..
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18.12.2021 20:44 Ответить
Надеюсь уже всем понятно, шо зе точно такой же самый крот, как и гогишвили, и хватит обсасывать этих поддонков, сейчас нало конкретно решать, по какой статье их отправить на нары, а после перечислять статьи и преступления этих кротов.
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18.12.2021 18:20 Ответить
ьак чбё это бородатое чучело агент? наркомафии?
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18.12.2021 18:58 Ответить
Неевже не зрозуміло? Машку вони охороняють. А так як по документам вона ніхто, то придумали для гогі посаду і, можливо, якийсь замах, як причину для виділення охорони. Але навіть таке тупе шило в мішку не сховаєш.
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18.12.2021 19:48 Ответить
Да кому ты нах нужен, шавка черножопая?
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18.12.2021 20:24 Ответить
С таким же засекреченным , как вагнеровцы ? Или ещё засекреченней ?
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18.12.2021 20:29 Ответить
СБУ охороняє багато ь корупціонерів та шпіонів...слухає та аналізує їх ризики в рамках контрозвідувальних справ щоб їх не викрили та не спіймали НАБУ, ДБР ...поліція
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18.12.2021 23:34 Ответить
 
 