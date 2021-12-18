Это сведения с ограниченным доступом, - СБУ о предоставлении охраны Гогилашвили

В Службе безопасности Украины не дали конкретного ответа относительно того, находятся ли экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и его семья под государственной охраной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в ответе СБУ на запрос Радио Свобода.

Запрос касался того, предоставляется ли Гогилашвили охрана после его увольнения, а также – является ли он или его жена Мария Левченко фигурантами крыминальных производств о вероятной угрозе их жизни, что дало бы основания для такой охраны.

Как пояснили в пресс-службе, СБУ "выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины".

"Органом, который осуществляет государственную охрану, является Управление государственной охраны Украины… УГО в случае необходимости может привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе Службы безопасности Украины, для осуществления мер по государственной охране. Информация, касающаяся лиц, нуждающихся и при наличии соответствующих оснований предоставляется государственная охрана, есть сведения с ограниченным доступом", – говорится в письме, подписанном начальником Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью Артемом Дехтяренко.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.