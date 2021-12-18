Это сведения с ограниченным доступом, - СБУ о предоставлении охраны Гогилашвили
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Службе безопасности Украины не дали конкретного ответа относительно того, находятся ли экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и его семья под государственной охраной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в ответе СБУ на запрос Радио Свобода.
Запрос касался того, предоставляется ли Гогилашвили охрана после его увольнения, а также – является ли он или его жена Мария Левченко фигурантами крыминальных производств о вероятной угрозе их жизни, что дало бы основания для такой охраны.
Как пояснили в пресс-службе, СБУ "выполняет свои задачи исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины".
"Органом, который осуществляет государственную охрану, является Управление государственной охраны Украины… УГО в случае необходимости может привлекать сотрудников других государственных органов, в том числе Службы безопасности Украины, для осуществления мер по государственной охране. Информация, касающаяся лиц, нуждающихся и при наличии соответствующих оснований предоставляется государственная охрана, есть сведения с ограниченным доступом", – говорится в письме, подписанном начальником Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью Артемом Дехтяренко.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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від цієї ЗЕ-льоной тухлятини вже нудить !
Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і "російський слід": "Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані". ВIДЕО
"Я прошу учесть это как публичный запрос председателю СБУ о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны (макшандии). Соответственно мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной Рады Украины и каждого народного депутата по этому вопросу", - сказала депутат.
" Напомним, Андрей Аксенов организовывал "референдум" за "ДНР" в поселке Новодонецкое в мае 2014 года и впоследствии убежал на оккупированный Крым."
Баклановська СБУ не найшла цих даних. Не шукала.
После этого все остальное закономерное следствие и удивляться тут нечему.
Его надо беречь, чтобы никому, особенно журналистам, ничего лишнего не сболтнул.
брешуть і ті і друґі завжди.
бидло голоснуло?
на сторону бидло до слідуючого пів кіла гречкі - разу...
Ведь я прав, а парахнявые???
Не тобі , п... судити: що це було.
Ты плесень подЗЕлупная перечитай свой высер.
тож обмежений доступ
Риторичним зветься питання, яке не потребує відповіді.
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
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Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.
«Печерский холм»