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Новости Политика Украины
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Кабмин (13799) МВД (9221) увольнение (2508) блокпост (267) Гогилашвили (75)

Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за недостойного поведения на блокпосте в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Кабмин уволил Гогилашвили", - сообщил источник Цензор.НЕТ.

Позже эту информацию нашему изданию подтвердили также в МВД.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+51
А жінку його коли збирається президент звільнити?
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13.12.2021 11:25
+40
Через две недели назначат замом в СБУ.
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13.12.2021 11:27
+35
Жодної підлості не забудемо

2 роки тому Володимир Зеленський і Аваков зламали життя людям і запхали їх в СІЗО, щоб приписати собі закриття вбивства Шеремета і показово пресанути війскових і волонтерів.

Активна громадськість і тиск змогли звільнили їх з СІЗО, але вони досі обвинувачені і носять браслети.

Судові засідання майже не йдуть, бо судді не можуть самі прийняти рішення, а ті хто їм дають команду з ОП розуміють, що обісралися і тягнуть час.

Кугути, які фабрикували справу мають понести покарання.

Володимир Пасіка
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13.12.2021 11:29
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Страница 2 из 2
ну сейчас начнется , судиться будет, получит отступных несколько миллионов, а потом окажется , что он еще был и прав....какое дисциплинарное? если бы я взял за бары полицая, то мне бы уже срок светил не малй, а тут пальчиком погрозят выходит...!?
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13.12.2021 11:48 Ответить
Этот гоги претендует на звание самого тупого провала года.
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13.12.2021 11:49 Ответить
а почему Гогу не вернули в родные пенаты на нары у параши ?
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13.12.2021 11:50 Ответить
Повернуть після того, як відсидить в Україні.
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13.12.2021 11:55 Ответить
А кримінальну справу проти цього "зама" коли порушать? Та й є питання про те хто і як його призначив на цю посаду. ДБР мабуть вже "землю риє"))))?
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13.12.2021 11:54 Ответить
А как же секретутка нелоха?
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13.12.2021 11:54 Ответить
секретутка лоха горохового насмоктала у него уже на амнистию ..
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13.12.2021 12:03 Ответить
Так, так, так.
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13.12.2021 12:04 Ответить
т.е. просто уволили? и фсё! дело замяли?
а русопаспортина? а быкование на посту? а непоймикак пристоенный по протекйции непойми кого? а прочие недостойные фактики? уволили - считай закрыли рты....какой хароший преЗЕ...как оно быстро разабралося и суворо бровки сдвинуло.... а по факту???? а по факту казлу ничо, как с гуся вода... и через пару-тройку месяцев - оно в новом креселке на тепло-денежном местечке
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13.12.2021 11:59 Ответить
сколько военные будут терпеть всю эту хрень....???
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13.12.2021 12:02 Ответить
Ідіотам не місце на таких високих посадах, тим більше у МВС. А те, що він ідіот, ясно відразу при перших секундах перегляду відео. Розуміти повинен, що його знімають, що це потім можуть викласти, що він заступник голови МВС, а не "пахан на зоні". Але він цього не розуміє, бо він ідіот. І як такі люди досягають таких високих чинів? А нічого нового-кумівство.
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13.12.2021 12:03 Ответить
Це все дуже добре. А що стосовно наволочей, які його призначали?
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13.12.2021 12:05 Ответить
Тест на наркотики Гоге сразу после инцидента делали, или забыли?
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13.12.2021 12:05 Ответить
Ось чому Україна не рабссія. Звільнили- так має бути. Ось за що боролися й продовжують боротьбу Українці! Щоб не було таких бидл-"хазяїна жізні с **#лом" .
Й кацапи тут беснують у коментарях від заздрощів. Бо у їх таке НЕМОЖЛИВО. У їх "прісіданіє на бутилкі" та "шваброввєдєніє" .
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13.12.2021 12:08 Ответить
Ну тепер тільки в СБУ чи ГУР МО
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13.12.2021 12:08 Ответить
варто було б розібратись як він на посаду потрапив...
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13.12.2021 12:09 Ответить
Уволили в надежде, что общественность успокоится и не будет дальше копать его преступное прошлое, связь с зелечмошником и характер деятельности его супруги в опе. Зря надеются…
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13.12.2021 12:12 Ответить
У зелених де не копни, такі смердючі московські консерви вилазять.
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13.12.2021 12:16 Ответить
Тьолка Гогі з кварталу і далі буде присутня на нарадах в преЗедента, які вимагають присутності на них виключно осіб із доступом до держтаємниці?
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13.12.2021 12:19 Ответить
Mason Lemberg



До речі, про ще один важливий нюанс, що пов'язаний з тою сн сб кою на посаді замміністра.

А як так взагалі сталося що його призначили? Що призначили тіпа з російським паспортом?

А де та славнозвісна реформа державної служби?
А де конкурси?
А де конкурсні комісії через які мали проходити всі кандидатури і їх мали оцінювати, втч з точки зору біографії і громадянства?

Де ті всі гранти, отримані він маші кольчуги на здійснення цих реформ?

Де, зрештою, та вся худоба, яка брала гранти для реформ і спокійно мовчала, коли клоун одним махом похерив все над чим вони "працювали" багато років?
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13.12.2021 12:34 Ответить
Мелочь, а приятно.
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13.12.2021 12:19 Ответить
не удивлюсь если теперь он срочно покинет страну или вообще затеряется где то..... Как например быший премьер министр (прости Господи) Гончарук, чьим приказом и назначили этого замминистра МВД
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13.12.2021 12:22 Ответить
Ще й пенсію йому назначте пожиттєву. Орден вже має…
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13.12.2021 12:23 Ответить
Розслідування?
Що з жоной?
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13.12.2021 12:24 Ответить
Увольнение?1 разве за нападение на сотрудника полиции предусматривается только эта статья? Я думал это уголовное производство
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13.12.2021 12:25 Ответить
Уволить и начальника отдела кадров. Как можно брать на такую высокую должность такого человека ? Проверить всю наркотич. работу гоги и его жену заодно. Думаю,там много интересного найдут. Так спалиться за полчаса -это надо быть полным идиотом. Я вот 20 лет работаю на одной должности,с 2 реальными высш. образ., знаю 4 иност. яз и все никак не подымусь выше...гоги, посоветуй,милый,что мне делать,как дорости быстро хотя бы до начальника отдеда...спасибо...А зеленскому совет,проверить всех от самого себя до дворника...и уволить сомнительных пока еще не поздно...и главное всех жен поувольнять,которые своих тупых мужей продвигают...
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13.12.2021 12:28 Ответить
а що начальник відділу кадрів приймає на роботу? тепер зрозуміло, чому ти по службі не просуваєшся
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13.12.2021 16:58 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·



- Алло, це телеканал Апостроф. Чи можете Ви включитися о 10-30?
- Алло, це телеканал ICTV. Чи можете Ви дати нам коментар?
- Алло, це телеканал Україна-24. Чи можемо ми з Вами сьогодні записати синхрон?
- Вітаю, це 5 канал, програма "Час новин". Чи можемо ми записати Ваш коментар?
- Вітаю, це польска інформаційна агенція...

Більше 10 дзвінків і всі по одній темі. Це історія поведінки заступника міністра МВС їб@ла Гогілашвілі. І от що я хочу додати про цей ганебний випадок. Зеленський написав пост у неділю, що він вимагає звільнення Гогіашвілі. Це дуже добре і показове. Але що саме це показує всім нам?
1. У Зеленського розуміли що ця тема вкрай токсична і вона буде бити по рейтингу президента. Тому вирішили бити на упередження. Це як в історії з Мецгером, коли того захищали, аж поки не з'явилося відео поведінки того в Укрексімбаку. Тоді його злили. Так саме буде і з Трухіним, коли з'явиться відео з тим, що він був за кермом під час автотрощи та з його поведінкою після аварії.
2. Але звільненням Гогілашвілі ОП не зможе вирішити свою проблему. Тому що Зеленському ще треба пояснити чому він призначив в МВС людину з російським громадянством, засуджену в РФ за кримінал, яка була помічником депутата Держдуми РФ Валуєва? Тільки через те, що він чоловік помічниці Зеленського Марії Левченко, яка працює разом з Зе ще з часів Квартал-95? А ще треба буде пояснити чому людину, яку наші правоохоронці затримували в стані наркотичного сп'яніння призначили у МВС саме на напрямок боротьби з наркотиками?
3. З'ясувалось, що сама Марія Левченко не оформлена у ОП, не має допуску до держтаємниці, а зарплату отримує у Квартал-95. Але це не заважає їй бути присутньою на важливих зустрічах президента. Наприклад, вона була присутня на зустрічі Зеленського, Ермака та Демченко з Василем Бурбою, коли той докладав про операцію по вагнерівцям. І дуже цікаво, як будуть відбрехуватись Зеленський та його балакучи голови - Лещенко, Подоляк та Арестович.
4. Що саме робив Гогілашвілі у зоні проведення операції силами ООС? Хто був ще в його автівці? Чому вони рухалися у бік території, яка зараз під контролем РФ. А якщо пригадати, що у "їбала" є діючий російський паспорт, то з'являється ще одне запитання - А може він рухався в РФ? Тоді для чого, з якою метою і хто йому це доручив? Ці питання актуалізовалися на тлі слів Зеленського про референдум та після чуток про спецстатус Донбаса.

Але це не всі запитання, які зявились після того, як суспільство побачило якого бика Зеленський відправив на посаду заступника міністра МВС. Хоча багато хто побачив, які люди є в найближчому оточенні президента. І те, що Зеленський почав волати вимагаючи звільнення Гогілашвілі - це я вітаю. Але хай спочатку відповість чому призначив і чому СБУ, яку очолює його близький дружбаня лейтенант Баканов, взагалі ніяк не заперечувало цьому призначенню, хоча їм було відомо про всі зашквари Гогілашвілі? А самого Гогілашвілі я вітаю зі здійсненням мрії. Він хотів, щоб його їб@ло всі знали? Це сталося. І його вже знають не тільки в Україні. А це досягнення. Хоча і таке ганебне.
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13.12.2021 12:29 Ответить
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13.12.2021 13:03 Ответить
Цікаво за якою статтею його звільнили. А то ще поновиться на роботі через деякий час і будемо йому сплачувати вимушений прогул.
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13.12.2021 14:03 Ответить
Як ,,звільнили''? А чи спитав хтось цього ,,пасажира'' чи не він Полякова ,,МЕДОМ'' накормив. Фігура ж одіозна...
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13.12.2021 12:30 Ответить
Тепер було б добре, якби журналісти простежили - куди його тихцем призначать.
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13.12.2021 12:39 Ответить
а може у Марії Левченко є коханець-то можно його поставити на місце Гогі
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13.12.2021 12:40 Ответить
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13.12.2021 12:41 Ответить
а коли буде суд
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13.12.2021 12:46 Ответить
* После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей?!.. закончил Остап.(с)
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13.12.2021 12:48 Ответить
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13.12.2021 12:49 Ответить
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13.12.2021 12:52 Ответить
Слідство і ЗОНА!!!! Просто звільнити це влада обріже кінці до себе. Там крутити і крутити.
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13.12.2021 12:55 Ответить
Невероятная история взлета и падения, можно мемуары писать.
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13.12.2021 13:01 Ответить
А разве он сесть за эти ролики не должен? Доказательств достаточно.
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13.12.2021 13:03 Ответить
Нет такой статьи - оскорбление сотрудника полиции. Наш народ против этого, а поэтому маємо те, що маємо.
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13.12.2021 13:43 Ответить
Да там букет можно насобирать, как на любого слугу - наркотики, воровство, коррупция, тупость, звездная болезнь .......
Толкните юзика, такой грохот будет.
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13.12.2021 13:51 Ответить
Ты ж про ролики писал. Где там в роликах Наркотики, воровство, коррупция? А за тупость и звездную болезнь не наказывают.
А чисто теоретически и на тебя статью можно найти. Стопудово что-то есть.
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13.12.2021 13:54 Ответить
Конечно, я не люблю сватов и 95 квартал
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13.12.2021 14:08 Ответить
На их языке:-" Не пацаны. А ответка? Есть гнида? Да. Где напряг? Рядом. Как ответит???".
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13.12.2021 13:04 Ответить
Президенту Зеленському має бути оголошено імпічмент. Ця людина повністю себе дискредитувала як президент України. Так більше продовжуватися не може. В іншому випадку ми повністю втратимо довіру народу до влади і довіру наших союзників до України.
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13.12.2021 13:05 Ответить
тільки за це? а за громадянство рф? а за співпрацю з єдросом? а за співпрацю з "оплот"-овцем? а за липові дипломи? тварюки зелені.....горіти вам в пеклі....
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13.12.2021 13:12 Ответить
Я ваш приговор! Соевый хряк хихикает в сторонке.
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13.12.2021 13:12 Ответить
Щось в лісі здохло.
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13.12.2021 13:14 Ответить
Простого звільнення для такого негідника- замало! Депортувати на територію, звідки прибув!
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13.12.2021 13:17 Ответить
Воно десь знову випливе, але на цей раз буде тихенько сидіти і "зливати" на московію.
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13.12.2021 13:33 Ответить
Чудово відмазали, за власним бажанням пішов і кінці в воду. Звичайно розслідування ніякого не буде. Кацапчик займеться звичною справою, тобто буде далі барижити наркотою, тільки без броньовичка)

У нас по предвиборній програма було "Кожен у нас президент", а на ділі виявлись, що кожен зі "слуг - Гогілашвілі".
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13.12.2021 14:27 Ответить
Щоб звільнити день у день необхідно було писати заяву "за угодою сторін". А так треба відпрацьовувати 14 днів.

Як звільнитися за власним бажанням без двотижневого відпрацювання?
Згідно ч. 1 ст. 38 КЗпП, законодавцем передбачено ряд виняткових випадків, коли може бути розірвано трудовий договір, який був укладений на невизначений строк з ініціативи працівника (за власним бажанням), а саме:
- в разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання);
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступ до навчального закладу;
- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
- вагітність;
- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
- вихід на пенсію;
- прийом на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
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13.12.2021 14:49 Ответить
Теперь нужно ждать - где и какую должность ему пробила у Зе жена, которая тоже в не поняином статусе пребывает в самом сердце страны - в Офисе Президента?! Кто ее туда определил? А он может ещё и повыше заберется вместо серьезного расследования двойного гражданства, попадания на должность зам министра МВД без знания украинского языка, сверэкстерн в получении каких-то высших образований при неполном среднем и т.п. А лучше, чтобы он уехал в Ростов на их блог-посты без не понятных врученных ему наград Президента.
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13.12.2021 14:54 Ответить
????? ЗА ВЛАСНЫМ БАЖАННЯМ ??????
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13.12.2021 15:06 Ответить
"за власним бажанням" - де відриті провадження ( хоча б про око та для гоїв ....) ..., що по "дипломам" , що по "призначенням" , що по цілі " поїздки" ...., по "нагороді" , по документам про подвійне ....- за власним бажанням після такого зашквару ....
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13.12.2021 15:08 Ответить
Просто уволили?
Хотя бы 30 дней мести улицы Киева не дали?
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13.12.2021 15:17 Ответить
Сняли, молодцы. Теперь осталось посадить того, кто его туда назначил.
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13.12.2021 15:21 Ответить
а треба б було -"за службову невідповідність", чи ще конкретніше - "за неприпустиме ставлення до підлеглих"...
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13.12.2021 15:27 Ответить
Сколько шума из-за одного ''хамла ''
И ни одного дела доведен ного до логического конца
Так полу меры
Чего удивляться многие полицаии за нарушения после увольнения
Тихонько через годик --- тихонько восстанавливаются в МВД
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13.12.2021 16:08 Ответить
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:11 Ответить
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