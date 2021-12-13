Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за недостойного поведения на блокпосте в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Кабмин уволил Гогилашвили", - сообщил источник Цензор.НЕТ.

Позже эту информацию нашему изданию подтвердили также в МВД.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.