Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі. ДОКУМЕНТ
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Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через негідну поведінку на блокпості в Донецькій області. Пізніше цю інформацію нашому виданню підтвердили також джерела в МВС. Щойно пресслужба Кабміну опублікувала розпорядження про звільнення Гогілашвілі із займаної посади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
"Кабмін звільнив Гогілашвілі", - повідомило джерело Цензор.НЕТ.
Пізніше цю інформацію нашому виданню підтвердили також в МВС.
"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні Кабміну № 1639-р від 13 грудня.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
а русопаспортина? а быкование на посту? а непоймикак пристоенный по протекйции непойми кого? а прочие недостойные фактики? уволили - считай закрыли рты....какой хароший преЗЕ...как оно быстро разабралося и суворо бровки сдвинуло.... а по факту???? а по факту казлу ничо, как с гуся вода... и через пару-тройку месяцев - оно в новом креселке на тепло-денежном местечке
Й кацапи тут беснують у коментарях від заздрощів. Бо у їх таке НЕМОЖЛИВО. У їх "прісіданіє на бутилкі" та "шваброввєдєніє" .
До речі, про ще один важливий нюанс, що пов'язаний з тою сн сб кою на посаді замміністра.
А як так взагалі сталося що його призначили? Що призначили тіпа з російським паспортом?
А де та славнозвісна реформа державної служби?
А де конкурси?
А де конкурсні комісії через які мали проходити всі кандидатури і їх мали оцінювати, втч з точки зору біографії і громадянства?
Де ті всі гранти, отримані він маші кольчуги на здійснення цих реформ?
Де, зрештою, та вся худоба, яка брала гранти для реформ і спокійно мовчала, коли клоун одним махом похерив все над чим вони "працювали" багато років?
Що з жоной?
2 ч. ·
- Алло, це телеканал Апостроф. Чи можете Ви включитися о 10-30?
- Алло, це телеканал ICTV. Чи можете Ви дати нам коментар?
- Алло, це телеканал Україна-24. Чи можемо ми з Вами сьогодні записати синхрон?
- Вітаю, це 5 канал, програма "Час новин". Чи можемо ми записати Ваш коментар?
- Вітаю, це польска інформаційна агенція...
Більше 10 дзвінків і всі по одній темі. Це історія поведінки заступника міністра МВС їб@ла Гогілашвілі. І от що я хочу додати про цей ганебний випадок. Зеленський написав пост у неділю, що він вимагає звільнення Гогіашвілі. Це дуже добре і показове. Але що саме це показує всім нам?
1. У Зеленського розуміли що ця тема вкрай токсична і вона буде бити по рейтингу президента. Тому вирішили бити на упередження. Це як в історії з Мецгером, коли того захищали, аж поки не з'явилося відео поведінки того в Укрексімбаку. Тоді його злили. Так саме буде і з Трухіним, коли з'явиться відео з тим, що він був за кермом під час автотрощи та з його поведінкою після аварії.
2. Але звільненням Гогілашвілі ОП не зможе вирішити свою проблему. Тому що Зеленському ще треба пояснити чому він призначив в МВС людину з російським громадянством, засуджену в РФ за кримінал, яка була помічником депутата Держдуми РФ Валуєва? Тільки через те, що він чоловік помічниці Зеленського Марії Левченко, яка працює разом з Зе ще з часів Квартал-95? А ще треба буде пояснити чому людину, яку наші правоохоронці затримували в стані наркотичного сп'яніння призначили у МВС саме на напрямок боротьби з наркотиками?
3. З'ясувалось, що сама Марія Левченко не оформлена у ОП, не має допуску до держтаємниці, а зарплату отримує у Квартал-95. Але це не заважає їй бути присутньою на важливих зустрічах президента. Наприклад, вона була присутня на зустрічі Зеленського, Ермака та Демченко з Василем Бурбою, коли той докладав про операцію по вагнерівцям. І дуже цікаво, як будуть відбрехуватись Зеленський та його балакучи голови - Лещенко, Подоляк та Арестович.
4. Що саме робив Гогілашвілі у зоні проведення операції силами ООС? Хто був ще в його автівці? Чому вони рухалися у бік території, яка зараз під контролем РФ. А якщо пригадати, що у "їбала" є діючий російський паспорт, то з'являється ще одне запитання - А може він рухався в РФ? Тоді для чого, з якою метою і хто йому це доручив? Ці питання актуалізовалися на тлі слів Зеленського про референдум та після чуток про спецстатус Донбаса.
Але це не всі запитання, які зявились після того, як суспільство побачило якого бика Зеленський відправив на посаду заступника міністра МВС. Хоча багато хто побачив, які люди є в найближчому оточенні президента. І те, що Зеленський почав волати вимагаючи звільнення Гогілашвілі - це я вітаю. Але хай спочатку відповість чому призначив і чому СБУ, яку очолює його близький дружбаня лейтенант Баканов, взагалі ніяк не заперечувало цьому призначенню, хоча їм було відомо про всі зашквари Гогілашвілі? А самого Гогілашвілі я вітаю зі здійсненням мрії. Він хотів, щоб його їб@ло всі знали? Це сталося. І його вже знають не тільки в Україні. А це досягнення. Хоча і таке ганебне.
Толкните юзика, такой грохот будет.
А чисто теоретически и на тебя статью можно найти. Стопудово что-то есть.
У нас по предвиборній програма було "Кожен у нас президент", а на ділі виявлись, що кожен зі "слуг - Гогілашвілі".
Як звільнитися за власним бажанням без двотижневого відпрацювання?
Згідно ч. 1 ст. 38 КЗпП, законодавцем передбачено ряд виняткових випадків, коли може бути розірвано трудовий договір, який був укладений на невизначений строк з ініціативи працівника (за власним бажанням), а саме:
- в разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання);
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступ до навчального закладу;
- неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
- вагітність;
- догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
- вихід на пенсію;
- прийом на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
Хотя бы 30 дней мести улицы Киева не дали?
И ни одного дела доведен ного до логического конца
Так полу меры
Чего удивляться многие полицаии за нарушения после увольнения
Тихонько через годик --- тихонько восстанавливаются в МВД