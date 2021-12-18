Це відомості з обмеженим доступом, - СБУ про надання охорони Гогілашвілі

У Службі безпеки України не дали конкретної відповіді щодо того, чи перебувають ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та його родина під державною охороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода

Запит стосувався того, чи надається Гогілашвілі охорона після його звільнення, а також – чи є він або його дружина Марія Левченко фігурантами криміальних проваджень про ймовірну загрозу їхнім життям, що дало б підстави для такох охорони.

Як пояснили у пресслужбі, СБУ "виконує свої завдання виключно в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та закони України".

"Органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України… УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони. Інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом", – йдеться в листі, підписаному начальником Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Артемом Дехтяренком.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.