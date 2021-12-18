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Новини Політика України
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охорона (283) СБУ (10042) Гогілашвілі (75)

Це відомості з обмеженим доступом, - СБУ про надання охорони Гогілашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це відомості з обмеженим доступом, - СБУ про надання охорони Гогілашвілі

У Службі безпеки України не дали конкретної відповіді щодо того, чи перебувають ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та його родина під державною охороною.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода 

Запит стосувався того, чи надається Гогілашвілі охорона після його звільнення, а також – чи є він або його дружина Марія Левченко фігурантами криміальних проваджень про ймовірну загрозу їхнім життям, що дало б підстави для такох охорони.

Як пояснили у пресслужбі, СБУ "виконує свої завдання виключно в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та закони України".

"Органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України… УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони. Інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом", – йдеться в листі, підписаному начальником Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Артемом Дехтяренком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і "російський слід": "Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані". ВIДЕО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+33
Т.е. они считают, что все было и быдлу знать про дела зеленой плесени не положено? Было перебьется.
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18.12.2021 16:14
+22
пусть дучше СБУ даст пояснения как они этой гниде паспорт дали и пропустили на гос.службу на такую должность???? или это тоже инфа с ограниченным доступом?? уроды
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18.12.2021 16:24
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Т.е. они считают, что все было и быдлу знать про дела зеленой плесени не положено? Было перебьется.
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18.12.2021 16:14 Відповісти
Т.е., Гогілашвілі, УДО не грозит!
"Условно досрочное освобождение", которое...
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18.12.2021 16:17 Відповісти
Хіба шо нагорода та підвищення, та переїзд до будинку ...., самі здогадайтєся кого.
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18.12.2021 16:22 Відповісти
У всех зелёных ограниченная дебильность брешут на брехню
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18.12.2021 17:12 Відповісти
надо поименно знать тех сволочей,которые будут арестованы после ухода зеленого недоумка
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18.12.2021 16:37 Відповісти
Мыла и верёвок не хватит.
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18.12.2021 17:01 Відповісти
Цензор, досить Гогі !

від цієї ЗЕ-льоной тухлятини вже нудить !
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18.12.2021 16:42 Відповісти
Да, лишь бы Ермака с вагнергейтом не трогали, а лопухи и схавали
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18.12.2021 17:28 Відповісти
Как тяжело признаваться в своих промахах, тем паче публично.
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18.12.2021 16:16 Відповісти
Знайшли в якого бакланова запитати
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18.12.2021 16:17 Відповісти
Полішінєль відпочиває.
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18.12.2021 16:24 Відповісти
после всей этой пурги, шо оно гонит, теперь его могут и прикончить ))
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18.12.2021 16:25 Відповісти
Эти дебилы даже прикончить не сумеют, тем более что на них и так клейма ставить уже негде. Как говорится --" лишний х... им в жопе уже не помеха""'
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18.12.2021 17:46 Відповісти
будет как с Поляковым - алкоголь + метадон - народ схавал
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19.12.2021 08:56 Відповісти
🤣🤮💩👉👌🚽
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18.12.2021 17:44 Відповісти
дайте сбу 20 дней для подготовки конкретного ответа и на этот вопрос))
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18.12.2021 16:23 Відповісти
пусть дучше СБУ даст пояснения как они этой гниде паспорт дали и пропустили на гос.службу на такую должность???? или это тоже инфа с ограниченным доступом?? уроды
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18.12.2021 16:24 Відповісти
Сразу после присяги Аксьновым, слово взяла заместитель председателя ВР Елена Кондратюк.
"Я прошу учесть это как публичный запрос председателю СБУ о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны (макшандии). Соответственно мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной Рады Украины и каждого народного депутата по этому вопросу", - сказала депутат.
" Напомним, Андрей Аксенов организовывал "референдум" за "ДНР" в поселке Новодонецкое в мае 2014 года и впоследствии убежал на оккупированный Крым."
Баклановська СБУ не найшла цих даних. Не шукала.
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18.12.2021 16:37 Відповісти
Как 73 % дебилов избрали четырежды уклониста-- уже не вопрос ?
После этого все остальное закономерное следствие и удивляться тут нечему.
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18.12.2021 17:49 Відповісти
Секретики ***,гостайна - охраняют или нет бывшего помощника валуева,охренели до предела.
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18.12.2021 16:25 Відповісти
Валеєв, це той, що з істінно руССкой мордой, на горилу схожий?
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18.12.2021 16:54 Відповісти
есть такое наблюдение - хозяева выбирают себе собак, по внешнему виду схожих с ними самими. его хозяин, валуев потому и выбрал себе служебной собакой эту горилу.
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18.12.2021 17:18 Відповісти
Сам отказ отвечать и есть ответ службы брелоков - конечно охраняют.
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19.12.2021 09:36 Відповісти
Який цінний кадр, навіть після звільнення охороняють, ну що там наші розвідники, видно не заслужили. Замість кримінального провадження - державна охорона.
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18.12.2021 16:38 Відповісти
Наверное Гога слишком много знает про наркотрафик.
Его надо беречь, чтобы никому, особенно журналистам, ничего лишнего не сболтнул.
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18.12.2021 18:21 Відповісти
Президент-наркоман до последнего будет покрывать дилера, который снабжает его наркотой. Также, как и своего начальника по линии российской разведки Ермака, или старшего "бизнес-партнера" Коломойского.
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19.12.2021 10:34 Відповісти
зелені - кацапня.
брешуть і ті і друґі завжди.
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18.12.2021 16:38 Відповісти
а ви з зеленим приходом себе сенаторам побачіли?
бидло голоснуло?
на сторону бидло до слідуючого пів кіла гречкі - разу...
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18.12.2021 16:43 Відповісти
Скажіть одразу - справжня хвамілія Гогі Хлєбало - Бонд, Джеймс Бонд
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18.12.2021 16:44 Відповісти
ну цензор молодец шо ни новость то бомба)) иду за пивом)) походу костюмер-баканов из СБУ сделал цирк, пора продавать билеты
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18.12.2021 16:46 Відповісти
СОРОМ
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18.12.2021 16:48 Відповісти
Красиво чо, то есть ты лох плати налоги, а куда и на что они тратятся нашими недоделанными штирлицами, знать тебе не положено, всё Тайна. Только эту гавно-тайну мы все увидели и слегка обалдели в 2014-м, когда целыми управлениями СБУ переходит на сторону агрессора в Крыму и разбегаются как тараканы в Донецке и Луганске. Остальные тихонько сидят и наблюдают, что будет дальше, особо не газуя выполнять свои обязанности по защите людей и государства. Теперь вот это нанюханное чмо Гоги, непонятно как прошедшее спецпроверку и не знающее, что это такое, разъезжающее на бронеавто, переданном нам американцами для защиты государства, с охраной в виде будановских военных разведчиков, которым видимо нечем заняться во время войны, и теперь после увольнения непонятно с какого перепуга охраняемое Альфой за счёт тех же налогоплатильщиков... Сказочная история, не правда ли, кокаиновая во всей своей красе и разноцветности
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18.12.2021 16:49 Відповісти
СБУ вже почала охороняти громадян роССії, та помічників роССійських депутатів?
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18.12.2021 16:51 Відповісти
Ага, в 1995 году... Читать нужно статью полностью...
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18.12.2021 17:32 Відповісти
Вони,охроняють, Луку,й хла,від українців. Розплодили,Лайно,під дахом спецслужб!
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18.12.2021 17:39 Відповісти
кто бы сомневался, что они дадут такую отписку
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18.12.2021 16:51 Відповісти
....и вообще все дела спецслужб должны быть в открытом доступе в инете!!! Налогоплатильщики должны знать куда идут их денежки!!!
Ведь я прав, а парахнявые???
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18.12.2021 16:58 Відповісти
ні - ти зелений баран бееее....
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18.12.2021 17:06 Відповісти
От тебя ничего другого никто и не ждёт! Говно и вентилятор ваше всё.
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18.12.2021 17:12 Відповісти
****** ты ********* - от тебя даже китайцы плачут! beeee
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18.12.2021 17:42 Відповісти
За п-дорами,повинен бути,повний суспільний контроль,гомосятина...
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18.12.2021 17:37 Відповісти
Не беспокойся, за тобой присмотрят!
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18.12.2021 17:40 Відповісти
Кого,ти,дебільне,надумало лякати Мамку,лякай,своєю дурістю...
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18.12.2021 17:47 Відповісти
"За п-дорами,повинен бути,повний суспільний контроль" не ты ли это написал? Вот я и ответил, что за тобой присмотрят, гомосятина!
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18.12.2021 17:52 Відповісти
Почни,зі,своєї,рідні,й роздивись себе,в дзеркало...
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18.12.2021 18:09 Відповісти
Мене,від,вас,какашок нудило,ще,за часівв,,совкп! І як,твої попередники,давилися злобою,й бісеувалися намагаючись,мені,дошкулити...Отож,підітри,,що там,треба,й йди лісом...
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18.12.2021 18:14 Відповісти
Служба безопасности Украині - должна заниматься исключительно безопастностью страны.: Разведка, контрразведка, и собственно безопасность. И уж точно не должна лезть в экономику и ведомственную охрану.
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18.12.2021 17:51 Відповісти
Почти слово в слово, как говорил Зеленский перед выборами.
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18.12.2021 18:23 Відповісти
Кто бы сомневался!
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18.12.2021 16:58 Відповісти
Так шо,по гроб жизни охранять ?Дешевле было бы не охранять...
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18.12.2021 17:01 Відповісти
проще отправить в грузию для помощи михо
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18.12.2021 17:06 Відповісти
З каких ... его охранять? Что оно такое?
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18.12.2021 17:08 Відповісти
То есть, секретарша без каких либо допусков рядом с дблм -это нормально? Там ,значит ,все "відомості з необмеженим доступом "? Крысы,БЛД
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18.12.2021 17:06 Відповісти
Коротко кажучи- не вашого ума справа...
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18.12.2021 17:16 Відповісти
СБУ, НАБ, ГРУ и ................................, чьи это детища? Один породил, другой возращивает. Они были созданы не для борьбы, а для защиты власти.
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18.12.2021 17:16 Відповісти
пошла развернутая кампания отмазывания гориллашвили, даже несмотря на зашкаливающие некомпетентность и токсичность. похоже его жинка очень хорошо в устной форме с главзебилом работает
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18.12.2021 17:19 Відповісти
В орально-горизонтальній
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18.12.2021 17:43 Відповісти
Вулиця вимагає відкритості в плануванні та проведенні спецоперацій: "Дайош отчет на канале Савика!" - це вища форма демократії, доведена до абсурду!
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18.12.2021 17:20 Відповісти
охорона кацапського Гімнонашвілі то є спецоперація? ну ну
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18.12.2021 17:28 Відповісти
Не тобі , п... судити: що це було.
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18.12.2021 17:31 Відповісти
то прикрий своє хлє@ало, зємразь
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18.12.2021 17:34 Відповісти
Ну конечно право на истину исключительно у ЗЕленой плесени.
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18.12.2021 17:35 Відповісти
Ти от пукнув, а тепер скажи: претензії на яку істину ти побачяив?
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18.12.2021 17:43 Відповісти
Maks Kikol

Не тобі , п... судити: що це було.

Ты плесень подЗЕлупная перечитай свой высер.
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18.12.2021 17:48 Відповісти
А те і було, що всяка спецоперація -це справа вузько направлених фахівців, а не предмет для обговорення бомжами.
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18.12.2021 17:54 Відповісти
А ты, ЗЕлупа вовы членограя, поди причисляешь себя к узконаправленным специалистам?
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18.12.2021 18:07 Відповісти
Ты, видно по всему, сильно озабоченный... Ну сделай, что всегда делаешь Все прйдет.
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18.12.2021 18:33 Відповісти
На,вулиці,в тисячі,разів,менше,покидьків,мерзлотників,й зрадників ніж в СБУ
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18.12.2021 17:34 Відповісти
та ще б однопід'їздник здав би наркобаригу.
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18.12.2021 17:28 Відповісти
Бордельні хвойди!!! В країні після Зеоргії,ніяких держтаємниць Неіснує!!!Немає,цей,жидівський бордельний кагал права ні,на,які таємниці,тим,білтш,від Суспільства
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18.12.2021 17:31 Відповісти
Какие могут быть у государства секреты от налогоплательщиков ? Вы на чьи бабки существуете ? Ау !
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18.12.2021 17:37 Відповісти
Цеж не вагнеровці а товариш Зенелоха
тож обмежений доступ
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18.12.2021 17:46 Відповісти
Цікаво, а Шеремет перебував під охороною СБУ? Чи ця іінфа досі з обмеженим доступом?
Риторичним зветься питання, яке не потребує відповіді.
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18.12.2021 18:08 Відповісти
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
...
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18.12.2021 18:15 Відповісти
"Печерский холм"

...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

«Печерский холм»
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18.12.2021 18:15 Відповісти
Всё это - только лишь количественные примеры давно очевидной реальности... ТОлько дебилы могут ещё думать о "парне с окраины" и "неопытном , но хорошем" ... циничное, беспардонное , апатриотичное мурло..
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18.12.2021 20:44 Відповісти
Надеюсь уже всем понятно, шо зе точно такой же самый крот, как и гогишвили, и хватит обсасывать этих поддонков, сейчас нало конкретно решать, по какой статье их отправить на нары, а после перечислять статьи и преступления этих кротов.
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18.12.2021 18:20 Відповісти
ьак чбё это бородатое чучело агент? наркомафии?
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18.12.2021 18:58 Відповісти
Неевже не зрозуміло? Машку вони охороняють. А так як по документам вона ніхто, то придумали для гогі посаду і, можливо, якийсь замах, як причину для виділення охорони. Але навіть таке тупе шило в мішку не сховаєш.
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18.12.2021 19:48 Відповісти
Да кому ты нах нужен, шавка черножопая?
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18.12.2021 20:24 Відповісти
С таким же засекреченным , как вагнеровцы ? Или ещё засекреченней ?
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18.12.2021 20:29 Відповісти
СБУ охороняє багато ь корупціонерів та шпіонів...слухає та аналізує їх ризики в рамках контрозвідувальних справ щоб їх не викрили та не спіймали НАБУ, ДБР ...поліція
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18.12.2021 23:34 Відповісти
 
 