Це відомості з обмеженим доступом, - СБУ про надання охорони Гогілашвілі
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У Службі безпеки України не дали конкретної відповіді щодо того, чи перебувають ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та його родина під державною охороною.
Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода
Запит стосувався того, чи надається Гогілашвілі охорона після його звільнення, а також – чи є він або його дружина Марія Левченко фігурантами криміальних проваджень про ймовірну загрозу їхнім життям, що дало б підстави для такох охорони.
Як пояснили у пресслужбі, СБУ "виконує свої завдання виключно в межах повноважень та у спосіб, визначених Конституцією та закони України".
"Органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України… УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони. Інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом", – йдеться в листі, підписаному начальником Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Артемом Дехтяренком.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
"Условно досрочное освобождение", которое...
від цієї ЗЕ-льоной тухлятини вже нудить !
Гогілашвілі розповів про замах на нього після призначення на посаду і "російський слід": "Була загроза сімʼї. І я живу в такому стані". ВIДЕО
"Я прошу учесть это как публичный запрос председателю СБУ о том, действительно ли обладает господин Аксенов паспортом другой страны (макшандии). Соответственно мы просим дать нам официальное разъяснение по этому вопросу, о чем я обязательно проинформирую зал Верховной Рады Украины и каждого народного депутата по этому вопросу", - сказала депутат.
" Напомним, Андрей Аксенов организовывал "референдум" за "ДНР" в поселке Новодонецкое в мае 2014 года и впоследствии убежал на оккупированный Крым."
Баклановська СБУ не найшла цих даних. Не шукала.
После этого все остальное закономерное следствие и удивляться тут нечему.
Его надо беречь, чтобы никому, особенно журналистам, ничего лишнего не сболтнул.
брешуть і ті і друґі завжди.
бидло голоснуло?
на сторону бидло до слідуючого пів кіла гречкі - разу...
Ведь я прав, а парахнявые???
Не тобі , п... судити: що це було.
Ты плесень подЗЕлупная перечитай свой высер.
тож обмежений доступ
Риторичним зветься питання, яке не потребує відповіді.
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
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Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.
«Печерский холм»