Вице-маршалок польского Сената Каминский предостерег украинские власти от преследований Порошенко: Он - надежный партнер Запада и защитник Украины

Вице-маршалок Сената Республики Польша Михал Каминский предостерег украинские власти от преследований пятого президента Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы российского вторжения власти Украины не консолидируют общество, а занимаются давлением на оппозицию.

"Президент Порошенко – очень надежный партнер Запада. Его голос, как мы слышали сегодня в Польше, очень важен для защиты Украины, потому что президента Порошенко как признанного лидера очень хорошо принимают в западных странах, к нему прислушиваются, и его призывы слышат на Западе" , – говорит Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Люди на Западе и люди в Польше не понимают, что происходит в Украине. Почти ежедневно возникает угроза российской агрессии, и в это же время мы слышим, что есть обвинения и нападения на президента Порошенко и других лидеров оппозиций. Сегодня Украине нужно единство, а не разделение", – отмечает польский политик.

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"Я думаю, что сейчас один из важнейших вопросов – показать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, потому что единственный язык, который понимает Путин, – это язык силы, а слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению", – сказал Каминский.

"Итог сегодняшней конференции с таким большим присутствием очень важных украинских, литовских и польских политиков демонстрирует общую солидарность", – говорит Каминский.

"Нам нужно от украинской стороны сегодня то же, что Польша показала 15-20 лет назад, когда мы вступили в НАТО. Мы были вместе – правые и левые, и я думаю, что Украина нуждается в том же – не внутренних разногласиях, а в единстве", – резюмирует польский депутат.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.