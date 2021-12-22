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Вице-маршалок польского Сената Каминский предостерег украинские власти от преследований Порошенко: Он - надежный партнер Запада и защитник Украины

Вице-маршалок польского Сената Каминский предостерег украинские власти от преследований Порошенко: Он - надежный партнер Запада и защитник Украины

Вице-маршалок Сената Республики Польша Михал Каминский предостерег украинские власти от преследований пятого президента Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы российского вторжения власти Украины не консолидируют общество, а занимаются давлением на оппозицию.

"Президент Порошенко – очень надежный партнер Запада. Его голос, как мы слышали сегодня в Польше, очень важен для защиты Украины, потому что президента Порошенко как признанного лидера очень хорошо принимают в западных странах, к нему прислушиваются, и его призывы слышат на Западе" , – говорит Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Люди на Западе и люди в Польше не понимают, что происходит в Украине. Почти ежедневно возникает угроза российской агрессии, и в это же время мы слышим, что есть обвинения и нападения на президента Порошенко и других лидеров оппозиций. Сегодня Украине нужно единство, а не разделение", – отмечает польский политик.

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"Я думаю, что сейчас один из важнейших вопросов – показать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, потому что единственный язык, который понимает Путин, – это язык силы, а слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению", – сказал Каминский.

"Итог сегодняшней конференции с таким большим присутствием очень важных украинских, литовских и польских политиков демонстрирует общую солидарность", – говорит Каминский.

"Нам нужно от украинской стороны сегодня то же, что Польша показала 15-20 лет назад, когда мы вступили в НАТО. Мы были вместе – правые и левые, и я думаю, что Украина нуждается в том же – не внутренних разногласиях, а в единстве", – резюмирует польский депутат.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

Польша (8405) Порошенко Петр (19595) подозрение (485)


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Топ комментарии
+44
покуй на Захід, покуй на Україну, Зеленському треба любою ціною другий термін, бо ***** вже близенько!
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22.12.2021 13:53
+26
Як же зелена та кремлядська шобла боїться Гетьмана! Через роки вони від слова Порох будуть так само сратися, як і від слова Бандера
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22.12.2021 14:01
+23
Саме за це і переслідують.
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22.12.2021 13:53
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покуй на Захід, покуй на Україну, Зеленському треба любою ціною другий термін, бо ***** вже близенько!
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22.12.2021 13:53 Ответить
с нулем процентов рейтинга победу не нарисуешь. теперь то все будут голосовать против него, а не против петьки
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22.12.2021 13:54 Ответить
Ви не врахували спритність кремлівської зозулі. Чи то вона агентство Рейтинг купила,чи це гірка правда. Але зозуля в гіпотетичному 2 турі обходить ГЕТЬМАНА і фактично на рівних йде із Зєїлом. От вам і нарід.
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22.12.2021 13:58 Ответить
я это слышу от юлеботов уже лет 20
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22.12.2021 14:03 Ответить
Читай бодай іноді. Укрнет. Новини. Суспільство.
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22.12.2021 14:07 Ответить
А можно ссылку на всех кремлеботов?
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22.12.2021 14:37 Ответить
А АГЕНТАМ-- РЕЗИДЕНТАМ ПРЕДАТЕЛЯМ УКРАИНЫ--ЛЮБИТЕЛЯМ ПАРАШИ И ПУТИНА ЕВРЕЯМ ВО ВЛАСТИ УКРАИНЫ-- ПОРТНОВУ ТАТАРОВУ ЕРМАКАМ ДЕРЬМАКАМ КАКЛОМОЙШЕ ЗЕЛЕНСКОМУ И ПРОЧЕЙ 99% фрикции служивых куртизанок как то фиолЕтово на патриотизм и защиту Украины от Порошенко...И именно за ЭТО !!!! они его желают укатать в бетон Порошенко...
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22.12.2021 15:07 Ответить
Эт понятно. Орать зачем?
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22.12.2021 22:36 Ответить
Не буде другого терміну. Не факт, що володька утримається й до кінця першого.
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22.12.2021 13:55 Ответить
Сегодня купил небольшую ёлку и игрушечного клоуна. Повешу его на ёлку. А в Киеве ёлка большая?
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22.12.2021 14:26 Ответить
Вешать нужно за яйца, тогда точно сработает...
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22.12.2021 14:34 Ответить
Зєлєнці думали, що це початок катастрофи для Гетьмана. А цей епіод буде початком тріумфу!
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22.12.2021 13:55 Ответить
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22.12.2021 14:27 Ответить
ну так зеленое всосать не может что он своими выбрыками и идеей фикс закрыть любой ценой пороха только подымает ему рейтинг... это не на рояле одной штукой фуги гонять
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22.12.2021 14:52 Ответить
Як же зелена та кремлядська шобла боїться Гетьмана! Через роки вони від слова Порох будуть так само сратися, як і від слова Бандера
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22.12.2021 14:01 Ответить
Ниприменна карышнивавой гуаной и заварачивать иё у бумаху и прадавать ПЕСюнам задорого для унутренего патребления.
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22.12.2021 19:08 Ответить
Зеленському потрібна лише нова доза та відчуття абсолютної влади - повна безкарність та безтурботність.
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22.12.2021 14:19 Ответить
ну так когда стране нужен был сторожевой пес ... более 70 процентов выбрало болонку мотивируя " хоть посмеемся" ..
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22.12.2021 14:49 Ответить
Саме за це і переслідують.
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22.12.2021 13:53 Ответить
як сeрпом по яйцях ***********
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22.12.2021 13:53 Ответить
бене пофик
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22.12.2021 13:55 Ответить
Лялькою покористується ще скільки зможе, а потім кине її у прірву.
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22.12.2021 13:58 Ответить
голобородьку таки посадили, вроде
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22.12.2021 14:03 Ответить
звучить як назва марки
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22.12.2021 14:01 Ответить
Так воно і є, але при владі зараз сидять дурні та жадібні зрадники.
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22.12.2021 13:54 Ответить
грузины саакашвили посадили..
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22.12.2021 13:54 Ответить
Тому шо нинішня влада не українська.
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22.12.2021 13:54 Ответить
знов нeукраiнська
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22.12.2021 14:02 Ответить
Знову, це в порівнянні з якою? Попередньою? То попередня, якраз, і була українською.
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22.12.2021 14:14 Ответить
Ну, а нинішня - "знов нeукраiнська". все правильно сказав
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22.12.2021 15:28 Ответить
ага варiантiв прочитання багато:

1. знов бо нiколи щe нe попадалась проукраiнська
2. знов пiсля проукраiнськоi
3. знов бо попeрeдня була тeж нe проукраiнська
я маю на увазi 2й
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22.12.2021 15:32 Ответить
Той шо у сруленде яйца на хваприке фасуить.
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22.12.2021 19:10 Ответить
в стране нет столько русскоговорящих домохозяек бальзаковского возраста, чтобы избрать зеленского еще раз. а все эти кассиры атб и автозаправок, и особенно торговцы на рынках уже поняли, как их жестко поимел клован
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22.12.2021 13:57 Ответить
"Бальзаковский возраст" это женщины чуть старше 30-ти. Их мало?
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22.12.2021 14:04 Ответить
их не хватит имхо, +нужно, чтобы были русскоговорящие, хорошо относящиеся к евреям, со средним, средним специальным или неоконченным высшим образованием)
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22.12.2021 14:07 Ответить
Выдаешь желаемое за действительное.
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22.12.2021 14:11 Ответить
Это в 19 столетии бальзаковский возраст 32 года, а теперь 32+20 и выше.
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22.12.2021 17:50 Ответить
А в 22-м веке какой будет бальзаковский возраст? Хотя конечно я только за.
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22.12.2021 17:59 Ответить
то все чушь. зелю продали как протестного кандидата только и всего. и никакого своего электората у него не было и нет.
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22.12.2021 14:17 Ответить
А разведенки?
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22.12.2021 17:59 Ответить
українська влада ?
Маршалок чего-то не догоняет..
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22.12.2021 13:58 Ответить
"Президент Порошенко - дуже надійний партнер Заходу. Його голос, як ми чули сьогодні в Польші, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході", - говорить Камінський.

Для віслюка ці слова Камінського удар нижче пояса.
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22.12.2021 14:02 Ответить
Не проблемма, яиц нет один хрен.
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22.12.2021 14:40 Ответить
Захыщав, захыщав и шо? Хай и дальше так захыщае.
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22.12.2021 15:27 Ответить
касап, геть на бутилку, там зможеш безпершкодно передражнювати мову.
А тут - в спам. Або в бан, якщо адміни побачать
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22.12.2021 15:30 Ответить
По сути я прав, просто мова пидвела, просто у меня клава на китайском и русском, и как мне печатать. хотя ты понял и прекрасно. Но ты работу тупо выполняешь, я не обижаюсь. ты, як и вин, борець файный.
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22.12.2021 15:44 Ответить
я думаю наш народный президент Владимир Александрович не потерпит такой наглости - вмешательств в внутренние дела Украины

- отзовёт украинского посла с Польши, а польского вызовет на ковер..

И видосик запишет про наглых пшеков и ляхов - и их коварных и хитрых ксендзов, которые вошли в сговор с Порошенко..
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22.12.2021 14:04 Ответить
мммм, "тонкота"
вы еще посм. комменты под роликами Сер.гея Лещенко.
я чуть не обосрался, всегда когда читаю. это либо "боты", либо вообще дебилы пишут то.
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22.12.2021 14:46 Ответить
о как зе очередной раз обасрался и сел в лужу но он не понимает он считает что он наполеон
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22.12.2021 14:08 Ответить
Ваву провезли рилом по "великому крадівництву".
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22.12.2021 14:12 Ответить
К кому вы взываете?
У нас президент - капризный недоросль. Обидчивый и мстительный. Словом, бубочка.
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22.12.2021 14:16 Ответить
А то путин нападэ?Слышали уже)
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22.12.2021 14:21 Ответить
шок і ганьба що ви 73 вибрали
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22.12.2021 14:23 Ответить
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22.12.2021 14:23 Ответить
Зеле рейтинг надо спасать . А как тошнит от его "сватов" !
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22.12.2021 14:26 Ответить
Ах этот польский порохобот !
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22.12.2021 14:27 Ответить
Зате 73% жителів України розуміють хто справжній ворог...
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22.12.2021 14:28 Ответить
)))сначало было 73% от 40% явившихся ,теперь процентов шесть -учи матчасть ,кацапсина
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22.12.2021 14:34 Ответить
Хто?😂🌷
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22.12.2021 14:37 Ответить
У меня знакомые голосовали против Порошенко,но врагом считают раху.Так кто ворог андруша?😂🌷
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22.12.2021 14:38 Ответить
Порошенко хотя бы называл раху врахом.
но и есть запись как он Пусину звонит и "бідкається"
так шо .... Невзоров мне запретил ходить на выборы
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22.12.2021 14:48 Ответить
ну пусть, на твоей совести.
ато шо он матом крыл Путина - это выдумал Оланд.
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22.12.2021 16:53 Ответить
О ! Да вы икперд ,как я вижу .((
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22.12.2021 17:56 Ответить
Ты последнее время шуганный стал,я понимаю что все пинают.Но ты уж вообще как то сам с собой общаешься на Цензоре.Не мужик совсем😂🌷
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22.12.2021 14:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3720573.html Юридичне лайно від ЗЕленого лайна

«Це вже не юридичний треш, це - юридичне лайно!» - адвокат Ігор Головань.
🤷‍♂️Не дивно, що адвокати Порошенка вийшли на брифінг у «дещо піднесеному настрої».🙃
видео -- https://youtu.be/0M2r1S5Ly0Y

Зелені чоловічки
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22.12.2021 14:31 Ответить
зекрысу инфаркт посетит после таких слов про Порошенко
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22.12.2021 14:32 Ответить
Якщо віцемаршалку потрібен сивий мародер,то хай забере його собі після відсидки.
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22.12.2021 14:43 Ответить
Возможно, преЗЕдент тоже надежный партнер....Пукина..., который также ненавидит Пороха...
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22.12.2021 14:47 Ответить
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!

https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs
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22.12.2021 17:38 Ответить
Мели,Емеля,твоя неделя ! Из какого погреба вещаете эту чушь собачью?
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22.12.2021 18:00 Ответить
Пора уже самому научиться защищаться а не просить других.
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22.12.2021 15:03 Ответить
"В моей душе горит одно желание: доказать Вам, что я больше не враг. Нет того требования, которого я не исполнил бы, чтобы доказать это..."Я... подолгу пристально гляжу на Ваш и других членов Политбюро портреты в газетах с мыслью: родные, загляните же в мою душу, неужели Вы не видите, что я Ваш душой и телом, что я готов сделать все, чтобы заслужить прощение, снисхождение."Із листа Порошенка до Зеленського
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22.12.2021 15:16 Ответить
пусть этот польский мазурака смотрит за своим носом,а
у нас порохобот должен сидеть в тюрьме.
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22.12.2021 15:32 Ответить
Как задергалась зеботва подоляцкая .
Зечмо уже сгрызла все ногти на ногах Ермака, думая, что ещё предъявить Порошенко.
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22.12.2021 15:32 Ответить
так робимо ставки скiльки разiв тeпeр ********** у своiх наступних пiсля цiєi заяви промовах скажe слово "Порошнко".
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22.12.2021 15:34 Ответить
Гадаю, потрібно обстеження не тільки у нарколога , але й психіатра бубочки.
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22.12.2021 18:03 Ответить
А черни и плебеям пох на какую то войну,им главное что бы небыло клятых алигархов,и шоб по телеку сваты.
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22.12.2021 16:04 Ответить
Всім відомі захисники України,Ярош,ДаВінчі,добробати,ВСУ,а цього захисника знає тільки заход.
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22.12.2021 16:37 Ответить
касап, і ти знаєш, хто такий Порох. Ти защораз всикаєшся від згадки пізвищ трьох українців: Мазепа, Бандера і Порошенко. Перевір свої портки, і поміняй, щоб ти не засмердівся.
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22.12.2021 17:56 Ответить
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
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22.12.2021 17:14 Ответить
Надо маршалеку подсказать чпокнуть польскую фирму Юзика, с которой он щебень отгружает для Великого крадівництва
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22.12.2021 17:59 Ответить
Проблема в том, что нынешней власти плевать на интересы Украины, а любой успех Порошенко на международной арене, это прямое подтверждение никчемности и бездарности зеленского и его шайки.
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22.12.2021 18:04 Ответить
Вице-маршал (маршалек- это по-польски) польского Сената правильно расставил приоритеты: Порохатый Шоколатье сначала - надёжный партнёр Запада, а уже потом - защитник Украины.
Конечно, шить Пороху "державну зраду" - это дурня, у Пороха другое амплуа - "державу не зраджувати, а розкрадати". Шить хищения могут только "чистые руки", коих у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, естественно, нет. А коли "рыло в пуху", то расследуя хищения Пороха можно выйти на самого себя.
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22.12.2021 18:06 Ответить
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22.12.2021 21:17 Ответить
 
 