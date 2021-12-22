Вице-маршалок польского Сената Каминский предостерег украинские власти от преследований Порошенко: Он - надежный партнер Запада и защитник Украины
Вице-маршалок Сената Республики Польша Михал Каминский предостерег украинские власти от преследований пятого президента Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы российского вторжения власти Украины не консолидируют общество, а занимаются давлением на оппозицию.
"Президент Порошенко – очень надежный партнер Запада. Его голос, как мы слышали сегодня в Польше, очень важен для защиты Украины, потому что президента Порошенко как признанного лидера очень хорошо принимают в западных странах, к нему прислушиваются, и его призывы слышат на Западе" , – говорит Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Люди на Западе и люди в Польше не понимают, что происходит в Украине. Почти ежедневно возникает угроза российской агрессии, и в это же время мы слышим, что есть обвинения и нападения на президента Порошенко и других лидеров оппозиций. Сегодня Украине нужно единство, а не разделение", – отмечает польский политик.
"Я думаю, что сейчас один из важнейших вопросов – показать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, потому что единственный язык, который понимает Путин, – это язык силы, а слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению", – сказал Каминский.
"Итог сегодняшней конференции с таким большим присутствием очень важных украинских, литовских и польских политиков демонстрирует общую солидарность", – говорит Каминский.
"Нам нужно от украинской стороны сегодня то же, что Польша показала 15-20 лет назад, когда мы вступили в НАТО. Мы были вместе – правые и левые, и я думаю, что Украина нуждается в том же – не внутренних разногласиях, а в единстве", – резюмирует польский депутат.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
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1. знов бо нiколи щe нe попадалась проукраiнська
2. знов пiсля проукраiнськоi
3. знов бо попeрeдня була тeж нe проукраiнська
я маю на увазi 2й
Маршалок чего-то не догоняет..
Для віслюка ці слова Камінського удар нижче пояса.
А тут - в спам. Або в бан, якщо адміни побачать
- отзовёт украинского посла с Польши, а польского вызовет на ковер..
И видосик запишет про наглых пшеков и ляхов - и их коварных и хитрых ксендзов, которые вошли в сговор с Порошенко..
вы еще посм. комменты под роликами Сер.гея Лещенко.
я чуть не обосрался, всегда когда читаю. это либо "боты", либо вообще дебилы пишут то.
У нас президент - капризный недоросль. Обидчивый и мстительный. Словом, бубочка.
но и есть запись как он Пусину звонит и "бідкається"
так шо .... Невзоров мне запретил ходить на выборы
ато шо он матом крыл Путина - это выдумал Оланд.
«Це вже не юридичний треш, це - юридичне лайно!» - адвокат Ігор Головань.
🤷♂️Не дивно, що адвокати Порошенка вийшли на брифінг у «дещо піднесеному настрої».🙃
видео -- https://youtu.be/0M2r1S5Ly0Y
Зелені чоловічки
https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs
у нас порохобот должен сидеть в тюрьме.
Зечмо уже сгрызла все ногти на ногах Ермака, думая, что ещё предъявить Порошенко.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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Конечно, шить Пороху "державну зраду" - это дурня, у Пороха другое амплуа - "державу не зраджувати, а розкрадати". Шить хищения могут только "чистые руки", коих у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, естественно, нет. А коли "рыло в пуху", то расследуя хищения Пороха можно выйти на самого себя.