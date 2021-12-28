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ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили. ДОКУМЕНТ

ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении уволенного недавно заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-спикера Верховной Рады, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

"Также Офис Генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", - добавил Разумков.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили 01
ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили 02
ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили 03

Автор: 

ГБР (2984) Разумков Дмитрий (1520) Гогилашвили Александр (75)


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Топ комментарии
+12
Всього 2,5 роки пройшло... і Клоуни нарешті роздуплились....
Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
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28.12.2021 13:06
+12
В ДБР три следока проводят допрос Гогилашвили.
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
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28.12.2021 13:21
+8
Здрыснет в кацапию, и будет рожи корчить дуракам. А что там с Чаусом, уже все хорошо?
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28.12.2021 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Всього 2,5 роки пройшло... і Клоуни нарешті роздуплились....
Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
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28.12.2021 13:06 Ответить
вам важко - розумію....але все іде до того що ще 7, 5 років , а далі пЄйсхаті та впливові дяді знову впарять чергового ....
но ви тримайтесь і борітесь....
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28.12.2021 13:14 Ответить
Головне, шо оперативно! Бо ми вже забули, хто то є.
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28.12.2021 13:07 Ответить
як почали так і закінчать - і це йому зроблено на користь ....- так як із часом він закрие всім писки - було розслідування нічого не встановлено - стара тактика свої кишенькових органів ...
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28.12.2021 13:12 Ответить
Ой не мешите, теперь как по Трухину будут пол года определять он ехал или его двойник.
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28.12.2021 13:17 Ответить
Там вообще автопилот управлял машиной.
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28.12.2021 13:56 Ответить
Поэтому и не могут определить кто за рулем сидел.
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28.12.2021 15:00 Ответить
гогиашвили оторвать гогиашвильники и сраной метлой в гогиашвилию
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28.12.2021 13:18 Ответить
Здрыснет в кацапию, и будет рожи корчить дуракам. А что там с Чаусом, уже все хорошо?
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28.12.2021 13:19 Ответить
В ДБР три следока проводят допрос Гогилашвили.
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
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28.12.2021 13:21 Ответить
Только ты гонорары сильно завысил,чтобы он этому халдеевскому быдлу платил, и двести баксов хватит.
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28.12.2021 13:23 Ответить
Так я и их расценок не знаю.
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28.12.2021 13:24 Ответить
позвони им и узнай тариф , скажешь

"БЕСТСЕ́ЛЛЕР

ПРО ЭТО"



про их пишешь
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28.12.2021 15:44 Ответить
Я брезгую общаться с подонками готовыми продаться сами и продать свою маму.
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28.12.2021 18:08 Ответить
Судя по имеющемуся Блату, это гарики Сухачева буджут ему "должны" и Буба и Боб уже включили счетчик.
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28.12.2021 14:30 Ответить
Та коли вже почнуть сажати та конфісковувати?За час ЗЕпрезиденства ще ні одна ключова особа не посажена і нічого і у нікого не конфісковано.Даже доведеній зрадник України Медведчук сидить вдома а не у цугундері і нічого в нього не конфісковано.
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28.12.2021 13:21 Ответить



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28.12.2021 13:26 Ответить
Крыса на шпионе, шпион на крысе...Это все окружение Зе-дЕрьмака! депутатье на каникулах до конца января. А всем остальным тревоги, путлер нападеть. и призыв женщин со штрафами!
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28.12.2021 13:27 Ответить
а чего расследовать? Гоги, кристально чистой воды не виноват! Можете у Нелоха спросить и даже у Нелоханки !
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28.12.2021 13:57 Ответить
Та не х*я не буде. Слідкуйте за пресою, а преса говорить, що Баканов відразу заявив, що була секретна операція.
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28.12.2021 14:36 Ответить
Чувствуется рука профессионала - заболтаем этот вопрос вместе. Чауса изымали те же разведчики, что и сопровождали гумконвой под чутким руководством Гоги
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28.12.2021 14:40 Ответить
Мабуть доведеться ще платникам податків після розслідування ДБР виплачувати Ґоґіяшвілі ще солідну грошову компенсацію. Я вас запевняю
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28.12.2021 14:54 Ответить
Щось довго вони розкачувались!...
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28.12.2021 15:09 Ответить
Я вас умоляю, тоже сожержание в сизо и милиард залога?
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28.12.2021 15:19 Ответить
заключение уже давно написано: рафик ниучьом ни винават ! нужно только дату поставить
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28.12.2021 15:27 Ответить
А голова Полтавської ОДА Сінєгубов відмовився відповідати на запитання чи бухав він в Лілеї після "освячення" Трухіним щогли в Полтаві.
https://poltava.to/news/63452/
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28.12.2021 15:30 Ответить
та ну нах....
сработали молниеносно
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28.12.2021 15:38 Ответить
ДБР это НЕ ФБР.
Надежды нет на ДБР.
Профанация процесса.
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28.12.2021 15:46 Ответить
А Разумков тут при чём, передастом новостей подрабатывает? У ГБР есть свои пресс-службисты, они пусть и информируют общественность. А то у нас депутаты занимаются всем чем угодно, кроме своих прямых обязанностей, а именно созданием актуальных и полезных для страны и людей законов. А Разумкову надо готовится нести ответственность за такие горе-назначения и состояние обороноспособности страны накануне известных событий, он же членом Зе"команды" был кажется, а не на морозе сегодня умничать , как-будто его не касается
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28.12.2021 15:56 Ответить
99.9% - выйдет сухим из воды, тем более, раз уж извинился перед полицейским. Клоун не даст его в обиду, все его проделки, он с удовольствием ему простит.
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28.12.2021 18:15 Ответить
Й це добре. За це рабокацапи й ненавидять Українців, бо на московії таке навіть теоретично неможливо.
Раби - кацапи ненавидять вільних-Українців, так було завжди у світі.
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28.12.2021 19:53 Ответить
 
 