ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении уволенного недавно заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-спикера Верховной Рады, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

"Также Офис Генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", - добавил Разумков.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.





