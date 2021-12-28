ГБР начало расследование в отношении Гогилашвили. ДОКУМЕНТ
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении уволенного недавно заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
По словам экс-спикера Верховной Рады, Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.
"Также Офис Генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", - добавил Разумков.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
но ви тримайтесь і борітесь....
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
"БЕСТСЕ́ЛЛЕР
ПРО ЭТО"
про их пишешь
https://poltava.to/news/63452/
сработали молниеносно
Надежды нет на ДБР.
Профанация процесса.
Раби - кацапи ненавидять вільних-Українців, так було завжди у світі.