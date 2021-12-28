ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі. ДОКУМЕНТ
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Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо звільненого нещодавно заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
Про це у Facebook повідомив нардеп Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами ексспікера Верховної Ради, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.
"Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи", - додав Разумков.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
но ви тримайтесь і борітесь....
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
"БЕСТСЕ́ЛЛЕР
ПРО ЭТО"
про их пишешь
https://poltava.to/news/63452/
сработали молниеносно
Надежды нет на ДБР.
Профанация процесса.
Раби - кацапи ненавидять вільних-Українців, так було завжди у світі.