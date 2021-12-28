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ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо звільненого нещодавно заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це у Facebook повідомив нардеп Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами ексспікера Верховної Ради, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.

"Також Офіс генерального прокурора долучив наше звернення щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи", - додав Разумков.

Також читайте: Журналісти оприлюднили світлину схемщика Стрелковського, в будинку якого живуть Буданов і Гогілашвілі. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Також читайте: СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі: не було запитів. ДОКУМЕНТ

ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі 01
ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі 02
ДБР почало розслідування щодо Гогілашвілі 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Всього 2,5 роки пройшло... і Клоуни нарешті роздуплились....
Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
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28.12.2021 13:06
+12
В ДБР три следока проводят допрос Гогилашвили.
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
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28.12.2021 13:21
+8
Здрыснет в кацапию, и будет рожи корчить дуракам. А что там с Чаусом, уже все хорошо?
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28.12.2021 13:19
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Всього 2,5 роки пройшло... і Клоуни нарешті роздуплились....
Так хто ж все-таки злив операцію з Вагнерівцями... Мабуть це розслідувати буде вже наступна влада у наступному році...
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28.12.2021 13:06 Відповісти
вам важко - розумію....але все іде до того що ще 7, 5 років , а далі пЄйсхаті та впливові дяді знову впарять чергового ....
но ви тримайтесь і борітесь....
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28.12.2021 13:14 Відповісти
Головне, шо оперативно! Бо ми вже забули, хто то є.
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28.12.2021 13:07 Відповісти
як почали так і закінчать - і це йому зроблено на користь ....- так як із часом він закрие всім писки - було розслідування нічого не встановлено - стара тактика свої кишенькових органів ...
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28.12.2021 13:12 Відповісти
Ой не мешите, теперь как по Трухину будут пол года определять он ехал или его двойник.
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28.12.2021 13:17 Відповісти
Там вообще автопилот управлял машиной.
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28.12.2021 13:56 Відповісти
Поэтому и не могут определить кто за рулем сидел.
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28.12.2021 15:00 Відповісти
гогиашвили оторвать гогиашвильники и сраной метлой в гогиашвилию
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28.12.2021 13:18 Відповісти
Здрыснет в кацапию, и будет рожи корчить дуракам. А что там с Чаусом, уже все хорошо?
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28.12.2021 13:19 Відповісти
В ДБР три следока проводят допрос Гогилашвили.
Вопросы - ответы. Через два часа его спросили, чем документально может доказать свою невиновность. Гогилашвили пишет на бумажке: следаку справа 20 000 баксов, следаку слева 20 000 баксов, старшему группы, что в центре 50 000 евро. Передаёт бумажку старшему группы. Тот читает и говорит:
- Это преступление! Иметь такой оправдательный документ и до сих пор молчать!
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28.12.2021 13:21 Відповісти
Только ты гонорары сильно завысил,чтобы он этому халдеевскому быдлу платил, и двести баксов хватит.
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28.12.2021 13:23 Відповісти
Так я и их расценок не знаю.
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28.12.2021 13:24 Відповісти
позвони им и узнай тариф , скажешь

"БЕСТСЕ́ЛЛЕР

ПРО ЭТО"



про их пишешь
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28.12.2021 15:44 Відповісти
Я брезгую общаться с подонками готовыми продаться сами и продать свою маму.
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28.12.2021 18:08 Відповісти
Судя по имеющемуся Блату, это гарики Сухачева буджут ему "должны" и Буба и Боб уже включили счетчик.
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28.12.2021 14:30 Відповісти
Та коли вже почнуть сажати та конфісковувати?За час ЗЕпрезиденства ще ні одна ключова особа не посажена і нічого і у нікого не конфісковано.Даже доведеній зрадник України Медведчук сидить вдома а не у цугундері і нічого в нього не конфісковано.
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28.12.2021 13:21 Відповісти



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28.12.2021 13:26 Відповісти
Крыса на шпионе, шпион на крысе...Это все окружение Зе-дЕрьмака! депутатье на каникулах до конца января. А всем остальным тревоги, путлер нападеть. и призыв женщин со штрафами!
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28.12.2021 13:27 Відповісти
а чего расследовать? Гоги, кристально чистой воды не виноват! Можете у Нелоха спросить и даже у Нелоханки !
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28.12.2021 13:57 Відповісти
Та не х*я не буде. Слідкуйте за пресою, а преса говорить, що Баканов відразу заявив, що була секретна операція.
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28.12.2021 14:36 Відповісти
Чувствуется рука профессионала - заболтаем этот вопрос вместе. Чауса изымали те же разведчики, что и сопровождали гумконвой под чутким руководством Гоги
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28.12.2021 14:40 Відповісти
Мабуть доведеться ще платникам податків після розслідування ДБР виплачувати Ґоґіяшвілі ще солідну грошову компенсацію. Я вас запевняю
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28.12.2021 14:54 Відповісти
Щось довго вони розкачувались!...
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28.12.2021 15:09 Відповісти
Я вас умоляю, тоже сожержание в сизо и милиард залога?
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28.12.2021 15:19 Відповісти
заключение уже давно написано: рафик ниучьом ни винават ! нужно только дату поставить
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28.12.2021 15:27 Відповісти
А голова Полтавської ОДА Сінєгубов відмовився відповідати на запитання чи бухав він в Лілеї після "освячення" Трухіним щогли в Полтаві.
https://poltava.to/news/63452/
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28.12.2021 15:30 Відповісти
та ну нах....
сработали молниеносно
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28.12.2021 15:38 Відповісти
ДБР это НЕ ФБР.
Надежды нет на ДБР.
Профанация процесса.
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28.12.2021 15:46 Відповісти
А Разумков тут при чём, передастом новостей подрабатывает? У ГБР есть свои пресс-службисты, они пусть и информируют общественность. А то у нас депутаты занимаются всем чем угодно, кроме своих прямых обязанностей, а именно созданием актуальных и полезных для страны и людей законов. А Разумкову надо готовится нести ответственность за такие горе-назначения и состояние обороноспособности страны накануне известных событий, он же членом Зе"команды" был кажется, а не на морозе сегодня умничать , как-будто его не касается
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28.12.2021 15:56 Відповісти
99.9% - выйдет сухим из воды, тем более, раз уж извинился перед полицейским. Клоун не даст его в обиду, все его проделки, он с удовольствием ему простит.
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28.12.2021 18:15 Відповісти
Й це добре. За це рабокацапи й ненавидять Українців, бо на московії таке навіть теоретично неможливо.
Раби - кацапи ненавидять вільних-Українців, так було завжди у світі.
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28.12.2021 19:53 Відповісти
 
 