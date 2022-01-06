Журналист Николов перечислил 12 крупнейших коррупционных афер 2021 года в Украине

Журналист Юрий Николов подготовил список крупнейших коррупционных афер 2021 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Так, журналист опубликовал "хит-парад коррупционных афер года".

1. "Большая стройка" для президента и "слуг народа".

На программу "Большая стройка" было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. "Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы", - говорится в материале.

Кроме этого, пишет Николов, у президента есть личный профит от "Большой стройки". СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты дорог выполняются по программе президента "Большая стройка", что, очевидно, должно влиять на его рейтинг.

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2. Большой теневой распил на Большой кольцевой.

Также, продолжил журналист, "Слуги народа" вывели из системы Prozorro закупку услуг по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева: "Стартовая цена составляет более 11 млн долл. за километр, что превышает максимальные цены на строительство дорог в США, Канаде, Германии и Китае (данные "Центра транспортных стратегий"). В целом цена строительства всей Большой кольцевой оценивается в 85 млрд грн. Однако утвержденный правительством Порядок закупки не предполагает каких-либо ограничений по повышению цены уже после заключения договоров по результатам торгов".

3. Карманная альтернатива государственному Prozorro.

Николов отметил, что "Укравтодор" уже так картелизировал отрасль, что его тендеры и в самом Prozorro не являются образцом конкурентности и эффективности.

"Как будет выглядеть изменение Prozorro, еще вилами по воде писано. А вот то, что через площадку "Плейтендер" проведут десятки миллиардов гривен, - это факт. Который в дальнейшем можно легко масштабировать на любые другие интересные темы и протендерить их на уже обкатной площадке. А ее совладельцами являются бывший зять Леонида Черновецкого Вячеслав Супруненко и Антон Припиченко, имеющий опыт управления площадкой "Смарттендер"", - пояснил журналист.

4. Масштабирование "Большой стройки" на "Укрзализныце".

"Переход Александра Кубракова в Министерство инфраструктуры прогнозируемо привел к переходу 6-миллиардного контракта на ремонт аэропорта "Днепр" к фавориту Укравтодора. А в самой железной дороге сразу включили турборежим и начали крупнейший в истории Украины тендер по приобретению пассажирских электричек на 32 млрд грн", - пишет Николов.

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5. Масштабирование "Большой стройки" на аэропорты.

В то же время после назначения Кубракова министром инфраструктуры началась атака на большой контракт по строительству нового аэродрома в Днепре.

"Во времена Владислава Криклия открытые торги при участии почти десяти фирм выиграла компания "Альтис" за 4 млрд грн, что было на 31% ниже от ожидаемой стоимости. Однако при новом руководителе Мининфраструктуры контракт с ней расторгли и провели торги заново, в которых уже принимали участие только два фаворита Укравтодора. Так что контракт стоимостью 5,6 млрд грн со скидкой всего лишь 2% забрал "Онур", турецкие собственники которого знакомы с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он в составе "Квартала-95" гастролировал в турецком отеле "Онура". При этом цены в новом контракте оказались значительно выше рыночных, и это позволяет оценить маржу нового подрядчика на уровне 1,5 млрд грн", - говорится в материале.

6. Игорный рай без налогов.

Также государство вообще отказалось до 2024 года контролировать оборот средств в игорном бизнесе с помощью специальной системы онлайн-мониторинга ставок и выигрышей. И это прогнозируемо привело к провалу в сборе налогов.

"В бюджет на 2021 год закладывали получить от "игорки" 7,8 млрд грн, но за январь-ноябрь получили всего 1,3 млрд грн. После этого нардепы поняли, что денег от казино государство не увидит, так что в бюджете на 2022 год запланировали еще меньший доход от игорного бизнеса - только 1,2 млрд грн. Таким образом, сейчас в игорных заведениях из-за полнейшего отсутствия информирования налоговиков можно "выигрывать" и легализировать любые суммы", - отметил журналист.

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7. Корявая приватизация от ФГИУ.

Николов подчеркнул, что власти сорвали приватизацию всех госпредприятий и оставили их под руководством малопонятных менеджеров от Фонда госимущества, которые постоянно генерируют убытки для государства.

"Также ФГИУ провел продажу завода "Большевик" в Киеве таким образом, что его за 1,4 млрд грн выиграла компания, связанная с Василием Хмельницким. По сообщениям СМИ, другие претенденты были готовы заплатить вдвое больше, но они решили не соваться на торги, чтобы не получить билет на войну с заранее понятным победителем", - пояснил журналист.

8. Возвращение ЕГАПС на паспорта и импорт электроэнергии из Белоруссии.

Среди прочего Николов вспомнил о возвращении ЕГАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система) на паспорта и импорт электроэнергии из Беларуси.

"Государственный полиграфкомбинат "Украина" возглавила Татьяна Бондаренко, которая, по данным СМИ, является подругой топ-менеджера ЕГАПС Ирины Обыденко, владеющей долей в фирме "Полли-сервис". Эта фирма и поставляет разные "запчасти" к документам, например, электронные чипы с антеннами для паспортов. И после этого назначения фирма "Полли-сервис" получила от комбината "Украина" без каких-либо тендеров подряды на 400 млн грн", - отмечено в материале.

Кроме того, другой совладелец "Полли-сервиса" араб Тариям Матар Мохамед засветился в схеме поставки электроэнергии из Беларуси. Ему принадлежит фирма Vector Energy Innovation FZCO, которая с ноября выступала посредником между "Белэнерго" и Украиной. Сейчас на эту фирму записана компания "Трейдэнергоресурс", которая с середины декабря поставляет в Украину около 900 МВт·ч в сутки.

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9. Олигархические сверхприбыли.

"Игорь Коломойский получил дешевую электроэнергию от "Энергоатома", чтобы майнить биткоины на Запорожском заводе ферросплавов. Ринат Ахметов весь год получал сверхприбыли благодаря саботажу "ресурсного" законопроекта №5600 в течение года, пока не упала цена на руду. Дмитрий Фирташ получил от "Нафтогаза" контракт на поставку газа населению по "социальной" цене, однако не имел ограничений по его поставкам на собственные химкомбинаты именно по низкой цене", - пояснил Николов.

10. Коррупционные дискреции АМКУ

Также журналист обратил внимание на то, что Антимонопольный комитет Украины возглавила подруга Зеленских: "Вместо большой борьбы Ольга Пищанская продуцирует дела против ФЛП за тендерные сговоры по школьному питанию".

11. "ДІАМант" для строительной мафии

Николов отметил, что команда Владимира Зеленского "придумала элегантный способ бороться со злоупотреблениями застройщиков. Полтора года назад законом прекратили проверки строительства, за которые отвечала исторически коррумпированная ГАСИ. Потом год создавали новый орган - Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ, укр. - ДІАМ), который бы отвечал только за проверки строительств и не отвлекался на разрешительные функции. И вот контролирующий орган ГИАГ за три месяца провел всего 18 (!) проверок в ответ на сотни обращений".

12. Молчаливый антикор.

Также в материале говорится, что в Украине нет адекватного главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого не могут избрать уже полтора года из-за саботажа со стороны конкурсной комиссии, часть которой зависит от настроения заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Ермака

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