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Зеленский (19029) коррупция (8456) приватизация (969) Юрий Николов (93) Большая стройка (728)

Журналист Николов перечислил 12 крупнейших коррупционных афер 2021 года в Украине

Журналист Юрий Николов подготовил список крупнейших коррупционных афер 2021 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Так, журналист опубликовал "хит-парад коррупционных афер года".

1. "Большая стройка" для президента и "слуг народа".

На программу "Большая стройка" было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. "Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы", - говорится в материале.

Кроме этого, пишет Николов, у президента есть личный профит от "Большой стройки". СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты дорог выполняются по программе президента "Большая стройка", что, очевидно, должно влиять на его рейтинг.

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2. Большой теневой распил на Большой кольцевой.

Также, продолжил журналист, "Слуги народа" вывели из системы Prozorro закупку услуг по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева: "Стартовая цена составляет более 11 млн долл. за километр, что превышает максимальные цены на строительство дорог в США, Канаде, Германии и Китае (данные "Центра транспортных стратегий"). В целом цена строительства всей Большой кольцевой оценивается в 85 млрд грн. Однако утвержденный правительством Порядок закупки не предполагает каких-либо ограничений по повышению цены уже после заключения договоров по результатам торгов".

3. Карманная альтернатива государственному Prozorro.

Николов отметил, что "Укравтодор" уже так картелизировал отрасль, что его тендеры и в самом Prozorro не являются образцом конкурентности и эффективности.

"Как будет выглядеть изменение Prozorro, еще вилами по воде писано. А вот то, что через площадку "Плейтендер" проведут десятки миллиардов гривен, - это факт. Который в дальнейшем можно легко масштабировать на любые другие интересные темы и протендерить их на уже обкатной площадке. А ее совладельцами являются бывший зять Леонида Черновецкого Вячеслав Супруненко и Антон Припиченко, имеющий опыт управления площадкой "Смарттендер"", - пояснил журналист.

4. Масштабирование "Большой стройки" на "Укрзализныце".

"Переход Александра Кубракова в Министерство инфраструктуры прогнозируемо привел к переходу 6-миллиардного контракта на ремонт аэропорта "Днепр" к фавориту Укравтодора. А в самой железной дороге сразу включили турборежим и начали крупнейший в истории Украины тендер по приобретению пассажирских электричек на 32 млрд грн", - пишет Николов.

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5. Масштабирование "Большой стройки" на аэропорты.

В то же время после назначения Кубракова министром инфраструктуры началась атака на большой контракт по строительству нового аэродрома в Днепре.

"Во времена Владислава Криклия открытые торги при участии почти десяти фирм выиграла компания "Альтис" за 4 млрд грн, что было на 31% ниже от ожидаемой стоимости. Однако при новом руководителе Мининфраструктуры контракт с ней расторгли и провели торги заново, в которых уже принимали участие только два фаворита Укравтодора. Так что контракт стоимостью 5,6 млрд грн со скидкой всего лишь 2% забрал "Онур", турецкие собственники которого знакомы с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он в составе "Квартала-95" гастролировал в турецком отеле "Онура". При этом цены в новом контракте оказались значительно выше рыночных, и это позволяет оценить маржу нового подрядчика на уровне 1,5 млрд грн", - говорится в материале.

6. Игорный рай без налогов.

Также государство вообще отказалось до 2024 года контролировать оборот средств в игорном бизнесе с помощью специальной системы онлайн-мониторинга ставок и выигрышей. И это прогнозируемо привело к провалу в сборе налогов.

"В бюджет на 2021 год закладывали получить от "игорки" 7,8 млрд грн, но за январь-ноябрь получили всего 1,3 млрд грн. После этого нардепы поняли, что денег от казино государство не увидит, так что в бюджете на 2022 год запланировали еще меньший доход от игорного бизнеса - только 1,2 млрд грн. Таким образом, сейчас в игорных заведениях из-за полнейшего отсутствия информирования налоговиков можно "выигрывать" и легализировать любые суммы", - отметил журналист.

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7. Корявая приватизация от ФГИУ.

Николов подчеркнул, что власти сорвали приватизацию всех госпредприятий и оставили их под руководством малопонятных менеджеров от Фонда госимущества, которые постоянно генерируют убытки для государства.

"Также ФГИУ провел продажу завода "Большевик" в Киеве таким образом, что его за 1,4 млрд грн выиграла компания, связанная с Василием Хмельницким. По сообщениям СМИ, другие претенденты были готовы заплатить вдвое больше, но они решили не соваться на торги, чтобы не получить билет на войну с заранее понятным победителем", - пояснил журналист.

8. Возвращение ЕГАПС на паспорта и импорт электроэнергии из Белоруссии.

Среди прочего Николов вспомнил о возвращении ЕГАПС (Единая государственная автоматизированная паспортная система) на паспорта и импорт электроэнергии из Беларуси.

"Государственный полиграфкомбинат "Украина" возглавила Татьяна Бондаренко, которая, по данным СМИ, является подругой топ-менеджера ЕГАПС Ирины Обыденко, владеющей долей в фирме "Полли-сервис". Эта фирма и поставляет разные "запчасти" к документам, например, электронные чипы с антеннами для паспортов. И после этого назначения фирма "Полли-сервис" получила от комбината "Украина" без каких-либо тендеров подряды на 400 млн грн", - отмечено в материале.

Кроме того, другой совладелец "Полли-сервиса" араб Тариям Матар Мохамед засветился в схеме поставки электроэнергии из Беларуси. Ему принадлежит фирма Vector Energy Innovation FZCO, которая с ноября выступала посредником между "Белэнерго" и Украиной. Сейчас на эту фирму записана компания "Трейдэнергоресурс", которая с середины декабря поставляет в Украину около 900 МВт·ч в сутки.

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9. Олигархические сверхприбыли.

"Игорь Коломойский получил дешевую электроэнергию от "Энергоатома", чтобы майнить биткоины на Запорожском заводе ферросплавов. Ринат Ахметов весь год получал сверхприбыли благодаря саботажу "ресурсного" законопроекта №5600 в течение года, пока не упала цена на руду. Дмитрий Фирташ получил от "Нафтогаза" контракт на поставку газа населению по "социальной" цене, однако не имел ограничений по его поставкам на собственные химкомбинаты именно по низкой цене", - пояснил Николов.

10. Коррупционные дискреции АМКУ

Также журналист обратил внимание на то, что Антимонопольный комитет Украины возглавила подруга Зеленских: "Вместо большой борьбы Ольга Пищанская продуцирует дела против ФЛП за тендерные сговоры по школьному питанию".

11. "ДІАМант" для строительной мафии

Николов отметил, что команда Владимира Зеленского "придумала элегантный способ бороться со злоупотреблениями застройщиков. Полтора года назад законом прекратили проверки строительства, за которые отвечала исторически коррумпированная ГАСИ. Потом год создавали новый орган - Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ, укр. - ДІАМ), который бы отвечал только за проверки строительств и не отвлекался на разрешительные функции. И вот контролирующий орган ГИАГ за три месяца провел всего 18 (!) проверок в ответ на сотни обращений".

12. Молчаливый антикор.

Также в материале говорится, что в Украине нет адекватного главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого не могут избрать уже полтора года из-за саботажа со стороны конкурсной комиссии, часть которой зависит от настроения заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Ермака

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Топ комментарии
+15
Такої корупції, як розвів "простий чесний хлопчик", не бачили навіть при Янику!
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06.01.2022 14:02
+14
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06.01.2022 13:58
+9
Так вот яке ти....ПОКРАЩЕННЯ!!!
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06.01.2022 14:03
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Правила форума Совет форумчан
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06.01.2022 13:58 Ответить
Вакханалия полная...все демоны на танц поле!
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06.01.2022 13:59 Ответить
Ключове слово ВАКХАНАЛІЯ.
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06.01.2022 14:07 Ответить
Такої корупції, як розвів "простий чесний хлопчик", не бачили навіть при Янику!
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06.01.2022 14:02 Ответить
Зато как самозабвенно молчат сейчас борцуны всех видов и мастей. Все эти Ткачи, Зимины, Найемы, Лещенки, Тягнибоки, Кошулинские, Парасюки, Белые Воши и прочие бл@ди. Как языки в задницы позасовывали.
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06.01.2022 17:14 Ответить
Категорически в Вами не согласен и буду спорить, относительно применения Вами слова "как"...
Его здесь быть не должно!
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06.01.2022 17:28 Ответить
Молча соглашусь.
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06.01.2022 17:34 Ответить
Так вот яке ти....ПОКРАЩЕННЯ!!!
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06.01.2022 14:03 Ответить
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06.01.2022 14:05 Ответить
Нє, ну а чьо, зато ж весело і прикольно! Правда ж, зебуїни? Ви ж самі цього хотіли?
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06.01.2022 14:07 Ответить
Чего всё время людей поливаете? Люди верили в честность этого как оказалось на поверку мерзавца. Человек порядочный в этом зловонном мире да, ещё верит в порядочность. Что можно так грабануть целую страну, думаю в то время и не подозревали. Мерзавец получит по заслугам от господа бога. Он всё видит и всем раздаст по чину. Об..бывать страну и превращать народ в нищих рабов думаю украинцы не дадут и ничего не забудут
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06.01.2022 15:59 Ответить
Вірили, не підозрювали, порядочний... Блін, а вас ідіотів не попереджали?! Вам не пояснювали, криком про то не кричали? Але ж ні, прастой парєнь! Та який, нафік, прастой парєнь з маланця? Малограмотне закомплексоване чмо, гидке і мерзенне! В що там можна було вірити, це є яким дебілом треба було бути? Ну не хотіли Порошенко? Зрозуміло, згоден, я сам в першому турі не за нього був, але коли прийшло до другого, то тут вже вибору не було, блін! Мозок хоч інколи вмикати треба!
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06.01.2022 16:06 Ответить
Найгіршу оборудку провернув мудрий нарід- посадив клоуна на трон!
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06.01.2022 14:20 Ответить
А до него всё было чудесненько? Так почему же появились 73%? Прям загадка
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06.01.2022 16:01 Ответить
Ьа яка загадка! В будь-якому суспільстві більшість насєлєнія довбнів з відімкнутими мозгами. В будь-якому! Але там, де є захист від ідіотів, де сильна державна машина, їх вплив мінімізований. А в нас достатньо Голобородька показати і 95-тим кварталом шліфанути. І все! маємо результат. І то ще не все, воно ще нам таких бід натворить...
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06.01.2022 16:10 Ответить
Це Свинарчуки, чи ні? Як вважають 73%? А де нацсуки, що ігрушечки закінчилися, чи вже зробили свою справу?
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06.01.2022 14:21 Ответить
Вы не понимаете. Журналист Николов-порохобот.
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06.01.2022 14:24 Ответить
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06.01.2022 14:28 Ответить
САМОЕ большое количество мертворожденных Антикор Структур с огромными затратами и финансированием! И ПШИК! Первый Коррупционер офис Зе-дЕрьмака! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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06.01.2022 14:28 Ответить
это журналист нарыл , а если бы копнула прокуратура , на та которой руководит подружка а та которая должна быть
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06.01.2022 14:29 Ответить
Янукович мальчик к шортиках. курит в уголке....А шо? И так можно было?
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06.01.2022 14:29 Ответить
не путайте инвест няню с олигархом или коррупционером
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06.01.2022 14:33 Ответить
за то все по честному . ни какого кумовства и друзей сослуживцев
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06.01.2022 14:35 Ответить
Если не служил(а уклонялся) и нет кумовьев у ИХ национальности...то понятное дело...
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06.01.2022 14:49 Ответить
Суд начал рассмотрение вопроса об аресте имущества Порошенко

06.01.2022 / 12:41
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06.01.2022 14:38 Ответить
Слава богу встиг купити смачний рошеновський торт на Різдво, бо ця влада має здатність спаскудити все то чого торкається

"очумелими ручками"
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06.01.2022 14:53 Ответить
про маски, зерно, вакцину забыл
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06.01.2022 14:38 Ответить
Юрию Николову - РЕСПЕКТ! Детально, по делу - как он долгие годы системно и вскрывает эти гнилые коррупционные консервы. Но я бы добавил сюда МОЗ - там на вакцинах и Ковиде откатали миллионы долларов кэша - Степанов открыл за украденное сеть частных клиник по диализу ТОВ "Нефроцентр" (Киев, Запорожье, Львов, Одесса). Работала целая группа решал типа Барышевского и подсадного замминистра Иващенко. МОЗ был, есть и будет одной из главных коррупционных клоак несмотря на реформу через НСЗУ. Завышенные цены на лекарства, импорт через прокладки, отмыв денег через офшоры - это никуда не исчезло. Да и роль кума Барышевского - контолера-рэкетира денежных потоков - помощника Ермака Беззубенко стоит изучить...только некому)))
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06.01.2022 14:41 Ответить
Навести порядок в медицине может только страховая медицина плюс контроль со стороны Генпрокуратуры.

Только нанятые страховыми компаниями на работу медики, в состоянии определить не было ли перерасхода средств на лечение застрахованного пациента или лечение было малоэффективным и застрахованный находился на больничном больше чем это необходимо.

Понятно, что страховая медицина это не дело одного дня, но иного решения никто пока не придумал. Не считать же действия Супрун реформой.
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06.01.2022 19:36 Ответить
Зелебобики радуйтесь , Осел вас нагнул по приколу. Ну а то что из за вашей тупости , нам придется еще лет 10 выгребать хотя бы до уровня 19-го года , то уже мелочи.
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06.01.2022 14:46 Ответить
Сам Николов не разделяет вашего вывода по его статье. Во времена правления Порошенко, он писал вот что:

Порошенко демонтирует идеалы Майдана, - журналист



Президент Петр Порошенко и его правительство проводят политику, которая идет в разрез с идеалами Майдана.
Об этом написал на своей странице в https://www.facebook.com/profile.php?id=100011112463696 Facebook журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, информирует https://censor.net/

"Конечно же, не за отмену распиловочных дотаций для углепрома стоял Майдан. Не из-за дот-сертификатов погибла Небесная сотня. Не из-за российского газа шли на смерть наши воины на Донбассе", - отметил он.

"Но черт возьми... Гройсман собрался одолжить на Западе полмиллиарда долларов и купить российский газ, а именно отказом от русского газа гордился предыдущий премьер и нынешний глава "Нафтогаза", - подчеркнул Николов.

В то же время, добавил журналист, министр энергетики Насалик протягивает через Раду возвращение дотаций убыточным шахтам, "чтобы те, как при Януковиче могли снова пилить миллиардами, а не миллионами, как сейчас".

"Кабмин подготовил распоряжение про отмену дот-сертификатов, и украинцы снова будут доплачивать из своих карманов за электроэнергию, чтобы Ахметову было выгоднее ее экспортировать. И это дела только последней недели", - возмутился Юрий Николов. Источник:
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06.01.2022 14:59 Ответить
Зебил , на отмазки в стиле перевода внимания на Педро уже пол года не ведется не кто.
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06.01.2022 15:08 Ответить
Причем здесь?! Просто вывод ты какой-то дебильный сделал из статьи. О чём я тебе и написал.
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06.01.2022 15:11 Ответить
Так поясніть, Гройсман, Насалик чи таки Порошенко все це робив?
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06.01.2022 15:10 Ответить
А вот с 1991 до 2021 мы жили в насквозь честном государстве...
Как же повезло с журналистом Ю.Ніколовим!

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06.01.2022 14:49 Ответить
не манипулируй....
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06.01.2022 14:52 Ответить
Скажи "журналисту Ю.Ніколову"

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06.01.2022 14:54 Ответить
Журналист не обещал с трибуны Стадиона побороть коррупцию и изгнать олигархов.
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06.01.2022 15:56 Ответить
Журналист этот - из ваших воров, с него и спрашивай. Вам, ворам, ничего не обещали

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06.01.2022 16:00 Ответить
«В Украине нет коррупции - мы уже другие!» - сказал Вовочка Зеленский Трампу единожды, когда последний втыкал первому про разгул коррупции в Украине, коего мир не видел.
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06.01.2022 15:55 Ответить
12 страв. їжТЕ.
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06.01.2022 16:15 Ответить
Зеленько расплодил коррупцию которая даже при Пороху была не такой необузданной!
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06.01.2022 17:44 Ответить
Все верно. Полное безобразие. Хотя есть и плюсы, в отличие от Пороха, Клоун Зе не стал договариваться с Ахметовым на пару драть население тарифами...
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06.01.2022 17:59 Ответить
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06.01.2022 23:10 Ответить
ЦЕ СРАКА!

А ми попереджали вас, зебіли!
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17.01.2022 18:46 Ответить
 
 