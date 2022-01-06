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Зеленський (22416) корупція (4615) приватизація (1649) Юрій Ніколов (98) Велике будівництво (741)

Журналіст Ніколов перелічив 12 найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні

Журналіст Юрій Ніколов підготував перелік найбільших корупційних оборудок 2021 року в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Так, журналіст опублікував "хіт-парад корупційних оборудок року".

1. "Велике будівництво" для президента й "слуг народу".

На програму "Велике будівництво" було виділено близько 140 млрд грн, тобто 11% усіх видатків державного бюджету. "Маржинальність цього бізнесу на завищенні ціни асфальту становить від 20%. Такий відсоток досягається завдяки завищенню очікуваної вартості робіт та обмеженню конкуренції на тендерах. Відтак, потоки Укравтодору дозволяють Володимиру Зеленському відмовитися від олігархічних грошей і здійснювати власну політику за рахунок своєї політичної сили", - йдеться в матеріалі.

Окрім цього, пише Ніколов, президент має особистий профіт від "Великого будівництва". ЗМІ та білборди уздовж доріг насичені рекламою того, що всі ремонти автошляхів виконуються за програмою президента "Велике будівництво", що очевидно має впливати на його рейтинг.

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2. Великий тіньовий розпил на Великій кільцевій.

Також, продовжив журналіст, "Слуги народу" вивели із системи Prozorro закупівлю послуг щодо будівництва Великої кільцевої дороги довкола Києва: "Стартова ціна становить понад 11 млн дол. за кілометр, що перевищує максимальні ціни на будівництво доріг у США, Канаді, Німеччині та Китаї (дані "Центру транспортних стратегій"). Загалом ціна будівництва всієї Великої кільцевої оцінюється у 85 млрд грн. Однак затверджений урядом Порядок закупівлі не передбачає жодних обмежень із підвищення ціни вже після укладення договорів за результатами торгів".

3. Кишенькова альтернатива державному Prozorro.

Ніколов зазначив, що "Укравтодор" уже так картелізував галузь, що його тендери і в самому Prozorro не є зразком конкурентності та ефективності.

"Як виглядатиме зміна Prozorro, ще вилами по воді писано. А ось те, що через майданчик "Плейтендер" проведуть десятки мільярдів гривень, - це факт. Який у подальшому можна легко масштабувати на будь-які інші цікаві теми та протендерити їх на вже обкатаному майданчику. А його співвласниками є колишній зять Леоніда Черновецького В’ячеслав Супруненко та Антон Припіченко, що має досвід керування майданчиком "Смарттендер", - пояснив журналіст.

4. Масштабування "Великого будівництва" на Укрзалізницю.

"Перехід Олександра Кубракова на Міністерство інфраструктури прогнозовано призвів до переходу 6-мільярдного контракту на ремонт аеропорту "Дніпро" до фаворита Укравтодору. А в самій залізниці відразу включили турборежим і почали найбільший в історії України тендер на придбання пасажирських електричок на 32 млрд грн", - пише Ніколов. 

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5. Масштабування "Великого будівництва" на аеропорти.

Водночас, після призначення Кубракова міністром інфраструктури розпочалась атака на великий контракт із будівництва нового аеродрому в Дніпрі.

"За часів Владислава Криклія відкриті торги за участю майже десяти фірм виграла компанія "Альтіс" за 4 млрд грн, що було на 31% нижче від очікуваної вартості. Однак за нового очільника Мінінфраструктури контракт із нею розірвали та провели торги наново, у яких уже брали участь тільки два фаворити Укравтодору. Тож контракт вартістю 5,6 млрд грн зі знижкою лише 2% забрав "Онур", турецькі власники якого знайомі із Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він у складі "Кварталу-95" гастролював у турецькому готелі "Онуру". При цьому ціни у новому контракті виявилися значно вищими від ринкових, і це дає змогу оцінити маржу нового підрядника на рівні 1,5 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

6. Гральний рай без податків.

Також держава взагалі відмовилася до 2024 року контролювати обіг коштів у гральному бізнесі з допомогою спеціальної системи онлайн-моніторингу ставок і виграшів. І це прогнозовано призвело до провалу у зборі податків.

"У бюджет на 2021 рік закладали отримання від "ігорки" 7,8 млрд грн, але за січень-листопад одержали лише 1,3 млрд грн. Після цього нардепи зрозуміли, що грошей від казино держава не отримає, тож у бюджеті на 2022 рік запланували ще менший дохід від грального бізнесу - лише 1,2 млрд грн. Таким чином, зараз у гральних закладах за цілковитої відсутності інформування податківців можна "вигравати" та легалізовувати будь-які суми", - зазначив журналіст.

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7. Корява приватизація від ФДМУ.

Ніколов наголосив, що влада зірвала приватизацію всіх держпідприємств і залишила їх під керівництвом малозрозумілих менеджерів від Фонду держмайна, що постійно генерують збитки для держави.

"Також ФДМУ провів продаж заводу "Більшовик" у Києві в такий спосіб, що його за 1,4 млрд грн виграла компанія, пов’язана з Василем Хмельницьким. За повідомленнями ЗМІ, інші претенденти були готові заплатити вдвічі більше, але вони вирішили не потикатися на торги, щоб не отримати квитка на війну із заздалегідь зрозумілим переможцем", - пояснив журналіст.

8. Повернення ЄДАПС на паспорти та імпорт електроенергії з Білорусі.

Серед іншого Ніколов пригадав повернення ЄДАПС (Єдина державна автоматизована паспортна система) на паспорти та імпорт електроенергії з Білорусі.

"Державний поліграфкомбінат "Україна" очолила Тетяна Бондаренко, яка, за даними ЗМІ, є подружкою топменеджерки ЄДАПС Ірини Обиденко, що володіє часткою у фірмі "Поллі-сервіс". Зазначена фірма й постачає різни "запчастини" до документів, наприклад, електронні чипи з антенами для паспортів. І після цього призначення фірма "Поллі-сервіс" отримала від комбінату "Україна" без жодних тендерів підряди на 400 млн грн", - зазначено в матеріалі.

Крім того, інший співвласник "Поллі-сервісу" араб Таріям Матар Мохамед засвітився в схемі постачання електроенергії з Білорусі. Його фірма Vector Energy Innovation FZCO з листопада виступала посередником між "Біленерго" й Україною. Тепер на цю фірму записано компанію "Трейденергоресурс", яка з середини грудня постачає до України близько 900 МВт·год. на добу.

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9. Олігархічні надприбутки.

"Ігор Коломойський отримав дешеву електроенергію від "Енергоатому", аби майнити біткоїни на Запорізькому заводі феросплавів. Рінат Ахметов увесь рік одержував надприбутки завдяки саботажу "ресурсного" законопроєкту №5600 упродовж року, аж поки не впала ціна на руду. Дмитро Фірташ отримав від "Нафтогазу" контракт на поставку газу населенню за "соціальною" ціною, однак не мав обмежень щодо його постачання на власні хімкомбінати саме за низькою ціною", - пояснив Ніколов.

10. Корупційні дискреції АМКУ.

Також журналіст звернув увагу на те, що Антимонопольний комітет України очолила подруга Зеленських: "Замість великої боротьби Ольга Піщанська продукує справи проти ФОПів за тендерні змови по шкільному харчуванню".

11. ДІАМант для будівельної мафії.

Ніколов зазначив, що Команда Володимира Зеленського "вигадала елегантний спосіб боротьби із зловживаннями забудовників. Півтора року тому законом припинили перевірки будівництва, за які відповідала історично корумпована ДАБІ. Потім рік створювали новий орган — Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ), який відповідав би лише за перевірки будівництв і не відволікався б на дозвільні функції. І от контролюючий орган ДІАМ за три місяці провів лише 18(!) перевірок у відповідь на сотні звернень".

12. Мовчазний антикор.

Також в матеріалі йдеться про те, що в Україні немає адекватного голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якого не можуть обрати вже півтора року через саботаж із боку конкурсної комісії, частина якої залежить від настрою заступника голови Офісу Президента Олега Татарова та Андрія Єрмака

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Автор: 
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Топ коментарі
+15
Такої корупції, як розвів "простий чесний хлопчик", не бачили навіть при Янику!
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06.01.2022 14:02
+14
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06.01.2022 13:58
+9
Так вот яке ти....ПОКРАЩЕННЯ!!!
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06.01.2022 14:03
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06.01.2022 13:58 Відповісти
Вакханалия полная...все демоны на танц поле!
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06.01.2022 13:59 Відповісти
Ключове слово ВАКХАНАЛІЯ.
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06.01.2022 14:07 Відповісти
Такої корупції, як розвів "простий чесний хлопчик", не бачили навіть при Янику!
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06.01.2022 14:02 Відповісти
Зато как самозабвенно молчат сейчас борцуны всех видов и мастей. Все эти Ткачи, Зимины, Найемы, Лещенки, Тягнибоки, Кошулинские, Парасюки, Белые Воши и прочие бл@ди. Как языки в задницы позасовывали.
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06.01.2022 17:14 Відповісти
Категорически в Вами не согласен и буду спорить, относительно применения Вами слова "как"...
Его здесь быть не должно!
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06.01.2022 17:28 Відповісти
Молча соглашусь.
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06.01.2022 17:34 Відповісти
Так вот яке ти....ПОКРАЩЕННЯ!!!
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06.01.2022 14:03 Відповісти
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06.01.2022 14:05 Відповісти
Нє, ну а чьо, зато ж весело і прикольно! Правда ж, зебуїни? Ви ж самі цього хотіли?
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06.01.2022 14:07 Відповісти
Чего всё время людей поливаете? Люди верили в честность этого как оказалось на поверку мерзавца. Человек порядочный в этом зловонном мире да, ещё верит в порядочность. Что можно так грабануть целую страну, думаю в то время и не подозревали. Мерзавец получит по заслугам от господа бога. Он всё видит и всем раздаст по чину. Об..бывать страну и превращать народ в нищих рабов думаю украинцы не дадут и ничего не забудут
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06.01.2022 15:59 Відповісти
Вірили, не підозрювали, порядочний... Блін, а вас ідіотів не попереджали?! Вам не пояснювали, криком про то не кричали? Але ж ні, прастой парєнь! Та який, нафік, прастой парєнь з маланця? Малограмотне закомплексоване чмо, гидке і мерзенне! В що там можна було вірити, це є яким дебілом треба було бути? Ну не хотіли Порошенко? Зрозуміло, згоден, я сам в першому турі не за нього був, але коли прийшло до другого, то тут вже вибору не було, блін! Мозок хоч інколи вмикати треба!
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06.01.2022 16:06 Відповісти
Найгіршу оборудку провернув мудрий нарід- посадив клоуна на трон!
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06.01.2022 14:20 Відповісти
А до него всё было чудесненько? Так почему же появились 73%? Прям загадка
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06.01.2022 16:01 Відповісти
Ьа яка загадка! В будь-якому суспільстві більшість насєлєнія довбнів з відімкнутими мозгами. В будь-якому! Але там, де є захист від ідіотів, де сильна державна машина, їх вплив мінімізований. А в нас достатньо Голобородька показати і 95-тим кварталом шліфанути. І все! маємо результат. І то ще не все, воно ще нам таких бід натворить...
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06.01.2022 16:10 Відповісти
Це Свинарчуки, чи ні? Як вважають 73%? А де нацсуки, що ігрушечки закінчилися, чи вже зробили свою справу?
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06.01.2022 14:21 Відповісти
Вы не понимаете. Журналист Николов-порохобот.
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06.01.2022 14:24 Відповісти
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06.01.2022 14:28 Відповісти
САМОЕ большое количество мертворожденных Антикор Структур с огромными затратами и финансированием! И ПШИК! Первый Коррупционер офис Зе-дЕрьмака! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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06.01.2022 14:28 Відповісти
это журналист нарыл , а если бы копнула прокуратура , на та которой руководит подружка а та которая должна быть
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06.01.2022 14:29 Відповісти
Янукович мальчик к шортиках. курит в уголке....А шо? И так можно было?
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06.01.2022 14:29 Відповісти
не путайте инвест няню с олигархом или коррупционером
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06.01.2022 14:33 Відповісти
за то все по честному . ни какого кумовства и друзей сослуживцев
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06.01.2022 14:35 Відповісти
Если не служил(а уклонялся) и нет кумовьев у ИХ национальности...то понятное дело...
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06.01.2022 14:49 Відповісти
Суд начал рассмотрение вопроса об аресте имущества Порошенко

06.01.2022 / 12:41
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06.01.2022 14:38 Відповісти
Слава богу встиг купити смачний рошеновський торт на Різдво, бо ця влада має здатність спаскудити все то чого торкається

"очумелими ручками"
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06.01.2022 14:53 Відповісти
про маски, зерно, вакцину забыл
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06.01.2022 14:38 Відповісти
Юрию Николову - РЕСПЕКТ! Детально, по делу - как он долгие годы системно и вскрывает эти гнилые коррупционные консервы. Но я бы добавил сюда МОЗ - там на вакцинах и Ковиде откатали миллионы долларов кэша - Степанов открыл за украденное сеть частных клиник по диализу ТОВ "Нефроцентр" (Киев, Запорожье, Львов, Одесса). Работала целая группа решал типа Барышевского и подсадного замминистра Иващенко. МОЗ был, есть и будет одной из главных коррупционных клоак несмотря на реформу через НСЗУ. Завышенные цены на лекарства, импорт через прокладки, отмыв денег через офшоры - это никуда не исчезло. Да и роль кума Барышевского - контолера-рэкетира денежных потоков - помощника Ермака Беззубенко стоит изучить...только некому)))
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06.01.2022 14:41 Відповісти
Навести порядок в медицине может только страховая медицина плюс контроль со стороны Генпрокуратуры.

Только нанятые страховыми компаниями на работу медики, в состоянии определить не было ли перерасхода средств на лечение застрахованного пациента или лечение было малоэффективным и застрахованный находился на больничном больше чем это необходимо.

Понятно, что страховая медицина это не дело одного дня, но иного решения никто пока не придумал. Не считать же действия Супрун реформой.
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06.01.2022 19:36 Відповісти
Зелебобики радуйтесь , Осел вас нагнул по приколу. Ну а то что из за вашей тупости , нам придется еще лет 10 выгребать хотя бы до уровня 19-го года , то уже мелочи.
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06.01.2022 14:46 Відповісти
Сам Николов не разделяет вашего вывода по его статье. Во времена правления Порошенко, он писал вот что:

Порошенко демонтирует идеалы Майдана, - журналист



Президент Петр Порошенко и его правительство проводят политику, которая идет в разрез с идеалами Майдана.
Об этом написал на своей странице в https://www.facebook.com/profile.php?id=100011112463696 Facebook журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, информирует https://censor.net/

"Конечно же, не за отмену распиловочных дотаций для углепрома стоял Майдан. Не из-за дот-сертификатов погибла Небесная сотня. Не из-за российского газа шли на смерть наши воины на Донбассе", - отметил он.

"Но черт возьми... Гройсман собрался одолжить на Западе полмиллиарда долларов и купить российский газ, а именно отказом от русского газа гордился предыдущий премьер и нынешний глава "Нафтогаза", - подчеркнул Николов.

В то же время, добавил журналист, министр энергетики Насалик протягивает через Раду возвращение дотаций убыточным шахтам, "чтобы те, как при Януковиче могли снова пилить миллиардами, а не миллионами, как сейчас".

"Кабмин подготовил распоряжение про отмену дот-сертификатов, и украинцы снова будут доплачивать из своих карманов за электроэнергию, чтобы Ахметову было выгоднее ее экспортировать. И это дела только последней недели", - возмутился Юрий Николов. Источник:
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06.01.2022 14:59 Відповісти
Зебил , на отмазки в стиле перевода внимания на Педро уже пол года не ведется не кто.
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06.01.2022 15:08 Відповісти
Причем здесь?! Просто вывод ты какой-то дебильный сделал из статьи. О чём я тебе и написал.
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06.01.2022 15:11 Відповісти
Так поясніть, Гройсман, Насалик чи таки Порошенко все це робив?
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06.01.2022 15:10 Відповісти
А вот с 1991 до 2021 мы жили в насквозь честном государстве...
Как же повезло с журналистом Ю.Ніколовим!

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06.01.2022 14:49 Відповісти
не манипулируй....
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06.01.2022 14:52 Відповісти
Скажи "журналисту Ю.Ніколову"

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06.01.2022 14:54 Відповісти
Журналист не обещал с трибуны Стадиона побороть коррупцию и изгнать олигархов.
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06.01.2022 15:56 Відповісти
Журналист этот - из ваших воров, с него и спрашивай. Вам, ворам, ничего не обещали

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06.01.2022 16:00 Відповісти
«В Украине нет коррупции - мы уже другие!» - сказал Вовочка Зеленский Трампу единожды, когда последний втыкал первому про разгул коррупции в Украине, коего мир не видел.
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06.01.2022 15:55 Відповісти
12 страв. їжТЕ.
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06.01.2022 16:15 Відповісти
Зеленько расплодил коррупцию которая даже при Пороху была не такой необузданной!
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06.01.2022 17:44 Відповісти
Все верно. Полное безобразие. Хотя есть и плюсы, в отличие от Пороха, Клоун Зе не стал договариваться с Ахметовым на пару драть население тарифами...
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06.01.2022 17:59 Відповісти
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06.01.2022 23:10 Відповісти
ЦЕ СРАКА!

А ми попереджали вас, зебіли!
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17.01.2022 18:46 Відповісти
 
 