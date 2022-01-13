С сегодняшнего дня аэропорт Алматы возобновляет работу

Международный аэропорт Алматы приступит к работе в четверг, 13 января.

Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновит работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 по времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении комитета.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Аэропорт Алматы – самый большой в Казахстане, построенный в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).