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Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня Печерский райсуд Киева должен объявить меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание суда начнется в 14.00.

У здания Печерского райсуда собрались сторонники пятого президента.

Возле суда произошла небольшая толкотня. Правоохранители предложили протестующим отказаться от установки печок с открытым огнем на тротуаре. Присутствующие утверждают, что печки закрыты, безопасны и нужны им, чтобы готовить горячий чай для участников акции.

По состоянию на 12:30 столкновения продолжаются.

Також читайте: Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна

По состоянию на 13:30 под зданием суда все спокойно. Печки и дрова у митингующих правоохранители забрали.

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Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 07
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 08
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Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 22
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 23
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 24
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 25
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 26
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 27
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 28
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 29
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 30
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 31
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 32
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 33
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 34
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 35
Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко 36

Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО и продолжения реформ, - Порошенко

Порошенко Петр (19607) суд (25112)


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Топ комментарии
+19
Прямий, 5-тий, Еспресо показують
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19.01.2022 13:23
+19
Обійми коханої жінки, найважливіший захист!
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19.01.2022 13:33
+18
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19.01.2022 13:21
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против это ладно, в зачет идет за кого За
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19.01.2022 14:46 Ответить
За кого я голосовал в 2019-м году во втором туре я уже писал и не скрываю этого. На поверку опять получили Порошенко только в гипертрофированном виде. Т.е. хрен редьки оказался не слаще. Не то от него ожидали, чем о сейчас занимается. Естественно в следующий раз если он будет баллотироваться, то на мой голос может не рассчитывать. Равно как и на голоса моей семьи.
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19.01.2022 15:03 Ответить




И если есть порох - дай огня.

Во так...

(с) Цой

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19.01.2022 13:58 Ответить
Геть чорта в мішку з України!
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19.01.2022 14:02 Ответить
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19.01.2022 14:03 Ответить
Был бы марсоход, а статья найдьоцца... !
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19.01.2022 18:02 Ответить
Петя опять привёз кучу автобусов за деньги. Вся улица ими забита. Не у что кто то верит что за него люди вышли по своей воле ? )))
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19.01.2022 14:05 Ответить
йди жуй ягіль кацапський лапоть.
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19.01.2022 14:11 Ответить
У ваты опять все к сосанию свелось Приятного
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19.01.2022 15:58 Ответить
Какой привет, такой ответ. Сам ты вата, я с западной Украины.
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19.01.2022 16:18 Ответить
Там полно ваты. Особенно в Закарпатье. Западнее некуда, а местами даже Петуховича избирали
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19.01.2022 20:01 Ответить
Вы замітили що Гетьман без маски?По інформації 5-го аналу подлі зебіли по пріказу із Кремля одну маску в нього вкрали,а запасну взяли в заручники і увезли в невідомому напрямку.Требуєм мірове сообщіство отріагірувати на цей акт геноциду!!!!
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19.01.2022 14:07 Ответить
На суд прийшов Штефан Фюле
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19.01.2022 14:10 Ответить
Це - чеський політичний діяч, відставний дипломат Євросоюзу, у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії
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19.01.2022 14:15 Ответить
Ну все! Якщо вони один одного не посадять, то прийде Юлія Володимирівна і посадить їх обох!
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19.01.2022 14:16 Ответить
плакаты просто огонь) за "dicktator" отдельный поклон создателю, славно получилось
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19.01.2022 14:17 Ответить
Музыкальное https://vimeo.com/155089463 сопровождение к ДИКтатору
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19.01.2022 14:47 Ответить
Да я вас умоляю. Писькограй комнатный. Он сам ростом с тот
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19.01.2022 16:08 Ответить
Всралися зелені
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19.01.2022 14:18 Ответить
Пороха відпустили.
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19.01.2022 14:19 Ответить
суддя дав "особисте зобов'язання"
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19.01.2022 14:20 Ответить
Приємно чути гінм України в виконанні Єврейского хору
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19.01.2022 14:20 Ответить
Гімн України завжди приємео чути, ви нацист?
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19.01.2022 14:21 Ответить
Личные обязательства - вава сдулся.
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19.01.2022 14:23 Ответить
Зеля таки сциконул.)) Теперь нужно снимать арест и с Медведчука. Или шо?
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19.01.2022 14:23 Ответить
Треба певне, але треба щоб 25000 Афанасіїв підняли сраку.
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19.01.2022 14:25 Ответить
100500
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19.01.2022 14:27 Ответить
Мабуть в прыжке переобувается , бо зебилам -трында. он уже с перепугу зашифровался под другими никами.
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19.01.2022 14:28 Ответить
У шобла Зедятлов траур ! Такие надежды кобелю под хвост ! А так надеялись, что клоун хоть что то сделает. А он забился под шконку и скулит-проклиная тот день, когда его возвели в "царька-шута горохового"!
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19.01.2022 15:36 Ответить
А шо это баб Юлька язычок в дупцю заховала? Она шо, не собирается об`еднуватися?
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19.01.2022 14:26 Ответить
Это я спросить Курвиметра и ННН с главным чабаном отари баранiв, а по совместительству каховского мента.
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19.01.2022 14:32 Ответить
Молодцы!
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19.01.2022 15:18 Ответить
---Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
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19.01.2022 16:15 Ответить
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20.01.2022 02:14 Ответить
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