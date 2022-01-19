Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня Печерский райсуд Киева должен объявить меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание суда начнется в 14.00.

У здания Печерского райсуда собрались сторонники пятого президента.

Возле суда произошла небольшая толкотня. Правоохранители предложили протестующим отказаться от установки печок с открытым огнем на тротуаре. Присутствующие утверждают, что печки закрыты, безопасны и нужны им, чтобы готовить горячий чай для участников акции.

По состоянию на 12:30 столкновения продолжаются.

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По состоянию на 13:30 под зданием суда все спокойно. Печки и дрова у митингующих правоохранители забрали.









































































Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

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