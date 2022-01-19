Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня Печерский райсуд Киева должен объявить меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заседание суда начнется в 14.00.
У здания Печерского райсуда собрались сторонники пятого президента.
Возле суда произошла небольшая толкотня. Правоохранители предложили протестующим отказаться от установки печок с открытым огнем на тротуаре. Присутствующие утверждают, что печки закрыты, безопасны и нужны им, чтобы готовить горячий чай для участников акции.
По состоянию на 12:30 столкновения продолжаются.
По состоянию на 13:30 под зданием суда все спокойно. Печки и дрова у митингующих правоохранители забрали.
Видео и фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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И если есть порох - дай огня.
Во так...
(с) Цой
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!