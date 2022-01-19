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Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні Печерський райсуд Києва має оголосити запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання суду розпочнеться о 14:00.

Біля будівлі Печерського райсуду зібралися прихильники п'ятого президента. 

Біля суду сталася невелика штовханина. Правоохоронці запропонували протестувальникам відмовитись від встановлення пічок із відкритим вогнем на тротуарі. Присутні стверджують, що пічки закриті, безпечні і вони потрібні їм, щоб готувати гарячий чай для учасників акції.

Станом на 12:30 сутички продовжуються.

Також читайте: Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна

Станом на 13.30 під будівлею суду все спокійно. Пічки та дрова у мітингувальників правоохоронці забрали.

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Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 02
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Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 05
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 06
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 07
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 08
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 09
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 10
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 11
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 12
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 13
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 14
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 15
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 16
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 17
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 18
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 19
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 20
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 21
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 22
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 23
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 24
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 25
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 26
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 27
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 28
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 29
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 30
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 31
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 32
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 33
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 34
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 35
Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку 36

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Також читайте: У нас немає альтернативи, крім членства в НАТО і продовження реформ, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15181) суд (11701)


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Топ коментарі
+19
Прямий, 5-тий, Еспресо показують
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19.01.2022 13:23
+19
Обійми коханої жінки, найважливіший захист!
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19.01.2022 13:33
+18
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19.01.2022 13:21
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против это ладно, в зачет идет за кого За
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19.01.2022 14:46 Відповісти
За кого я голосовал в 2019-м году во втором туре я уже писал и не скрываю этого. На поверку опять получили Порошенко только в гипертрофированном виде. Т.е. хрен редьки оказался не слаще. Не то от него ожидали, чем о сейчас занимается. Естественно в следующий раз если он будет баллотироваться, то на мой голос может не рассчитывать. Равно как и на голоса моей семьи.
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19.01.2022 15:03 Відповісти




И если есть порох - дай огня.

Во так...

(с) Цой

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19.01.2022 13:58 Відповісти
Геть чорта в мішку з України!
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19.01.2022 14:02 Відповісти
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19.01.2022 14:03 Відповісти
Был бы марсоход, а статья найдьоцца... !
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19.01.2022 18:02 Відповісти
Петя опять привёз кучу автобусов за деньги. Вся улица ими забита. Не у что кто то верит что за него люди вышли по своей воле ? )))
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19.01.2022 14:05 Відповісти
йди жуй ягіль кацапський лапоть.
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19.01.2022 14:11 Відповісти
У ваты опять все к сосанию свелось Приятного
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19.01.2022 15:58 Відповісти
Какой привет, такой ответ. Сам ты вата, я с западной Украины.
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19.01.2022 16:18 Відповісти
Там полно ваты. Особенно в Закарпатье. Западнее некуда, а местами даже Петуховича избирали
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19.01.2022 20:01 Відповісти
Вы замітили що Гетьман без маски?По інформації 5-го аналу подлі зебіли по пріказу із Кремля одну маску в нього вкрали,а запасну взяли в заручники і увезли в невідомому напрямку.Требуєм мірове сообщіство отріагірувати на цей акт геноциду!!!!
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19.01.2022 14:07 Відповісти
На суд прийшов Штефан Фюле
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Це - чеський політичний діяч, відставний дипломат Євросоюзу, у 2010-2014 Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії
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19.01.2022 14:15 Відповісти
Ну все! Якщо вони один одного не посадять, то прийде Юлія Володимирівна і посадить їх обох!
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19.01.2022 14:16 Відповісти
плакаты просто огонь) за "dicktator" отдельный поклон создателю, славно получилось
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19.01.2022 14:17 Відповісти
Музыкальное https://vimeo.com/155089463 сопровождение к ДИКтатору
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19.01.2022 14:47 Відповісти
Да я вас умоляю. Писькограй комнатный. Он сам ростом с тот
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19.01.2022 16:08 Відповісти
Всралися зелені
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19.01.2022 14:18 Відповісти
Пороха відпустили.
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19.01.2022 14:19 Відповісти
суддя дав "особисте зобов'язання"
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19.01.2022 14:20 Відповісти
Приємно чути гінм України в виконанні Єврейского хору
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19.01.2022 14:20 Відповісти
Гімн України завжди приємео чути, ви нацист?
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19.01.2022 14:21 Відповісти
Личные обязательства - вава сдулся.
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19.01.2022 14:23 Відповісти
Зеля таки сциконул.)) Теперь нужно снимать арест и с Медведчука. Или шо?
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19.01.2022 14:23 Відповісти
Треба певне, але треба щоб 25000 Афанасіїв підняли сраку.
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19.01.2022 14:25 Відповісти
100500
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19.01.2022 14:27 Відповісти
Мабуть в прыжке переобувается , бо зебилам -трында. он уже с перепугу зашифровался под другими никами.
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19.01.2022 14:28 Відповісти
У шобла Зедятлов траур ! Такие надежды кобелю под хвост ! А так надеялись, что клоун хоть что то сделает. А он забился под шконку и скулит-проклиная тот день, когда его возвели в "царька-шута горохового"!
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19.01.2022 15:36 Відповісти
А шо это баб Юлька язычок в дупцю заховала? Она шо, не собирается об`еднуватися?
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19.01.2022 14:26 Відповісти
Это я спросить Курвиметра и ННН с главным чабаном отари баранiв, а по совместительству каховского мента.
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19.01.2022 14:32 Відповісти
Молодцы!
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19.01.2022 15:18 Відповісти
---Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
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19.01.2022 16:15 Відповісти
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20.01.2022 02:14 Відповісти
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