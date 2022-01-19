Печерський суд обирає запобіжний захід Порошенку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні Печерський райсуд Києва має оголосити запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання суду розпочнеться о 14:00.

Біля будівлі Печерського райсуду зібралися прихильники п'ятого президента.

Біля суду сталася невелика штовханина. Правоохоронці запропонували протестувальникам відмовитись від встановлення пічок із відкритим вогнем на тротуарі. Присутні стверджують, що пічки закриті, безпечні і вони потрібні їм, щоб готувати гарячий чай для учасників акції.

Станом на 12:30 сутички продовжуються.

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Станом на 13.30 під будівлею суду все спокійно. Пічки та дрова у мітингувальників правоохоронці забрали.









































































Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

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