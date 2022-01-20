Туск о Порошенко: Он стремится защищать Украину от агрессии РФ

Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск вступился за пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение Туск опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я внимательно слежу за борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное справедливое правосудие и уважение к верховенству права в Украине. Он стремится защищать Украину от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять настоящему агрессору", - написал Туск.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.