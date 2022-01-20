РУС
Туск о Порошенко: Он стремится защищать Украину от агрессии РФ

Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск вступился за пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение Туск опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я внимательно слежу за борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное справедливое правосудие и уважение к верховенству права в Украине. Он стремится защищать Украину от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять настоящему агрессору", - написал Туск.

Читайте также: "Не раскалывайте общество!" - Киевсовет обратился к президенту, парламенту и генпрокурору прекратить политическое давление

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

I closely follow former Ukrainian President Petro Poroshenko’s fight for free & fair justice & respect for rule of law in Ukraine. He is committed to defending Ukraine from Russian aggression. I call on Ukrainian authorities to unite to counter their real aggressor.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 20, 2022

Так потому зебилы его и ненавидят. Уже лежали б враскорячку под рускими братьями как "свободный" даунбас, а Порошенко-**** твкая поломал всю малину.
20.01.2022 18:57 Ответить
вот потому зеленский и его проросийская шобла и хочет убрать Порошенко..

Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет запад?
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко.
Путин подгоняет своих слуг и наместников.
20.01.2022 18:57 Ответить
20.01.2022 18:57 Ответить
Не лежали бы,а раком стояли.
20.01.2022 19:03 Ответить
показать весь комментарий
сталин тоже успокаивал ссср за 10 дней до войны, как и зеленский с арахамией..
тем временем дочка медведчука выехала в ЕС...
https://www.youtube.com/watch?v=YUUhRHFK4UQ
20.01.2022 19:12 Ответить
зеИУДУ ГЕТЬ!
20.01.2022 19:27 Ответить
​​Сьогодні все частіше можна зустріти казкові твердження, що перший кабінет Ради Міністрів УД був українського спрямування. Шкода, що ******* свідки скоропадщини не читали, члена цього кабінету - Дорошенка, який в «Замітках до історії 1918 р. на Україні» писав наступне: «Що всі міністри кабінету (Лизогуба) були прихильниками Росії - це чиста правда.»

Але куди більш красномовніше характеризують кабінет його дії, найбільш показовою є справа «Записки дев'яти». 17 жовтня 1918 року Лизогубові була подана докладна записка, яку підписали дев'ять міністрів і державний секретар. Свої підписи на «записці» залишили наступні міністри: Василенко, Ржепецький, Гербель, Гутник, Романов, Зенковський, Колокольцов, Вагнер, Афанасьєв, Завадскій.

В записці йшлось, що на майбутній конференції Україна має йти шляхом найтіснішого сполучення з Росією, твердо відстоювати її інтереси аби потім приєднатись до неї на федеративних засадах. Другою геніальною пропозицією була переорієнтація на Антанту і це тоді, коли нежиттєздатний режим Скоропадського тримався лише на німецькій військовій могутності.

Саме спираючись на записку в майбутньому буде зібраний Третій (відомий як Московський) кабінет міністрів та проголошена грамота про федералізацію з Росією. То ж так бачимо наскільки кабінет Лизогуба був українського спрямування.
20.01.2022 19:39 Ответить
20.01.2022 19:02 Ответить
то не вопрос, то констатация факта)
оно из нового набора идиотов подоляка
20.01.2022 19:03 Ответить
Английский - это не криворагульный. Don't understsnd.
20.01.2022 19:00 Ответить
Порошенко він такий. А міг просто жити і витрачати свої мільярди.
20.01.2022 19:06 Ответить
Очень просто - отдать все ликвиды в собственность международных компаний и сидеть себе в Лондоне (как ваши любят ) и в йух не тАрАхтеть!
20.01.2022 19:35 Ответить
НА Украине ???
От ти і попався, як кур во щі.
20.01.2022 19:38 Ответить
В ощип.
20.01.2022 20:35 Ответить
В мене власна інтерпретація.
20.01.2022 20:36 Ответить
кєрдик тобі свінорус.
20.01.2022 19:39 Ответить
Ну уж точно не давать гастроли в Горловке. Ну позор... И почему мы не в НАТО...
20.01.2022 19:07 Ответить
Туск левак. это тот, кто всегда лизал жопу пуйлу вместе другими леваками ЕС
20.01.2022 19:08 Ответить
кто про что, а кацапы под впн сша - всегда про свои любимые и скрепные темы лизания
20.01.2022 19:14 Ответить
Туск как раз правый И жопу твоему пуйлу лизал только - ты!
20.01.2022 19:42 Ответить
Правые - партия ПИС, правый это Михалчевский, и он поможет Украине, а Туск - это левая Гражданская платформа, они всегда были за одно с меркель и байденом/обамой = никогда ни одного патрона Украине не дадут
20.01.2022 20:02 Ответить
Не варто приписувати іншим власні звички, дядьку.
20.01.2022 20:32 Ответить
Республиканцы как всегда круты!

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала даже газета The Washington Post.
К сожалению "демократы" и Байден не дадут в обиду своих кремлевских друзей и зарубят законопроект.

Законопроект предусматривает:

объявление России государством - спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований Донбасса иностранными террористическими организациями;
санкции против трубопровода «Северный поток-2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода»;

запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом. Статус государства- спонсор терроризма позволяет ввести полное эмбарго на нефте и газ, а не только против СП2, а также позволяет арест счетов.

В санкционные списки предлагается внести:

высокопоставленных чиновников: премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, заместителя министра обороны Андрея Картаполова, депутата Павла Крашенинникова, председателя ЦИК Эллу Памфилову;
глав и сотрудников силовых ведомств: председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова (в тексте законопроекта назван действующим главой ФСИН), бывшего генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку, начальника транспортного управления службы экономической безопасности ФСБ Виктора Гаврилова, главу челябинского УФСБ Дмитрия Иванова, прокурора Москвы Дениса Попова, главу УМВД Химок Игоря Янчука;
руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;
глав и членов руководства крупных банков: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын Александра Бортникова), главы ВТБ Андрея Костина;
бизнесменов и глав госкорпораций: миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева.
Также в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, глава «Первого канала» Константин Эрнст, судья Химкинского районного суда Елена Морозова.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей и как вишенку на торт Алину Кабаеву .










20.01.2022 19:13 Ответить
Крутизна полягає не в написанні найбільш резонансних законопроектів, а в доведенні їх до стану діючих законів.
20.01.2022 20:34 Ответить
до стану діючих законів их не пускают щенкипутина = байден+ демократы
21.01.2022 03:41 Ответить
от же ж гад такой!. Нет, чтоб посмотреть Путіну в глаза, продать туда сериалов и шоу на миллиони долларов. Поссорить нас хотел с братским народом!
20.01.2022 19:13 Ответить
Он смотрел .И руку жал .И сына его женатый на ,,братском,, народе .И не откуда то с дальних забытых всеми болот , а с родины самого х.йла . Просто нужно вылепить из этого олигарха мученика и это будет сделано
20.01.2022 19:39 Ответить
весь бизнес Петра в рашке был отжат сразу или спустя время через суды
весь безнес ЗЫбила в рашке процеветает.

это самый лучший показатель того кто на самом деле свинособачий агент
20.01.2022 22:32 Ответить
На сегодня ВСУ обеспечены топливом на 17%. Кому там не хватало доказательств, что косовороточный дегенерат собирается воевать на стороне своих братушек - кацапов?
20.01.2022 19:18 Ответить
"Захистник" сдав Україну, підписавши "Мінські угоди" з ******
20.01.2022 19:23 Ответить
І це, мабуть, саме в той час, коли ти загризав свого сотого кацапа...
20.01.2022 19:33 Ответить
Ти б спершу своїх кацапів порахував, дєятель
20.01.2022 19:38 Ответить
Саме так.
20.01.2022 19:24 Ответить
За Саркозі і Берлусконі Туск теж заступався?
20.01.2022 19:24 Ответить
Ранний Порошенко был хорош. Потом Путин его принудил к миру, когда прокинул с зелеными коридорами и выставил Петю дураком, и пошло, сдача ДАПа, Минские договорняки, Нормандский формат и приднестровский сценарий. Что там нынешний Петя навоюет, кроме бесконечных перемирий и прекращений огня (чем он и занимался последние годы каденции)....
20.01.2022 19:28 Ответить
Он этим и занимался все время .Он Барыга а не военачальник .Ну про Комика то отдельный разговор
20.01.2022 19:43 Ответить
20.01.2022 19:29 Ответить
Вот потому Польша живет в разы лучше чем мы. там адекватно вопринимают ситуацию и принимают верховенство права, а у нас телефонные суды, бо так проще порешать с оппонентом.
20.01.2022 19:33 Ответить
Та дайте вже цьому засчітніку "Парабелум", най вже притихне
20.01.2022 19:34 Ответить
20.01.2022 19:35 Ответить
ПОРОХ - СИЛА ! 🐲🤡ПОРНОШУТ - МОГИЛА!
20.01.2022 19:53 Ответить
показать весь комментарий
Пішли маніпуляції у стилі покійного(?) "мінстеця".
20.01.2022 20:26 Ответить
Туск сам кацапська агентура, як і Потрох. В десна лупився з ****** після вбивства Качинського, все розслідування вбивства згорнув і наказав забути. Агент виправдовує агента - у чому дивина?
20.01.2022 20:03 Ответить
Порошенко-это брехун и вражина.
20.01.2022 20:08 Ответить
20.01.2022 21:22 Ответить
сам ты , ********. кацапская агентура! Ану брысь.
20.01.2022 21:18 Ответить
100%
21.01.2022 18:46 Ответить


20.01.2022 20:10 Ответить
20.01.2022 21:26 Ответить
Как по мне, то именно Туск СЛИЛ следствие по взрыву фсбэшниками под Смоленском самолета с Президентом Польши!!!

Так что именно его мнение не стоит и копейки.
20.01.2022 21:17 Ответить
А по-моему, ТВОЕ мнение не стоит ни копейки, воналюб!
20.01.2022 21:20 Ответить
Тупой подоляковский тролль! ольгинские фейки идут в спам))))
20.01.2022 21:21 Ответить
Хто він такий? Той що робив парад коли в Іловайську -лопці гинули і оформляв офшори? Той, хто…
20.01.2022 22:10 Ответить
а зебіли пишуть, що він до влади рветься
20.01.2022 23:39 Ответить
Степан Хмара про Порошенка

"Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезбечна!

Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема...

Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати!

Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".

(с) Степан Хмара

Герой України, в'язень радянських таборів, дисидент
21.01.2022 07:40 Ответить
Вы спросите поляков еще,кем они считают Бандеру и Шухевича )) Я не против поляков. Но,каждая нация защищает свои интересы. По большому счету им насрать на Украину и на то,что там происходит. Если бы не страх перед кацапами. И нам на них насрать. Кто знает кто такой Тука ? - Никто из украинцев. Кто такой Порошенко для поляков ? - Тоже самое ))
21.01.2022 07:44 Ответить
 
 