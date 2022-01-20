Туск о Порошенко: Он стремится защищать Украину от агрессии РФ
Глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск вступился за пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко.
Соответствующее сообщение Туск опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я внимательно слежу за борьбой бывшего президента Украины Петра Порошенко за свободное справедливое правосудие и уважение к верховенству права в Украине. Он стремится защищать Украину от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять настоящему агрессору", - написал Туск.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко. 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
I closely follow former Ukrainian President Petro Poroshenko’s fight for free & fair justice & respect for rule of law in Ukraine. He is committed to defending Ukraine from Russian aggression. I call on Ukrainian authorities to unite to counter their real aggressor.— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 20, 2022
тем временем дочка медведчука выехала в ЕС...
https://www.youtube.com/watch?v=YUUhRHFK4UQ
Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет запад?
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко.
Путин подгоняет своих слуг и наместников.
оно из нового набора идиотов подоляка
От ти і попався, як кур во щі.
Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала даже газета The Washington Post.
К сожалению "демократы" и Байден не дадут в обиду своих кремлевских друзей и зарубят законопроект.
Законопроект предусматривает:
объявление России государством - спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований Донбасса иностранными террористическими организациями;
санкции против трубопровода «Северный поток-2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода»;
запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом. Статус государства- спонсор терроризма позволяет ввести полное эмбарго на нефте и газ, а не только против СП2, а также позволяет арест счетов.
В санкционные списки предлагается внести:
высокопоставленных чиновников: премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, заместителя министра обороны Андрея Картаполова, депутата Павла Крашенинникова, председателя ЦИК Эллу Памфилову;
глав и сотрудников силовых ведомств: председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова (в тексте законопроекта назван действующим главой ФСИН), бывшего генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку, начальника транспортного управления службы экономической безопасности ФСБ Виктора Гаврилова, главу челябинского УФСБ Дмитрия Иванова, прокурора Москвы Дениса Попова, главу УМВД Химок Игоря Янчука;
руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;
глав и членов руководства крупных банков: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын Александра Бортникова), главы ВТБ Андрея Костина;
бизнесменов и глав госкорпораций: миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева.
Также в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, глава «Первого канала» Константин Эрнст, судья Химкинского районного суда Елена Морозова.
Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей и как вишенку на торт Алину Кабаеву .
весь безнес ЗЫбила в рашке процеветает.
это самый лучший показатель того кто на самом деле свинособачий агент
Туск сам кацапська агентура, як і Потрох. В десна лупився з ****** після вбивства Качинського, все розслідування вбивства згорнув і наказав забути. Агент виправдовує агента - у чому дивина?
Так что именно его мнение не стоит и копейки.
"Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезбечна!
Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема...
Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати!
Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".
(с) Степан Хмара
Герой України, в'язень радянських таборів, дисидент