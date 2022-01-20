УКР
Туск про Порошенка: Він прагне захищати Україну від агресії РФ

Туск про Порошенка: Він прагне захищати Україну від агресії РФ

Глава Європейської народної партії і лідер головної опозиційнох сили Польщі Дональд Туск заступився за п’ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Відповідний допис Туск опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я уважно стежу за боротьбою колишнього президента України Петра Порошенка за вільне справедливе правосуддя та повагу до верховенства права в Україні. Він прагне захищати Україну від російської агресії. Я закликаю українську владу об’єднатися, щоб протистояти справжньому агресору", - написав Туск.

Як повідомлялось, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Читайте: Делегація ЄС в Україні уважно стежитиме за справами проти Порошенка, - Маасікас

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка. 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просили заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн. Але натомість 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Читайте: "Не розколюйте суспільство!" - Київрада звернулася до президента, парламенту та генпрокурора припинити політичний тиск

I closely follow former Ukrainian President Petro Poroshenko’s fight for free & fair justice & respect for rule of law in Ukraine. He is committed to defending Ukraine from Russian aggression. I call on Ukrainian authorities to unite to counter their real aggressor.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 20, 2022

Порошенко Петро (15222) Туск Дональд (559)
Так потому зебилы его и ненавидят. Уже лежали б враскорячку под рускими братьями как "свободный" даунбас, а Порошенко-**** твкая поломал всю малину.
20.01.2022 18:57 Відповісти
+34
вот потому зеленский и его проросийская шобла и хочет убрать Порошенко..

Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет запад?
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко.
Путин подгоняет своих слуг и наместников.
20.01.2022 18:57 Відповісти
+33
20.01.2022 18:57 Відповісти
Так потому зебилы его и ненавидят. Уже лежали б враскорячку под рускими братьями как "свободный" даунбас, а Порошенко-**** твкая поломал всю малину.
20.01.2022 18:57 Відповісти
Не лежали бы,а раком стояли.
20.01.2022 19:03 Відповісти
ну или раком лежали б) как попросют)
20.01.2022 20:09 Відповісти
сталин тоже успокаивал ссср за 10 дней до войны, как и зеленский с арахамией..
тем временем дочка медведчука выехала в ЕС...
https://www.youtube.com/watch?v=YUUhRHFK4UQ
20.01.2022 19:12 Відповісти
зеИУДУ ГЕТЬ!
20.01.2022 19:27 Відповісти
вот потому зеленский и его проросийская шобла и хочет убрать Порошенко..

Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет запад?
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко.
Путин подгоняет своих слуг и наместников.
20.01.2022 18:57 Відповісти
20.01.2022 18:57 Відповісти
​​Сьогодні все частіше можна зустріти казкові твердження, що перший кабінет Ради Міністрів УД був українського спрямування. Шкода, що ******* свідки скоропадщини не читали, члена цього кабінету - Дорошенка, який в «Замітках до історії 1918 р. на Україні» писав наступне: «Що всі міністри кабінету (Лизогуба) були прихильниками Росії - це чиста правда.»

Але куди більш красномовніше характеризують кабінет його дії, найбільш показовою є справа «Записки дев'яти». 17 жовтня 1918 року Лизогубові була подана докладна записка, яку підписали дев'ять міністрів і державний секретар. Свої підписи на «записці» залишили наступні міністри: Василенко, Ржепецький, Гербель, Гутник, Романов, Зенковський, Колокольцов, Вагнер, Афанасьєв, Завадскій.

В записці йшлось, що на майбутній конференції Україна має йти шляхом найтіснішого сполучення з Росією, твердо відстоювати її інтереси аби потім приєднатись до неї на федеративних засадах. Другою геніальною пропозицією була переорієнтація на Антанту і це тоді, коли нежиттєздатний режим Скоропадського тримався лише на німецькій військовій могутності.

Саме спираючись на записку в майбутньому буде зібраний Третій (відомий як Московський) кабінет міністрів та проголошена грамота про федералізацію з Росією. То ж так бачимо наскільки кабінет Лизогуба був українського спрямування.
20.01.2022 19:39 Відповісти
20.01.2022 19:02 Відповісти
то не вопрос, то констатация факта)
оно из нового набора идиотов подоляка
20.01.2022 19:03 Відповісти
Английский - это не криворагульный. Don't understsnd.
20.01.2022 19:00 Відповісти
Порошенко він такий. А міг просто жити і витрачати свої мільярди.
20.01.2022 19:06 Відповісти
Очень просто - отдать все ликвиды в собственность международных компаний и сидеть себе в Лондоне (как ваши любят ) и в йух не тАрАхтеть!
20.01.2022 19:35 Відповісти
НА Украине ???
От ти і попався, як кур во щі.
20.01.2022 19:38 Відповісти
В ощип.
20.01.2022 20:35 Відповісти
В мене власна інтерпретація.
20.01.2022 20:36 Відповісти
кєрдик тобі свінорус.
20.01.2022 19:39 Відповісти
Ну уж точно не давать гастроли в Горловке. Ну позор... И почему мы не в НАТО...
20.01.2022 19:07 Відповісти
Туск левак. это тот, кто всегда лизал жопу пуйлу вместе другими леваками ЕС
20.01.2022 19:08 Відповісти
кто про что, а кацапы под впн сша - всегда про свои любимые и скрепные темы лизания
20.01.2022 19:14 Відповісти
Туск как раз правый И жопу твоему пуйлу лизал только - ты!
20.01.2022 19:42 Відповісти
Правые - партия ПИС, правый это Михалчевский, и он поможет Украине, а Туск - это левая Гражданская платформа, они всегда были за одно с меркель и байденом/обамой = никогда ни одного патрона Украине не дадут
20.01.2022 20:02 Відповісти
Не варто приписувати іншим власні звички, дядьку.
20.01.2022 20:32 Відповісти
Республиканцы как всегда круты!

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала даже газета The Washington Post.
К сожалению "демократы" и Байден не дадут в обиду своих кремлевских друзей и зарубят законопроект.

Законопроект предусматривает:

объявление России государством - спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований Донбасса иностранными террористическими организациями;
санкции против трубопровода «Северный поток-2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода»;

запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом. Статус государства- спонсор терроризма позволяет ввести полное эмбарго на нефте и газ, а не только против СП2, а также позволяет арест счетов.

В санкционные списки предлагается внести:

высокопоставленных чиновников: премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, заместителя министра обороны Андрея Картаполова, депутата Павла Крашенинникова, председателя ЦИК Эллу Памфилову;
глав и сотрудников силовых ведомств: председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова (в тексте законопроекта назван действующим главой ФСИН), бывшего генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку, начальника транспортного управления службы экономической безопасности ФСБ Виктора Гаврилова, главу челябинского УФСБ Дмитрия Иванова, прокурора Москвы Дениса Попова, главу УМВД Химок Игоря Янчука;
руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;
глав и членов руководства крупных банков: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын Александра Бортникова), главы ВТБ Андрея Костина;
бизнесменов и глав госкорпораций: миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева.
Также в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, глава RT Маргарита Симоньян, глава «Первого канала» Константин Эрнст, судья Химкинского районного суда Елена Морозова.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей и как вишенку на торт Алину Кабаеву .










20.01.2022 19:13 Відповісти
Крутизна полягає не в написанні найбільш резонансних законопроектів, а в доведенні їх до стану діючих законів.
20.01.2022 20:34 Відповісти
до стану діючих законів их не пускают щенкипутина = байден+ демократы
21.01.2022 03:41 Відповісти
от же ж гад такой!. Нет, чтоб посмотреть Путіну в глаза, продать туда сериалов и шоу на миллиони долларов. Поссорить нас хотел с братским народом!
20.01.2022 19:13 Відповісти
Он смотрел .И руку жал .И сына его женатый на ,,братском,, народе .И не откуда то с дальних забытых всеми болот , а с родины самого х.йла . Просто нужно вылепить из этого олигарха мученика и это будет сделано
20.01.2022 19:39 Відповісти
весь бизнес Петра в рашке был отжат сразу или спустя время через суды
весь безнес ЗЫбила в рашке процеветает.

это самый лучший показатель того кто на самом деле свинособачий агент
20.01.2022 22:32 Відповісти
На сегодня ВСУ обеспечены топливом на 17%. Кому там не хватало доказательств, что косовороточный дегенерат собирается воевать на стороне своих братушек - кацапов?
20.01.2022 19:18 Відповісти
"Захистник" сдав Україну, підписавши "Мінські угоди" з ******
20.01.2022 19:23 Відповісти
І це, мабуть, саме в той час, коли ти загризав свого сотого кацапа...
20.01.2022 19:33 Відповісти
Ти б спершу своїх кацапів порахував, дєятель
20.01.2022 19:38 Відповісти
Саме так.
20.01.2022 19:24 Відповісти
За Саркозі і Берлусконі Туск теж заступався?
20.01.2022 19:24 Відповісти
Ранний Порошенко был хорош. Потом Путин его принудил к миру, когда прокинул с зелеными коридорами и выставил Петю дураком, и пошло, сдача ДАПа, Минские договорняки, Нормандский формат и приднестровский сценарий. Что там нынешний Петя навоюет, кроме бесконечных перемирий и прекращений огня (чем он и занимался последние годы каденции)....
20.01.2022 19:28 Відповісти
Он этим и занимался все время .Он Барыга а не военачальник .Ну про Комика то отдельный разговор
20.01.2022 19:43 Відповісти
20.01.2022 19:29 Відповісти
Вот потому Польша живет в разы лучше чем мы. там адекватно вопринимают ситуацию и принимают верховенство права, а у нас телефонные суды, бо так проще порешать с оппонентом.
20.01.2022 19:33 Відповісти
Та дайте вже цьому засчітніку "Парабелум", най вже притихне
20.01.2022 19:34 Відповісти
20.01.2022 19:35 Відповісти
ПОРОХ - СИЛА ! 🐲🤡ПОРНОШУТ - МОГИЛА!
20.01.2022 19:53 Відповісти
20.01.2022 19:38 Відповісти
Пішли маніпуляції у стилі покійного(?) "мінстеця".
20.01.2022 20:26 Відповісти
Туск сам кацапська агентура, як і Потрох. В десна лупився з ****** після вбивства Качинського, все розслідування вбивства згорнув і наказав забути. Агент виправдовує агента - у чому дивина?
20.01.2022 20:03 Відповісти
Порошенко-это брехун и вражина.
20.01.2022 20:08 Відповісти
20.01.2022 21:22 Відповісти
сам ты , ********. кацапская агентура! Ану брысь.
20.01.2022 21:18 Відповісти
100%
21.01.2022 18:46 Відповісти


Туск сам кацапська агентура, як і Потрох. В десна лупився з ****** після вбивства Качинського, все розслідування вбивства згорнув і наказав забути. Агент виправдовує агента - у чому дивина?
21.01.2022 18:47 Відповісти
20.01.2022 20:10 Відповісти
20.01.2022 21:26 Відповісти
Как по мне, то именно Туск СЛИЛ следствие по взрыву фсбэшниками под Смоленском самолета с Президентом Польши!!!

Так что именно его мнение не стоит и копейки.
20.01.2022 21:17 Відповісти
А по-моему, ТВОЕ мнение не стоит ни копейки, воналюб!
20.01.2022 21:20 Відповісти
Тупой подоляковский тролль! ольгинские фейки идут в спам))))
20.01.2022 21:21 Відповісти
Хто він такий? Той що робив парад коли в Іловайську -лопці гинули і оформляв офшори? Той, хто…
20.01.2022 22:10 Відповісти
а зебіли пишуть, що він до влади рветься
20.01.2022 23:39 Відповісти
Степан Хмара про Порошенка

"Це типовий мафіозі... Це ненажера... Янукович трохи боявся, він не такий був повороткий. А ця сволота, знаєте, вона більш розвинена і більш небезбечна!

Він боїться українського. Він любить тільки прибутки. Для нього матеріальне - інших цінностей у нього нема...

Він в змові з Путіним. Він готовий на все. Він готовий розміняти, що він фактично робить, Україну на свої бізнес-інтереси. Для нього неважливо, що буде з Україною, якою вона буде. Він би погодився бути тут гауляйтером, генерал-губернатором Малоросії, аби тільки можна було панувати і грабувати!

Це мають зрозуміти чим більше українців. Чим раніше - тим буде краще".

(с) Степан Хмара

Герой України, в'язень радянських таборів, дисидент
21.01.2022 07:40 Відповісти
Вы спросите поляков еще,кем они считают Бандеру и Шухевича )) Я не против поляков. Но,каждая нация защищает свои интересы. По большому счету им насрать на Украину и на то,что там происходит. Если бы не страх перед кацапами. И нам на них насрать. Кто знает кто такой Тука ? - Никто из украинцев. Кто такой Порошенко для поляков ? - Тоже самое ))
21.01.2022 07:44 Відповісти
 
 