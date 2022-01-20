Туск про Порошенка: Він прагне захищати Україну від агресії РФ

Глава Європейської народної партії і лідер головної опозиційнох сили Польщі Дональд Туск заступився за п’ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Відповідний допис Туск опублікував у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я уважно стежу за боротьбою колишнього президента України Петра Порошенка за вільне справедливе правосуддя та повагу до верховенства права в Україні. Він прагне захищати Україну від російської агресії. Я закликаю українську владу об’єднатися, щоб протистояти справжньому агресору", - написав Туск.

Як повідомлялось, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка. 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просили заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн. Але натомість 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

