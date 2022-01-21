Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко

21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.