Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко

21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. 

Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

+25
Думал венедиктовна все же умнее будет...а нет тура как пенек...
21.01.2022 14:29 Ответить
+17
Просто ви ніколи не бачили як Буба дригає ніжками, вищить і лунко спорожнює кишківник від газів - дуже страшне і вражаюче явище, там ніхто не встоїть.
21.01.2022 14:32 Ответить
+16
Арешт Порошенка - одна із умов зустрічі з ******. Не вірите - спитайте у Єрмака.
21.01.2022 14:49 Ответить
Думал венедиктовна все же умнее будет...а нет тура как пенек...
21.01.2022 14:29 Ответить
Просто ви ніколи не бачили як Буба дригає ніжками, вищить і лунко спорожнює кишківник від газів - дуже страшне і вражаюче явище, там ніхто не встоїть.
21.01.2022 14:32 Ответить
апеляційна скарга бенядиктової:
21.01.2022 15:12 Ответить
Вони дограються....
21.01.2022 14:43 Ответить
21.01.2022 16:19 Ответить
Та ні, підозру не підписувала і від підпису скарги повинна "сачканути". Вона ж ніби в відпустці.
21.01.2022 14:48 Ответить
так она и НЕ подписівала.. снова ушла "на больничній", как и в прошлий раз..
21.01.2022 14:52 Ответить
А с чего вы взяли, что она подписывала апелляцию? Вы видите как там хитро написано об ОФИСЕ ГП и не написано кто именно это подписал... Мне кажется, что это не зря...
21.01.2022 15:04 Ответить
Резидент 🦠🤢🤡🐲🐛,НЕ МОЖЕТ ОСЛУШАТЬСЯ СВОЕГО ШЕФА ***** !!! зеИУДУ ГЕТЬ !!!
21.01.2022 15:05 Ответить
Мене дивує хто вкинув те. що "бєнєдіктова_умная", бо не підписала підозру. мовляв. знає, що буде відповідальність. Ніц вона не знає. А бувши патентованим совком просто боїться. Я припускаю, що вся ця наволоч так розуміється в законах та процедурах, як баран в нотній грамоті. І таки "юристів" у нас 99%. Було ще говорили: "...портнов, звісно, гівно, але сильний юрист...". ku*wa, які справи (бажано в міжнародних судах) виграв цей "сильний_юрист"? Просто цей покидьок сформував злочинну систему "правосуддя" в Україні, тому він і "сильний_юрист".
21.01.2022 15:15 Ответить
Ірці папка подарував диплома+якогось мужа, який нас чатує в інеті за допомогою підневольних студентів папкіного харківського інституту внутрішніх справ. Так, мені про це повідомив таксист, син якого навчається в цьому корумпованому , тіпо виші. Діти мають сидіти в інеті , навідь вночі, та троліти проти українських блогерів на всіх сайтах тіпо Цензор. Та я й сама потроліти люблю ! Мій флажок - це є особистий презент подляку з дєрьмаком!
21.01.2022 18:01 Ответить
А что же вы хотели от неё, она же с куриными мозгами.
21.01.2022 16:14 Ответить
Конченні.
21.01.2022 14:33 Ответить
Ось тому Зе і не назвав Путіна - ворогом в своїй промові, він ще думає "а в друг пронесет", грае під дудку "господаря"...

Яке ж воно т*пе.. Замість того, щоб об'єднатись у важкий для країни час, займається підлабузюванням ворогу...
21.01.2022 14:35 Ответить
Господи! Кому ще не ясно про відносини Путіна і Зеленського з його "офісом"? Це тандем!
21.01.2022 15:12 Ответить
На цей раз більше прийде людей до офісу того, хто не "вмішується" в судову систему. Мабуть прийдуть і до прокурорів, бо справ купа, все здається, все крадеться, армія не озброюється, оборонні замовлення зриваються, а вони всі зайняті тільки справами Порошенко за гроші платників податків і того ж самого Порошенко, бо Вову дядьо Ігор навчив, що налоги платять тільки лохи.
21.01.2022 14:39 Ответить
І хто із замів підписав цю скаргу?
21.01.2022 14:45 Ответить
Той,хто самий дурніший)
21.01.2022 15:06 Ответить
Питання до адвокатів Порошенко. А ви подали заяви, про які багато говорили?
21.01.2022 14:48 Ответить
Подають.

"Адвокати Порошенка оскаржили арешт його майна."

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/21/7321208/
21.01.2022 14:56 Ответить
встигнуть. Це - тактика. Не заважайте адвокатам Пороха. Вони - грамотні.
21.01.2022 15:03 Ответить
Арешт Порошенка - одна із умов зустрічі з ******. Не вірите - спитайте у Єрмака.
21.01.2022 14:49 Ответить
у дЄрьмо"ка
21.01.2022 15:06 Ответить
Что ермак, что клоун, всё едино - г..вно...
21.01.2022 16:21 Ответить
Союзники називають справжніх зрадників Козака, Сівковича, Олійника, Волошина ( засідає в Раді ), накладають на них санкції, а Бєнядиктова із зєлємойським шиють справи проти Порошенка.
21.01.2022 14:52 Ответить
Они ,почему-то стесняются назвать ермака ,демченко,зеленского и тысячи других продажных гнид
21.01.2022 15:08 Ответить
Ще не час. "Бенядиктова" ще своє отримає. Хоча - хитра штучка, може сподобатись Путіну.
21.01.2022 15:15 Ответить
Путлер когда позвонил Голобородьке казав...не посадишь Пороха не ЗВОНИ...быдло Коломойское....
21.01.2022 15:01 Ответить
це бенедіктова сьогодні внесла, хоча могла би і в понеділок.
Нічо, Головань свою скаргу затримає на максимальний термін
21.01.2022 15:01 Ответить
Нас (у свій час) вчили наставники - "Кожен юридичний документ повинен "вилежаться" два-три дні! Напишіть покладіть а через два дні перечитайте і внесіть (за необхідності) зміни чи доповнення Тоді уникнете неточностей чи помилок!"
21.01.2022 15:05 Ответить
Коломойского подпись есть в
апелляционной жалобе? И Юля наверное не против
?
21.01.2022 15:03 Ответить
А у этой шпаны,назначенной прокурорами по делу есть чувство самосохранения? Или сегодняшним днём живут?
21.01.2022 15:04 Ответить
Вечером пришло сообщение рт радио БИБИСИ Голоса Америки......

Рюсские...вам пора в Чечню Норд-Ост и БЕСЛАН... Падалдь коНченная...
21.01.2022 15:05 Ответить
Вот этот офис первым 3/14здюлей и получит,после возвращения Петрухи.
21.01.2022 15:05 Ответить
Що за муйня? Ну, це ж несправедливо! За що тоді Медведчука від строгий домашній арешт без права відвідин Оксаною, а П. Порошенка на щось зовсім незрозуміле? Так Петро ще й скаже, що мільярд гривень відсудив, будучи святенником і абсолютним патріотом України! Коли вже цих зелено-шоколадних гнид українських вкоротять на голову і зариють в благословенну українську землю на 2 м?
21.01.2022 15:08 Ответить
Самым главным инициатором преследования Порошенко является Коломойский !!!
Это он накручивает Зелю и его окружение и поставил, по ходу, ультиматум, чтобы посадить !
С потерей Привата Беня потерял не только деньги, огромный рычаг влияния, но и возможность жить за пределами Украины !
Выехать за границу и пользоваться благами Швейцарии невозможно, а в США ждёт тюрьма !
Вы послушайте Беню и заметите, что Зеля по отношению к Порошенко, говорит словами своего шефа - Петя, товарищ Петя и т.п.
Это манера и слова Бени, а не Зели !
21.01.2022 15:23 Ответить
зелькин конечно ни разу не понимает ничего в президентстве, но тут (и вот это вот заявление мол штаты помогите мне встретиться с путиным) есть какая то связь... возможно путлеру было обещана посадка Пороха и мировая на донбасе с признанием крыма росиянским ну или еще там чтото, я ж по сути пишу домыслы, тревожные... но это однозначно имеет мало общего с правом, справедливостью и/или простой хотелкой именно зеленого просрать все, но посадить попередныка. Порох не садится - ситуация лишь накаляется
21.01.2022 15:24 Ответить
Да, Вовочка, видать булава не по весу тебе, тяжеловата и они тебя не пожалеют.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
У зеленого, бридкого опариша тільки важчають штани від страху перед Порохом.
21.01.2022 15:47 Ответить
Садить миллиардеров сплошная проблема. Деньги мешают...
21.01.2022 15:39 Ответить
Засмучу тебе - заважають відсутність доказів злочину та розуму у дегенератів, яких призначили прокурорами.
21.01.2022 15:53 Ответить
Проблема - это долпоепы у власти, которые что не делали - всегда обсераются.
21.01.2022 15:54 Ответить
Эта косовороточная шобла клоунов ни в коем случае не должна убежать - после Майдана-3 - всех на нары! Каждого клоуна минимум по двум статьям можно сажать
21.01.2022 15:53 Ответить
Нари проїхали, одразу на дерева.
21.01.2022 15:55 Ответить
Друга частина циркової вистави для розумово-ущербного населення...
21.01.2022 16:07 Ответить
слуги народу були кумедні а 3ара3 вони огидні і не украінські
21.01.2022 17:26 Ответить
Молодцы. Нужно добиться ареста.
21.01.2022 18:22 Ответить
Як https://www.pravda.com.ua/articles/2021/12/20/7318066/ Порошенко спромігся попри очевидний залізобетонний зв'язок з Медведчуком полетіти на місяць у відпустку без жодних питань про доцільність і з ворогом на кордоні.

Потім, просто в аеропорту реінкарнувати картинку лідера опозиції (навіть якщо це https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320942/ Кіра Рудик ). Далі, дрімаючи, витиснути з суду найприйнятливіший результат, сісти на коня і навіть поїхати відсвяткувати все це у ресторані під назвою https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321015/ "Царське село" ?

Я намагався уявити президента Зеленського у подібних обставинах і не виходить.
М. Ткач
21.01.2022 18:59 Ответить
Не может уявить---бо просто дурачек, писака и только!
Порох ---признанный лидер оппозиции, имеет отличную репутацию на Западе,против его политически мотивированных преследований очень четко и неоднократно высказался Запад, его поддерживает активный проукраинский лекторат и НИКАКОГО железобетонного зв'язка з мертвечуком у него нет(это нарративы ОПы)----вот причина почему Пороху МОЖНО поехать на переговоры с Западными лидерами, можно приехать в Жуляны победителем и можно заставить судью задуматься, а не просто прочитать говно бумажку с банковой!
Все прекрасно понимают, что 120 "криминальных" справ за три года---это месть бени Пороху и США, а также тупая ненависть и зависть зекарлика к умному, успешному,уважаемому на Западе лидеру и попытка избавится от конкурента!
Мне жаль ткача---он не журналист, если таких очевидных вещей не понимает, пусть следит за зебилами --это у него получается лучше,а думать---не очень)))
22.01.2022 00:29 Ответить
На каломойского в Штатах уже четвертое дело завели а у нас он в лидерах Великого крадивныцтва а вот Порошенка который 2/3 территорий у ОРДЛО отвоевал нужно обязательно посадить по сваренному делу родным в доску прокурором)))
22.01.2022 00:41 Ответить
 
 