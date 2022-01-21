Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко
21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.
17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. Но вместо этого 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
І що цікаво, також разом з 4мя замами..
Може у них там груповушка - бенядиктова та 4 зама?
Яке ж воно т*пе.. Замість того, щоб об'єднатись у важкий для країни час, займається підлабузюванням ворогу...
"Адвокати Порошенка оскаржили арешт його майна."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/21/7321208/
Нічо, Головань свою скаргу затримає на максимальний термін
апелляционной жалобе? И Юля наверное не против
?
Рюсские...вам пора в Чечню Норд-Ост и БЕСЛАН... Падалдь коНченная...
Это он накручивает Зелю и его окружение и поставил, по ходу, ультиматум, чтобы посадить !
С потерей Привата Беня потерял не только деньги, огромный рычаг влияния, но и возможность жить за пределами Украины !
Выехать за границу и пользоваться благами Швейцарии невозможно, а в США ждёт тюрьма !
Вы послушайте Беню и заметите, что Зеля по отношению к Порошенко, говорит словами своего шефа - Петя, товарищ Петя и т.п.
Это манера и слова Бени, а не Зели !
Потім, просто в аеропорту реінкарнувати картинку лідера опозиції (навіть якщо це https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320942/ Кіра Рудик ). Далі, дрімаючи, витиснути з суду найприйнятливіший результат, сісти на коня і навіть поїхати відсвяткувати все це у ресторані під назвою https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321015/ "Царське село" ?
Я намагався уявити президента Зеленського у подібних обставинах і не виходить.
М. Ткач
Порох ---признанный лидер оппозиции, имеет отличную репутацию на Западе,против его политически мотивированных преследований очень четко и неоднократно высказался Запад, его поддерживает активный проукраинский лекторат и НИКАКОГО железобетонного зв'язка з мертвечуком у него нет(это нарративы ОПы)----вот причина почему Пороху МОЖНО поехать на переговоры с Западными лидерами, можно приехать в Жуляны победителем и можно заставить судью задуматься, а не просто прочитать говно бумажку с банковой!
Все прекрасно понимают, что 120 "криминальных" справ за три года---это месть бени Пороху и США, а также тупая ненависть и зависть зекарлика к умному, успешному,уважаемому на Западе лидеру и попытка избавится от конкурента!
Мне жаль ткача---он не журналист, если таких очевидных вещей не понимает, пусть следит за зебилами --это у него получается лучше,а думать---не очень)))