Офіс генпрокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата – п’ятого президента України Петра Порошенка у вигляді особистого зобов’язання.

Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.