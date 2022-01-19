Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку, - Венедіктова. ВIДЕО

Офіс генпрокурора піде з апеляційним оскарженням запобіжного заходу фігуранту "вугільної справи" Петру Порошенку.

Про це у фейсбук заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаючись до "вугільної справи", щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід. Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 млрд грн. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов-таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу. Україні потрібна справедливість, і давайте шукати її цивілізовано в суді, не політизуючи ці процеси", - заявила Венедіктова.

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19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.