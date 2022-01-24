ГБР обвинило Порошенко в невыполнении меры пресечения. Адвокат обвинения опровергает
Государственное бюро расследований заявляет, что бывший президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, не выполняет возложенные на него судом обязательства - он не сдал загранпаспорт. Игорь Головань, адвокат Порошенко, предоставил доказательства того, что документы были сданы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Печерский районный суд Киева возложил на Порошенко ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт, а также другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины.
"В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", — сказано в заявлении.
Впоследствии стало известно, что адвокат бывшего президента Игорь Головань опроверг обвинение ГБР в сторону политика о невыполнении возложенных на него судом обязательств.
"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ДМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, - ред.)", - заявил Головань, добавив доказательства с соответствующим штампом.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.
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ти, ****, скоро замерзниш в свому кабінеті, а діти твої в твому маєтку...
через дії тупих, жадних, та безсовісних, молодих, перспективних....
накуй тобі той порох?
застав зелень витягнути Україну з холодної сраки.
скоро грудневі морози....
Наша місія - встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси.
Т.е. с их точки зрения "справедливость у суспільстві" - это таскать Порошенко по судам по высосанным из пальца обвинениям?
Все, нет больше проблем в Украине? Коррупцию всю побороли, осталось только с Порошенко разобраться?
Позорище! За деньги украинцев!
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa