ГБР обвинило Порошенко в невыполнении меры пресечения. Адвокат обвинения опровергает

Государственное бюро расследований заявляет, что бывший президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, не выполняет возложенные на него судом обязательства - он не сдал загранпаспорт. Игорь Головань, адвокат Порошенко, предоставил доказательства того, что документы были сданы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Печерский районный суд Киева возложил на Порошенко ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт, а также другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины.

"В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", — сказано в заявлении.

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Впоследствии стало известно, что адвокат бывшего президента Игорь Головань опроверг обвинение ГБР в сторону политика о невыполнении возложенных на него судом обязательств.

"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ДМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, - ред.)", - заявил Головань, добавив доказательства с соответствующим штампом.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.