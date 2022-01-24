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ГБР обвинило Порошенко в невыполнении меры пресечения. Адвокат обвинения опровергает

ГБР обвинило Порошенко в невыполнении меры пресечения. Адвокат обвинения опровергает

Государственное бюро расследований заявляет, что бывший президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, не выполняет возложенные на него судом обязательства - он не сдал загранпаспорт. Игорь Головань, адвокат Порошенко, предоставил доказательства того, что документы были сданы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Печерский районный суд Киева возложил на Порошенко ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт, а также другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины.

"В таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", — сказано в заявлении.

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Впоследствии стало известно, что адвокат бывшего президента Игорь Головань опроверг обвинение ГБР в сторону политика о невыполнении возложенных на него судом обязательств.

"ГБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ДМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, - ред.)", - заявил Головань, добавив доказательства с соответствующим штампом.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

Порошенко Петр (19614) мера пресечения (464) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+62
Я бы на его месте, послал вас на ..уй.
Гандоны портновские.
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24.01.2022 16:13
+53
дЄбЄрЄ, ви долпойопи!!!!!!!
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24.01.2022 16:13
+45
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24.01.2022 16:48
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кую..........
ти, ****, скоро замерзниш в свому кабінеті, а діти твої в твому маєтку...
через дії тупих, жадних, та безсовісних, молодих, перспективних....
накуй тобі той порох?
застав зелень витягнути Україну з холодної сраки.
скоро грудневі морози....
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24.01.2022 17:24 Ответить
адвокат звинувачення - це нонсенс
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24.01.2022 17:28 Ответить
Адвокат звинувачення спростовує !!!! дочитайте предложение ..
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24.01.2022 17:33 Ответить
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24.01.2022 17:31 Ответить
*іщут пожарниє, іщет поліція, дбр і огп, іщут і іщут , а на виходє пшик*
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24.01.2022 17:31 Ответить
ищут не там, надо в ГОП искать
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24.01.2022 17:34 Ответить
в Большой мойке!
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24.01.2022 18:16 Ответить
Из официального сайта ДБР:
Наша місія - встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси.

Т.е. с их точки зрения "справедливость у суспільстві" - это таскать Порошенко по судам по высосанным из пальца обвинениям?
Все, нет больше проблем в Украине? Коррупцию всю побороли, осталось только с Порошенко разобраться?
Позорище! За деньги украинцев!
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24.01.2022 17:32 Ответить
Ближайшие 15 лет паспорт ему не нужен. Зачем он его не отдаёт?
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24.01.2022 17:35 Ответить
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко! А вот твой янелох оманский в тюрягу сядет!
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24.01.2022 18:35 Ответить
Ну это же не при ***** твоём, и тебе можно накатать, был бы человек, а статья найдётся (с) кстати ваш любимый сралин
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24.01.2022 17:58 Ответить
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:52 Ответить
ОАСК вовків призначив судове засідання по януковощу на 16.02.22 (позов щодо незаконності позбавлення його президентства- буде задоволено!), олімпіада в Китаї закінчується 20.02.22, у цей же час закінчуються військові навчання бульбендії та кацапів (повна готовність до дій) і недопуск Порошенка до зустрічі з представниками НАТО- співпадіння? Не думаю! Зепідараси виконують чіткий план, який отримали в Омані від патруха. Які нах мураєві?
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24.01.2022 17:55 Ответить
Єдинипй політик, який вимагає посилення санкцій для РФ це Порох. Так може і тяганина по ДБР через це? Шмаркля сидить і гавка на Байдена а про Путіна і перекидання військ до кордонів Україні ні слова. Зебіли ви це разом зробили!
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24.01.2022 17:59 Ответить
Порох--ПОВНИЙ ЛОХ---буде,якщо Бог йому ще раз дасть шанс і він ним не скористається!!! Всю мразоту посадити,звільнити без права займати посади,конфіскувати в Державу все їхне і родаків майно,а кого,а цих судів,прокурорів,слідчих,колоборантів,зрадників. Що робиться в Україні,страшно вже читати,всі школи заміновано(Запоріжжя),вокзали мінують,ну впіймали і що,штраф 100грн, ТА В ТЮРЯГУ і КОНФІКСАЦІЮ всього движимого і не движимого,щоб іншим була наука!! Пороха ганяють як шавку,а Мураєви всілякі стверджують,що в нас громадянський конфлікт---ПОВНИЙ МАРАЗМ,не сьогодні-завтра кацапи попруть,а він карлика величає!! В Україні все повернулось з ніг на голову і все з-за голосування по приколу,або якби не Порох!!! 73-х% ДЕБІЛИ,піднімайте дупи і шуруйте на передок,захищайте тепер НЕНЬКУ,але про що це я,ХІБА ПІДУТЬ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ ТІ,ЯКІ ТІЛЬКИ І ЧЕКАЮТЬ ЇЇ ЗНИЩЕННЯ!!!!!!
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24.01.2022 18:10 Ответить
а безмозглое ДБР-кое шакалье до сих пор еще не поняло, что Зеля - всё, использованное дырявое резиновое изделие на помойке истории.
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24.01.2022 18:26 Ответить
А який термін здачі паспорта встановив суд? Та і апеляція подана з обох сторін.
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24.01.2022 18:43 Ответить
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