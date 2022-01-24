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ДБР звинуватило Порошенка у невиконанні запобіжного заходу. Адвокат звинувачення спростовує

ДБР звинуватило Порошенка у невиконанні запобіжного заходу. Адвокат звинувачення спростовує

Державне бюро розслідувань заявляє, що колишній президент України Петро Порошенко не виконує покладені на нього судом зобов'язань - він не здав закордонний паспорт. Ігор Головань, адвокат Порошенка, надав докази того, що документи були здані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Печерський районний суд Києва поклав на Порошенка низку зобов'язань, зокрема здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт, а також інші документи, які дозволяють виїзд за межі України.

"За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", — сказано у заяві.

Читайте: "Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися, - Порошенко

Згодом стало відомо, що адвокат колишнього президента Ігор Головань спростував звинувачення ДБР у бік політика щодо невиконання покладених на нього судом зобов'язань. 

"ДБР не може не брехати. Паспорти Петра Порошенка здані в ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області мною особисто сьогодні вранці (24 січня, - ред.)", - заявив Головань, додавши докази із відповідним штампом.

ДБР звинуватило Порошенка у невиконанні запобіжного заходу. Адвокат звинувачення спростовує 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процес проти Порошенка має політичний характер. Думаю, справедливість переможе", - російський опозиціонер Каспаров

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку.

Порошенко Петро (15189) запобіжний захід (495) ДБР (3536) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+62
Я бы на его месте, послал вас на ..уй.
Гандоны портновские.
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24.01.2022 16:13
+53
дЄбЄрЄ, ви долпойопи!!!!!!!
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24.01.2022 16:13
+45
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24.01.2022 16:48
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кую..........
ти, ****, скоро замерзниш в свому кабінеті, а діти твої в твому маєтку...
через дії тупих, жадних, та безсовісних, молодих, перспективних....
накуй тобі той порох?
застав зелень витягнути Україну з холодної сраки.
скоро грудневі морози....
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24.01.2022 17:24 Відповісти
адвокат звинувачення - це нонсенс
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24.01.2022 17:28 Відповісти
Адвокат звинувачення спростовує !!!! дочитайте предложение ..
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24.01.2022 17:33 Відповісти
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24.01.2022 17:31 Відповісти
*іщут пожарниє, іщет поліція, дбр і огп, іщут і іщут , а на виходє пшик*
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24.01.2022 17:31 Відповісти
ищут не там, надо в ГОП искать
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24.01.2022 17:34 Відповісти
в Большой мойке!
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24.01.2022 18:16 Відповісти
Из официального сайта ДБР:
Наша місія - встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси.

Т.е. с их точки зрения "справедливость у суспільстві" - это таскать Порошенко по судам по высосанным из пальца обвинениям?
Все, нет больше проблем в Украине? Коррупцию всю побороли, осталось только с Порошенко разобраться?
Позорище! За деньги украинцев!
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24.01.2022 17:32 Відповісти
Ближайшие 15 лет паспорт ему не нужен. Зачем он его не отдаёт?
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24.01.2022 17:35 Відповісти
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко! А вот твой янелох оманский в тюрягу сядет!
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24.01.2022 18:35 Відповісти
Ну это же не при ***** твоём, и тебе можно накатать, был бы человек, а статья найдётся (с) кстати ваш любимый сралин
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24.01.2022 17:58 Відповісти
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:52 Відповісти
ОАСК вовків призначив судове засідання по януковощу на 16.02.22 (позов щодо незаконності позбавлення його президентства- буде задоволено!), олімпіада в Китаї закінчується 20.02.22, у цей же час закінчуються військові навчання бульбендії та кацапів (повна готовність до дій) і недопуск Порошенка до зустрічі з представниками НАТО- співпадіння? Не думаю! Зепідараси виконують чіткий план, який отримали в Омані від патруха. Які нах мураєві?
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24.01.2022 17:55 Відповісти
Єдинипй політик, який вимагає посилення санкцій для РФ це Порох. Так може і тяганина по ДБР через це? Шмаркля сидить і гавка на Байдена а про Путіна і перекидання військ до кордонів Україні ні слова. Зебіли ви це разом зробили!
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24.01.2022 17:59 Відповісти
Порох--ПОВНИЙ ЛОХ---буде,якщо Бог йому ще раз дасть шанс і він ним не скористається!!! Всю мразоту посадити,звільнити без права займати посади,конфіскувати в Державу все їхне і родаків майно,а кого,а цих судів,прокурорів,слідчих,колоборантів,зрадників. Що робиться в Україні,страшно вже читати,всі школи заміновано(Запоріжжя),вокзали мінують,ну впіймали і що,штраф 100грн, ТА В ТЮРЯГУ і КОНФІКСАЦІЮ всього движимого і не движимого,щоб іншим була наука!! Пороха ганяють як шавку,а Мураєви всілякі стверджують,що в нас громадянський конфлікт---ПОВНИЙ МАРАЗМ,не сьогодні-завтра кацапи попруть,а він карлика величає!! В Україні все повернулось з ніг на голову і все з-за голосування по приколу,або якби не Порох!!! 73-х% ДЕБІЛИ,піднімайте дупи і шуруйте на передок,захищайте тепер НЕНЬКУ,але про що це я,ХІБА ПІДУТЬ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ ТІ,ЯКІ ТІЛЬКИ І ЧЕКАЮТЬ ЇЇ ЗНИЩЕННЯ!!!!!!
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24.01.2022 18:10 Відповісти
а безмозглое ДБР-кое шакалье до сих пор еще не поняло, что Зеля - всё, использованное дырявое резиновое изделие на помойке истории.
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24.01.2022 18:26 Відповісти
А який термін здачі паспорта встановив суд? Та і апеляція подана з обох сторін.
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24.01.2022 18:43 Відповісти
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