ДБР звинуватило Порошенка у невиконанні запобіжного заходу. Адвокат звинувачення спростовує

Державне бюро розслідувань заявляє, що колишній президент України Петро Порошенко не виконує покладені на нього судом зобов'язань - він не здав закордонний паспорт. Ігор Головань, адвокат Порошенка, надав докази того, що документи були здані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Печерський районний суд Києва поклав на Порошенка низку зобов'язань, зокрема здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт, а також інші документи, які дозволяють виїзд за межі України.

"За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", — сказано у заяві.

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Згодом стало відомо, що адвокат колишнього президента Ігор Головань спростував звинувачення ДБР у бік політика щодо невиконання покладених на нього судом зобов'язань.

"ДБР не може не брехати. Паспорти Петра Порошенка здані в ЦМУ ДМС у м. Київ та Київській області мною особисто сьогодні вранці (24 січня, - ред.)", - заявив Головань, додавши докази із відповідним штампом.

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Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку.