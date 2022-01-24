Венгрия и Швеция не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

Министры иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Швеции Анн Линде заявили, что страны не планируют эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве на фоне угрозы со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эспрессо".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не планирует эвакуации своих дипломатов. Он подчеркнул, что венгерское правительство выступает против любых обостривших ситуацию шагов и выступает за дипломатический путь разрешения вооруженного конфликта, который развязала РФ.



"Было бы хорошо покончить со всяческими истериками", - добавил Сийярто.

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Тем временем глава МИД Швеции Линде подчеркнула, что страна готова эвакуировать из Украины шведских дипломатов и их семьи, однако нужды в этом сейчас нет.



"У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств для посольства в Киеве, но на данный момент мы не видим необходимости", - сказала Линде.



Как сообщалось ранее, Грузия, Польша, Франция и Эстония также не планируют эвакуировать своих дипломатов и их семьи из Украины.

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