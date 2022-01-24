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Новости Война
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Венгрия и Швеция не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

Венгрия и Швеция не планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины

Министры иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Швеции Анн Линде заявили, что страны не планируют эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве на фоне угрозы со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эспрессо".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не планирует эвакуации своих дипломатов. Он подчеркнул, что венгерское правительство выступает против любых обостривших ситуацию шагов и выступает за дипломатический путь разрешения вооруженного конфликта, который развязала РФ.

"Было бы хорошо покончить со всяческими истериками", - добавил Сийярто.

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Тем временем глава МИД Швеции Линде подчеркнула, что страна готова эвакуировать из Украины шведских дипломатов и их семьи, однако нужды в этом сейчас нет.

"У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств для посольства в Киеве, но на данный момент мы не видим необходимости", - сказала Линде.

Как сообщалось ранее, Грузия, Польша, Франция и Эстония также не планируют эвакуировать своих дипломатов и их семьи из Украины.

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Автор: 

Венгрия (1995) посольство (1084) Швеция (1010) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+3
Нормальні люди . Не те що сциклива німчура .
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24.01.2022 19:27
+2
сиярто ссыканул уже?
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24.01.2022 18:58
+2
Та вони путіна тут хоуть зустріть,циганва!
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24.01.2022 19:05
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сиярто ссыканул уже?
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24.01.2022 18:58 Ответить
Однак ворожі нам мадьяри доли своє добро на виділення ЄС нам кредиту та щей грантової допомоги. Запитання до Зєїла, невже і із цих грошей, що ніби з неба впали, нічого не буде виділено КБ Луч на створення української системи ППО?
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24.01.2022 20:11 Ответить
Да нет, он надеется что война будет. И первыми кто будет помогать кацапам это будут венгры, точно так как были первыми при гитлере.
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24.01.2022 22:36 Ответить
венгры разве что пососут одной из армий
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24.01.2022 22:38 Ответить
Согласен, но прячась за спинами придурковатых кацапов будут гадить. При оккупации Одессы, во время второй мировой, были немцы, румыны и венгры. Гнуснее этих цыган не было.
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24.01.2022 22:43 Ответить
Та вони путіна тут хоуть зустріть,циганва!
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24.01.2022 19:05 Ответить
Кому действительно не стоит бояться в Украине,так это русскому посольству.Они уже привыкли за 7 лет войны.Свои своих не обидят.Просто ФАКТ
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24.01.2022 19:13 Ответить
ну как бы...не факт... свои может и не обидят....
но после первого залпа рашки - второй может быть по ее посольству... и причина ооочень уважительная...
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24.01.2022 19:55 Ответить
Знаете,я тоже на это надеялся.....пока не увидел рюзьких попов с бандой в 50 000 голов усиковых,ломаченковых и кив ...А когда судили Марусю Звиробой и Федыну....еле Сотню наскребли...может две сотни чтобы без спора и нервов...и тех Порох приволок.Снова просто ФАКТ
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24.01.2022 20:16 Ответить
есть случаи частные...а есть глобальные... и потом уже не 2014, когда опустились руки и за свои покупали броники и оружие добывалось в бою...что-то меняется - прежде всего сомнения кто враг отпадают у многих и у многих уже есть личные счеты (если Вы понимаете о чем я)... много есть фактов, не укладывающихся в стройную картину маслом... но и о совсем другой ситуации не будем забывать (ихтамнеты без опознавательных знаков и русовоенщина бряцающая оружием (хотя по сути это одни и те же), по факту - это разные доказательства преступных замыслов и точные указания на преступников...военных преступников...
может сумбурно...но...как смог)))))
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24.01.2022 21:03 Ответить
Слава Украине! И чтобы наши желания сбылись....НО:пока не сдохнет и не развалится на слава татарстанам страна-тварюга...счастья не увидеть ни Украине ни Беларуси.Это тоже факт,к сожалению.
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25.01.2022 17:49 Ответить
мадяри готують аквафреш піднімати над своїм посольством
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24.01.2022 19:22 Ответить
Нормальні люди . Не те що сциклива німчура .
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24.01.2022 19:27 Ответить
Почему немцы ссыкливые? Разве это немцы сдали Крым лаптеногим....технику побросали ....присягу нарушили и Родину предали перейдя на сторону врага в 2014? А на колени перед врагом и перестать стрелять в 2019 тоже немцы? Все у вас с ног на голову....все кругом вас недостойны...не позорьте Украину.(
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24.01.2022 20:01 Ответить
Плсле ухода Ангелы Шмеркель на дембель,Европу предстоит чистить от Мавзолейных Щтирлицов Путлера не год и не два...
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24.01.2022 19:52 Ответить
может у сиярты свои планы... ему по фиг у кого просить автономии для йовбиков...
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24.01.2022 19:56 Ответить
у сиярты выборы на носу. и он их проиграет. популисты на всех выборах с треском пролетели
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24.01.2022 22:45 Ответить
...ну, да сутки на исходе, 24 числа точно не успеют, дать драпака
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25.01.2022 05:35 Ответить
 
 