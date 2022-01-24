Угорщина та Швеція не планують евакуювати своїх дипломатів із України

Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та Швеції Анн Лінде зробили заяву, що країни не планують евакуювати працівників своїх посольств у Києві на тлі загрози з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє, що країна не планує евакуації своїх дипломатів. Він наголосив, що угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, та виступає за дипломатичний шлях вирішення збройного конфлікту, який розв'язала РФ.



"Було б добре покінчити з усілякими істериками", - додав Сійярто.

Водночас очільниця МЗС Швеції Лінде наголосила, що вони готові евакуювати з України шведських дипломатів та їх родини, однак потреби в цьому зараз немає.



"Ми маємо план на випадок непередбачених обставин для посольства в Києві, але на цей момент ми не бачимо необхідності", - сказала Лінде.

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Як повідомлялося раніше, Грузія, Польша, Франція та Естонія також не планують евакуювати своїх дипломатів та їх сім'ї з України.