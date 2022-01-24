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Новини Війна
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Угорщина та Швеція не планують евакуювати своїх дипломатів із України

Угорщина та Швеція не планують евакуювати своїх дипломатів із України

Міністри закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та Швеції Анн Лінде зробили заяву, що країни не планують евакуювати працівників своїх посольств у Києві на тлі загрози з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомляє, що країна не планує евакуації своїх дипломатів. Він наголосив, що угорський уряд виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, та виступає за дипломатичний шлях вирішення збройного конфлікту, який розв'язала РФ.

"Було б добре покінчити з усілякими істериками", - додав Сійярто.

Водночас очільниця МЗС Швеції Лінде наголосила, що вони готові евакуювати з України шведських дипломатів та їх родини, однак потреби в цьому зараз немає.

"Ми маємо план на випадок непередбачених обставин для посольства в Києві, але на цей момент ми не бачимо необхідності", - сказала Лінде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

Як повідомлялося раніше, ГрузіяПольша, Франція та Естонія також не планують евакуювати своїх дипломатів та їх сім'ї з України.

Угорщина (2328) посольство (947) Швеція (964) евакуація (2333) дипломати (569)


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Топ коментарі
+3
Нормальні люди . Не те що сциклива німчура .
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24.01.2022 19:27
+2
сиярто ссыканул уже?
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24.01.2022 18:58
+2
Та вони путіна тут хоуть зустріть,циганва!
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24.01.2022 19:05
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сиярто ссыканул уже?
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24.01.2022 18:58 Відповісти
Однак ворожі нам мадьяри доли своє добро на виділення ЄС нам кредиту та щей грантової допомоги. Запитання до Зєїла, невже і із цих грошей, що ніби з неба впали, нічого не буде виділено КБ Луч на створення української системи ППО?
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24.01.2022 20:11 Відповісти
Да нет, он надеется что война будет. И первыми кто будет помогать кацапам это будут венгры, точно так как были первыми при гитлере.
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24.01.2022 22:36 Відповісти
венгры разве что пососут одной из армий
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24.01.2022 22:38 Відповісти
Согласен, но прячась за спинами придурковатых кацапов будут гадить. При оккупации Одессы, во время второй мировой, были немцы, румыны и венгры. Гнуснее этих цыган не было.
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24.01.2022 22:43 Відповісти
Та вони путіна тут хоуть зустріть,циганва!
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24.01.2022 19:05 Відповісти
Кому действительно не стоит бояться в Украине,так это русскому посольству.Они уже привыкли за 7 лет войны.Свои своих не обидят.Просто ФАКТ
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24.01.2022 19:13 Відповісти
ну как бы...не факт... свои может и не обидят....
но после первого залпа рашки - второй может быть по ее посольству... и причина ооочень уважительная...
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24.01.2022 19:55 Відповісти
Знаете,я тоже на это надеялся.....пока не увидел рюзьких попов с бандой в 50 000 голов усиковых,ломаченковых и кив ...А когда судили Марусю Звиробой и Федыну....еле Сотню наскребли...может две сотни чтобы без спора и нервов...и тех Порох приволок.Снова просто ФАКТ
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24.01.2022 20:16 Відповісти
есть случаи частные...а есть глобальные... и потом уже не 2014, когда опустились руки и за свои покупали броники и оружие добывалось в бою...что-то меняется - прежде всего сомнения кто враг отпадают у многих и у многих уже есть личные счеты (если Вы понимаете о чем я)... много есть фактов, не укладывающихся в стройную картину маслом... но и о совсем другой ситуации не будем забывать (ихтамнеты без опознавательных знаков и русовоенщина бряцающая оружием (хотя по сути это одни и те же), по факту - это разные доказательства преступных замыслов и точные указания на преступников...военных преступников...
может сумбурно...но...как смог)))))
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24.01.2022 21:03 Відповісти
Слава Украине! И чтобы наши желания сбылись....НО:пока не сдохнет и не развалится на слава татарстанам страна-тварюга...счастья не увидеть ни Украине ни Беларуси.Это тоже факт,к сожалению.
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25.01.2022 17:49 Відповісти
мадяри готують аквафреш піднімати над своїм посольством
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24.01.2022 19:22 Відповісти
Нормальні люди . Не те що сциклива німчура .
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24.01.2022 19:27 Відповісти
Почему немцы ссыкливые? Разве это немцы сдали Крым лаптеногим....технику побросали ....присягу нарушили и Родину предали перейдя на сторону врага в 2014? А на колени перед врагом и перестать стрелять в 2019 тоже немцы? Все у вас с ног на голову....все кругом вас недостойны...не позорьте Украину.(
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24.01.2022 20:01 Відповісти
Плсле ухода Ангелы Шмеркель на дембель,Европу предстоит чистить от Мавзолейных Щтирлицов Путлера не год и не два...
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24.01.2022 19:52 Відповісти
может у сиярты свои планы... ему по фиг у кого просить автономии для йовбиков...
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24.01.2022 19:56 Відповісти
у сиярты выборы на носу. и он их проиграет. популисты на всех выборах с треском пролетели
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24.01.2022 22:45 Відповісти
...ну, да сутки на исходе, 24 числа точно не успеют, дать драпака
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25.01.2022 05:35 Відповісти
 
 