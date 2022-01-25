Израиль пока не планирует эвакуировать работников посольства, - посол Бродский
Израиль пока не планирует эвакуацию из Украины членов дипломатической миссии и граждан страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.
"Действительно, мы обратились к израильским гражданам с просьбой оставить свою контактную информацию для того, чтобы в случае необходимости нам было бы легче с ними связаться. Пока мы не планируем эвакуацию работников посольства и граждан Израиля", - отметил дипломат.
В то же время, по словам Бродского, Израиль "внимательно следит за ситуацией".
Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.
Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.
А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину.
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