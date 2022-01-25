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Ізраїль поки не планує евакуювати працівників посольства, - посол Бродський

Ізраїль поки не планує евакуювати працівників посольства, - посол Бродський

Ізраїль поки що не планує евакуації з України членів дипломатичної місії та громадян країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський.

"Справді, ми звернулися до ізраїльських громадян із проханням залишити свою контактну інформацію для того, щоб у разі потреби нам було б легше з ними зв'язатися. Наразі ми не плануємо евакуацію працівників посольства та громадян Ізраїлю", - зазначив дипломат.

Водночас, за словами Бродського, Ізраїль "уважно стежить за ситуацією".

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну.

Читайте: Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба

Автор: 

Ізраїль (1654) евакуація (2335) дипломати (569) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+10
Евакуювати евреїв значить залишити Україну без влади!
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25.01.2022 10:37
+3
Це тому що Ізраїлі так само небезпечно - ПОСТІЙНО.
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25.01.2022 10:34
+2
Так вони своїх не чіпають.
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25.01.2022 10:35
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Це тому що Ізраїлі так само небезпечно - ПОСТІЙНО.
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25.01.2022 10:34 Відповісти
Так вони своїх не чіпають.
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25.01.2022 10:35 Відповісти
Евакуювати евреїв значить залишити Україну без влади!
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25.01.2022 10:37 Відповісти
Зелю і ко лишать наостанок! вони ж найцінніше! бо хто втік з мільярдами чесно нажитих - той стає в числі найбільших патріотів та благодійників ізраїлю. абрамовича вам в приклад
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25.01.2022 10:41 Відповісти
В першу чергу потрібно евакуювати цього тупого виродка Бродського,щоб не воняв тут.
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25.01.2022 10:52 Відповісти
шото знает? или нервишки крепкие?
а вообще - правильный ход...
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25.01.2022 10:58 Відповісти
самого бродського евакуіровати назавжди в ізраїль
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25.01.2022 11:00 Відповісти
зараз Ізраїль дмухає на фюрера, щоб той не посилював антиєврейську коаліцію в Сирії. Пу4тін зараз знайшов іншого друга - Єгипет, вже суне бабло. А це значить, що берберам потрібно напружитись. Як Путін почав закручувати по всьому світу, так і зараз іде розкрутка. Всі йому були винні. Але їх залишилось двоє. але у тельняшках.
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25.01.2022 11:04 Відповісти
колись усі "Бродські" були контрабандистами між двома імперіями
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25.01.2022 11:10 Відповісти
После совещания и заявления преЗедента очевидно уже на сто процентов: Украина поступается России, Лугандонию с Даунбассом вешают нам как автономию, на следующих выборах становится пророссийский президент или остается тот же пророссийский преЗедент, а мы опустив гривы становимся второй Белоруссией. Патриотов и ветеранов всех загоняют, украина снова возвращается на восток и мы просто в нищите и поборах власти, тюрьмах и болезнях сдыхаем. Вот почему РНБО так спокойно. Все уже договорено. Только Олигархи процветают и рабы загибаются. ПОЗОРИЩЕ! Так тошно жить и знать что ты раб Коломойского, Ахметова, Путина и остальных таких же.
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25.01.2022 11:11 Відповісти
У Пинчука нормальные условия в компаниях и психологически и материально, у Коломойскрго зп невысокие, у Ахметки высокие но подозреваю в его компаниях тяжелый донецкий климат. Не преувеличивайте мы не рабы, а дураки. Когда средний класс сумеет создать идеолгически ориентированную полит силу власти олигархов быстро придет конец. Ну а там в настоящем среднем классе ( не путать с наемными менеджерами и ФОП) среди мелких украинских капиталистов жлоб на жлобе дурак на дураке и дети их почти такие же
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25.01.2022 11:27 Відповісти
Согласен с Вами на все 100. Только с дураков и делают рабов. Сперва подавляют разум, волю, настраивают мозги на радиовещание, а потом через хлыст силовиков делают рабов. И если сейчас люди, предприниматели, рабочие и т.д. от 30 до 60 лет не защитят своих детей, внуков, то следующее поколение станет подобным зомбированным дуракам ходящим с цветочками и шариками на демонстрацию. Беларусь, Россия, Казахстан и это все в 21 веке когда мы осваиваем Марс. Это в Европе при ООН и т.д. Вспомните старый фильм Игрушка. Там такие слова звучат от президента компании: "Так кто из нас монстр, если Вы по моему приказу готовы пройти голым по всему офису?". Пинчук или Ахметов или любой другой никогда бы не сделали свои миллиарды без криминала. И приводить пример нужно не сними, я лично не хочу работать не на кого, а хочу иметь возможность свой разум и знания применить в обществе, но мне и Вам врядли это дадут сделать, а пример Швеции самый лучший. Не должен кто-то быть в обществе выше другого независимо от его статуса. И не должно быть расслоение на нищих, средних и богатых.
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25.01.2022 13:34 Відповісти
В отличии от посольства США или Британии, Израильское не рискует получить "случайного" Искандера, там скорей орден от Пыни тайно выписали и не первый
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25.01.2022 11:21 Відповісти
нехай прихватить наших при владі. Може хоть вздихнемо легче
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25.01.2022 12:23 Відповісти
А какой толк Украине от Израильского посольства!! Эти путинские членососы никогда не пойдут против пуйла-*****!! Там , в Израильком посольстве одни путинские шпионы-_жиды!! Их интересует только один холокост и и как больше бабла заработать на дурных хохлах!!!! Сами в той войне ,ни хрена не воевали,. а только трусливо в плен сдавались !! Вояки и плаксы хреновы!! А теперь весь мир им . что-то должен!! А хрен вам жиды!!!
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25.01.2022 14:07 Відповісти
 
 