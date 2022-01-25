Ізраїль поки не планує евакуювати працівників посольства, - посол Бродський

Ізраїль поки що не планує евакуації з України членів дипломатичної місії та громадян країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський.

"Справді, ми звернулися до ізраїльських громадян із проханням залишити свою контактну інформацію для того, щоб у разі потреби нам було б легше з ними зв'язатися. Наразі ми не плануємо евакуацію працівників посольства та громадян Ізраїлю", - зазначив дипломат.

Водночас, за словами Бродського, Ізраїль "уважно стежить за ситуацією".

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну.

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