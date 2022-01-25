Школы Луцка переводят на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19
С 26 января школы Луцка переводят на дистанционное обучение из-за роста случаев заражения острыми респираторными заболеваниями и COVID.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луцкого городского совета.
Отмечено, что в городе существенно ухудшилась эпидемическая ситуация, увеличилось количество заболеваемости учащихся гриппом/ОРВИ, СOVID-19 и другие сопутствующие заболевания.
По состоянию на сегодняшний день, на уроках в отдельных классах находятся не более 10 - 12 детей. Болеют также и учителя.
"В этой связи, педагогические советы заведений общего среднего и внешкольного образования нашей общины приняли решение о переводе с 26 января по 06 февраля этого года учащихся 5-11 классов на режим работы с использованием дистанционных технологий обучения", - говорится в сообщении.
Впрочем, учащиеся начальной (1-4 класса) школы и учебно-реабилитационного центра (1-10 классы) будут обучаться в очном режиме. При этом заведения дошкольного образования продолжат работу без изменений.
Напомним, Ривненщина и Закарпатье также уже перешли на дистанционную учебу. А на Львовщине карантинные ограничения будут продлены.
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