Школи Луцька переводять на дистанційне навчання через спалах COVID-19

З 26 січня школи Луцька переводять на дистанційне навчання через зростання випадків зараження гострими респіраторними захворюваннями та COVID.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Луцької міської ради.

Зазначено, що в місті суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання.

Станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 - 12 дітей. Хворіють також і вчителі.

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"У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 06 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання", - йдеться в повідомленні.

Втім, учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі. При цьому заклади дошкільної освіти продовжать працювати без змін.

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Нагадаємо, Рівненщина та Закарпаття також вже перейшли на дистанційне навчання. А на Львівщині карантинні обмеження будуть подовжені.