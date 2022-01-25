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Суд рассмотрит апелляции относительно меры пресечения для Порошенко 28 января

Суд рассмотрит апелляции относительно меры пресечения для Порошенко 28 января

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следователя судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. 

Как сообщается, судебное заседание назначено на 28 января 2022 года, на 11:00, зал судебного заседания №201.

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И. А. Рыбак.

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Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

апелляция (628) Порошенко Петр (19615) Апелляционный суд (413)


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Топ комментарии
+18
Бубачка всё не уймётся. Ему наверное нравиться постоянно обсыраться
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25.01.2022 14:39
+13
Не нужно быть пророком, чтобы понимать, вопрос номер один в Офисе президента называется «Петр Порошенко». Новость об избрании судом для Порошенко личного обязательства, для ОП была ударом под дых, а то, что колона сторонников Порошенко после суда пришла на улицу Банковую, продемонстрировало что и полиция власть защищать не будет. Полиции было приказано любой ценой колону не пропускать. Однако… Всех собак повесили на Олега Татарова, который занимался организацией суда. Татарову приказано категорично, либо он организует реванш власти по делу Порошенко в апелляционном суде, либо отправится в отставку, т е на растерзание детективам НАБУ по коррупционным делам застройщика Микитася.

😤Получив грандиозный заряд бодрости в кабинете Ермака, Татаров бросился готовить ответный удар. Офис генпрокурора уже подал апелляционную жалобу на решение суда.

💰Во-первых, и об этом уже написал ТГ-канал Офиса президента «Карточный офис», судью Соколова сейчас обвинят в коррупции, т е во владении незадекларированным имуществом. Этим ходом власть убивает сразу трех зайцев. Она расправляется с судьей осмелившимся перечить ОП и предупреждает весь судейский корпус, что так будет с каждым. Украинские судьи скромностью не славились никогда, причину для обвинения найти можно для каждого. Этим власть хочет перебить испуг судей, появившийся после предупреждения, что возможны санкции со стороны Европарламента. Именно ими в ОП объясняют решение судьи Соколова.

🤑Обвинение судьи в коррупции так же даст возможность заявить, что свое решение судья Соколов принял за взятку со стороны Петра Порошенко. Слишком мягкая мера пресечения для Порошенко многих людей убедила, что Порошенко невиновен. А этот слух для власти слишком опасен.

🥊Во-вторых, крайне жесткий разговор состоялся у Андрея Ермака с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Венедиктову предупредили, что или генпрокуратура выиграет в суде апелляцию, или Венедиктова пойдет в отставку. Вообще отказ Венедиктовой подписывать прошение об аресте Порошенко Офис президента сильно разозлил. Венедиктова - протеже Стефанчука, ее всегда считали 100%-но своим человеком. Однако по делу Порошенко она с самого начала демонстрировала недовольство, утверждая, что эти обвинения не имеют юридической перспективы. После провала с судом, отставку Венедиктовой обсуждали всерьез. Одна беда - менять ее некем. Единственный возможный вариант это назначение Симоненко, подписавшего прошение, но это сразу усиливает позиции его покровителя Татарова, а такому в ОП обрадуются далеко не все.

⚖️И наконец, в-третьих. Олег Татаров сейчас судорожно ищет в апелляционном суде судью, готового выполнить заказ Офиса президента. А это ой как не просто. Судья Соколов пытался сорвать вынесение меры пресечения еще 17 января, именно поэтому в суд была вызвана «скорая». Под давлением Татарова Соколов перенес рассмотрение, но вот беда - за сутки Татаров не сумел найти судью, который взялся бы за это дело. Категорически отказались все, а попытки Татарова давить привели к встречным угрозам вообще отпустить Порошенко и отправить дело на доследование. https://t.me/pecherhill

🤔Наконец, есть чисто техническая проблема, судью для рассмотрения дел выбирает компьютер. Татарову нужно подстроить так, чтобы апелляция рассматривал именно его судья. Можно не сомневаться, за процедурой выбора судьи адвокаты Порошенко будут следить со всей внимательностью.

🤷🏻Одним словом Татарову не позавидуешь. «Или грудь в крестах - или голова в кустах», это сейчас как раз о нем.
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25.01.2022 14:52
+9
А коли суд буде над зрадником пiвшостим?
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25.01.2022 14:48
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"Время и место встречи изменить нельзя"
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25.01.2022 14:31 Ответить
Бубачка всё не уймётся. Ему наверное нравиться постоянно обсыраться
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25.01.2022 14:39 Ответить
Кажуть у влади є плани найняти тітушок для розгону прихильників демократії, тому всі хто буде підходити до суду на підтримку беріть із собою не тільки теплий одяг і хороший настрій, але і легальну зброю
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25.01.2022 14:44 Ответить
Хто каже?
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25.01.2022 14:45 Ответить
Зачем вам эта информация, пан Баканов?
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25.01.2022 14:54 Ответить
Сам то придешь, еще и с легальным оружием?
А то заметил что сторонников Порошенко на этом форуме много, но чуть какой массовый движ собирается - а они всё равно на форуме сидят.
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25.01.2022 14:57 Ответить
Точно. Спрашивал тут недавно у одной упоротой: почему не под Печерским судом? Сразу начала говном плеваться.
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25.01.2022 14:59 Ответить
Моё гавно - твоё гавно. Приятного аппетита!


Гм.....
Пани та панове, а не отправиться ли нам 19-го к обеду под Печерский суд (площадь Б. Хм.) поддержать демократию?

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Ну что же....
Сходил под суд.
У Станислава Лема есть один фантастический рассказ - там на космический корабль проникла инопланетная материя, которая материализовала бред космонавтов, и эти чудовища их и убили.
Ей-Богу, радость, что Зе-бреду не удалось материализоваться!

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Да, народу было тысяч 5, ушёл сразу после объявления про отказ в аресте. Одну совершенно креативную старушку видел - ходила в толпе, на плече на палочке - маленькая шина от тележки с кусочком новогодней гирлянды.

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25.01.2022 18:28 Ответить
Да молодец. Это - твоё право. Только это "беріть із собою не тільки теплий одяг і хороший настрій, але і легальну зброю" как-то смахивает на кацапскую провокацию. Не находишь?
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25.01.2022 18:33 Ответить
Всякая провокация найдёт своих полезных идиотов.
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26.01.2022 10:49 Ответить
Нервуєш ?

Нас впринципі багато, як не як лідери по рейтингам на наступних парламентських виборах
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25.01.2022 16:10 Ответить
Новая методичка от Сывочёлого?
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25.01.2022 16:02 Ответить
Навіщо ветодички тим, хто чітко знає за що виступє ?
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25.01.2022 16:11 Ответить
А коли суд буде над зрадником пiвшостим?
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25.01.2022 14:48 Ответить
через 2 года
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25.01.2022 14:55 Ответить
Клоуны, да посадите эту мразь наконец, хоть одно дело за два года сделаете полезное. Хотя все это шоу-пиар закончится пшиком!
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25.01.2022 14:52 Ответить
Они не могут. Бубочка на расследование по вагнеравцам не приходит
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25.01.2022 14:55 Ответить
Підгоріло?
Вимагаєте від зелених зрадників виконати наказ *****?
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25.01.2022 14:57 Ответить
Не нужно быть пророком, чтобы понимать, вопрос номер один в Офисе президента называется «Петр Порошенко». Новость об избрании судом для Порошенко личного обязательства, для ОП была ударом под дых, а то, что колона сторонников Порошенко после суда пришла на улицу Банковую, продемонстрировало что и полиция власть защищать не будет. Полиции было приказано любой ценой колону не пропускать. Однако… Всех собак повесили на Олега Татарова, который занимался организацией суда. Татарову приказано категорично, либо он организует реванш власти по делу Порошенко в апелляционном суде, либо отправится в отставку, т е на растерзание детективам НАБУ по коррупционным делам застройщика Микитася.

😤Получив грандиозный заряд бодрости в кабинете Ермака, Татаров бросился готовить ответный удар. Офис генпрокурора уже подал апелляционную жалобу на решение суда.

💰Во-первых, и об этом уже написал ТГ-канал Офиса президента «Карточный офис», судью Соколова сейчас обвинят в коррупции, т е во владении незадекларированным имуществом. Этим ходом власть убивает сразу трех зайцев. Она расправляется с судьей осмелившимся перечить ОП и предупреждает весь судейский корпус, что так будет с каждым. Украинские судьи скромностью не славились никогда, причину для обвинения найти можно для каждого. Этим власть хочет перебить испуг судей, появившийся после предупреждения, что возможны санкции со стороны Европарламента. Именно ими в ОП объясняют решение судьи Соколова.

🤑Обвинение судьи в коррупции так же даст возможность заявить, что свое решение судья Соколов принял за взятку со стороны Петра Порошенко. Слишком мягкая мера пресечения для Порошенко многих людей убедила, что Порошенко невиновен. А этот слух для власти слишком опасен.

🥊Во-вторых, крайне жесткий разговор состоялся у Андрея Ермака с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Венедиктову предупредили, что или генпрокуратура выиграет в суде апелляцию, или Венедиктова пойдет в отставку. Вообще отказ Венедиктовой подписывать прошение об аресте Порошенко Офис президента сильно разозлил. Венедиктова - протеже Стефанчука, ее всегда считали 100%-но своим человеком. Однако по делу Порошенко она с самого начала демонстрировала недовольство, утверждая, что эти обвинения не имеют юридической перспективы. После провала с судом, отставку Венедиктовой обсуждали всерьез. Одна беда - менять ее некем. Единственный возможный вариант это назначение Симоненко, подписавшего прошение, но это сразу усиливает позиции его покровителя Татарова, а такому в ОП обрадуются далеко не все.

⚖️И наконец, в-третьих. Олег Татаров сейчас судорожно ищет в апелляционном суде судью, готового выполнить заказ Офиса президента. А это ой как не просто. Судья Соколов пытался сорвать вынесение меры пресечения еще 17 января, именно поэтому в суд была вызвана «скорая». Под давлением Татарова Соколов перенес рассмотрение, но вот беда - за сутки Татаров не сумел найти судью, который взялся бы за это дело. Категорически отказались все, а попытки Татарова давить привели к встречным угрозам вообще отпустить Порошенко и отправить дело на доследование. https://t.me/pecherhill

🤔Наконец, есть чисто техническая проблема, судью для рассмотрения дел выбирает компьютер. Татарову нужно подстроить так, чтобы апелляция рассматривал именно его судья. Можно не сомневаться, за процедурой выбора судьи адвокаты Порошенко будут следить со всей внимательностью.

🤷🏻Одним словом Татарову не позавидуешь. «Или грудь в крестах - или голова в кустах», это сейчас как раз о нем.
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25.01.2022 14:52 Ответить
а то, что колона сторонников Порошенко после суда пришла на улицу Банковую, продемонстрировало что и полиция власть защищать не будет.

А как хотелось бы, чтоб полиция их разогнала, да? А всё закончилось без провокаций. И право на протест было соблюдено. Зрада не состоялась. Разрыв шаблона.
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25.01.2022 15:06 Ответить
«Дорогі друзі, я ще раз наголошую - ми за єдність на словах, а не на ділі»
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25.01.2022 16:04 Ответить
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25.01.2022 15:19 Ответить
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25.01.2022 15:22 Ответить
Порошенко достаточно заявить, что это лично он случайно проговорился Лукашенко о вагнеровцах, как его дело закроют и прибыль Рошено взлетит до небес.
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25.01.2022 15:58 Ответить
Та отправьте его в СИЗО пусть отдохнёт от трудов праведных!
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25.01.2022 15:59 Ответить
Только после того, как ты, как предательУкраины, будешь сидеть в соседней камере, отдыхать от чуши, которую ты городишь, зеленогнойная мразь
Так что беги быстрей садись)))))
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25.01.2022 16:01 Ответить
Не подавись канхветкой, соя палёная!
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25.01.2022 16:06 Ответить
Главное , что ты уже подавился зеленым дерьмом. Жри не отвлекайся, убогий. Твое место в очке!
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25.01.2022 18:00 Ответить
Кінця-краю цьому не буде. Адвокати Порошенко мляві і лякливі. Треба наполягати на виклику причетних посадових осіб і відмовлятися від якихось стосунків з фальсифікаторами ДБР.
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25.01.2022 19:30 Ответить
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26.01.2022 00:32 Ответить
 
 