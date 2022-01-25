Суд рассмотрит апелляции относительно меры пресечения для Порошенко 28 января

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следователя судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, судебное заседание назначено на 28 января 2022 года, на 11:00, зал судебного заседания №201.

Согласно требованиям УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Н. А. Ященко, судьи В. М. Лашевич, И. А. Рыбак.

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Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.