Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня
Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляційні скарги прокурора та сторони захисту, подані на рішення слідчого судді Печерського районного суду в Києві від 19 січня 2022 року про обрання запобіжного заходу для п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Як повідомляється, судове засідання призначено на 28 січня 2022 року, на 11:00, зал судового засідання №201.
Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В. М. Лашевич, І. О. Рибак.
Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку
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А то заметил что сторонников Порошенко на этом форуме много, но чуть какой массовый движ собирается - а они всё равно на форуме сидят.
Гм.....
Пани та панове, а не отправиться ли нам 19-го к обеду под Печерский суд (площадь Б. Хм.) поддержать демократию?
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Ну что же....
Сходил под суд.
У Станислава Лема есть один фантастический рассказ - там на космический корабль проникла инопланетная материя, которая материализовала бред космонавтов, и эти чудовища их и убили.
Ей-Богу, радость, что Зе-бреду не удалось материализоваться!
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Да, народу было тысяч 5, ушёл сразу после объявления про отказ в аресте. Одну совершенно креативную старушку видел - ходила в толпе, на плече на палочке - маленькая шина от тележки с кусочком новогодней гирлянды.
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Нас впринципі багато, як не як лідери по рейтингам на наступних парламентських виборах
Вимагаєте від зелених зрадників виконати наказ *****?
😤Получив грандиозный заряд бодрости в кабинете Ермака, Татаров бросился готовить ответный удар. Офис генпрокурора уже подал апелляционную жалобу на решение суда.
💰Во-первых, и об этом уже написал ТГ-канал Офиса президента «Карточный офис», судью Соколова сейчас обвинят в коррупции, т е во владении незадекларированным имуществом. Этим ходом власть убивает сразу трех зайцев. Она расправляется с судьей осмелившимся перечить ОП и предупреждает весь судейский корпус, что так будет с каждым. Украинские судьи скромностью не славились никогда, причину для обвинения найти можно для каждого. Этим власть хочет перебить испуг судей, появившийся после предупреждения, что возможны санкции со стороны Европарламента. Именно ими в ОП объясняют решение судьи Соколова.
🤑Обвинение судьи в коррупции так же даст возможность заявить, что свое решение судья Соколов принял за взятку со стороны Петра Порошенко. Слишком мягкая мера пресечения для Порошенко многих людей убедила, что Порошенко невиновен. А этот слух для власти слишком опасен.
🥊Во-вторых, крайне жесткий разговор состоялся у Андрея Ермака с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Венедиктову предупредили, что или генпрокуратура выиграет в суде апелляцию, или Венедиктова пойдет в отставку. Вообще отказ Венедиктовой подписывать прошение об аресте Порошенко Офис президента сильно разозлил. Венедиктова - протеже Стефанчука, ее всегда считали 100%-но своим человеком. Однако по делу Порошенко она с самого начала демонстрировала недовольство, утверждая, что эти обвинения не имеют юридической перспективы. После провала с судом, отставку Венедиктовой обсуждали всерьез. Одна беда - менять ее некем. Единственный возможный вариант это назначение Симоненко, подписавшего прошение, но это сразу усиливает позиции его покровителя Татарова, а такому в ОП обрадуются далеко не все.
⚖️И наконец, в-третьих. Олег Татаров сейчас судорожно ищет в апелляционном суде судью, готового выполнить заказ Офиса президента. А это ой как не просто. Судья Соколов пытался сорвать вынесение меры пресечения еще 17 января, именно поэтому в суд была вызвана «скорая». Под давлением Татарова Соколов перенес рассмотрение, но вот беда - за сутки Татаров не сумел найти судью, который взялся бы за это дело. Категорически отказались все, а попытки Татарова давить привели к встречным угрозам вообще отпустить Порошенко и отправить дело на доследование. https://t.me/pecherhill
🤔Наконец, есть чисто техническая проблема, судью для рассмотрения дел выбирает компьютер. Татарову нужно подстроить так, чтобы апелляция рассматривал именно его судья. Можно не сомневаться, за процедурой выбора судьи адвокаты Порошенко будут следить со всей внимательностью.
🤷🏻♂️Одним словом Татарову не позавидуешь. «Или грудь в крестах - или голова в кустах», это сейчас как раз о нем.
А как хотелось бы, чтоб полиция их разогнала, да? А всё закончилось без провокаций. И право на протест было соблюдено. Зрада не состоялась. Разрыв шаблона.
Так что беги быстрей садись)))))