РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8653 посетителя онлайн
Новости
12 481 19

Зеленский назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией

Зеленский назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя и. о. командующего Национальной гвардией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №35/2022 опубликован на сайте Президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Предварительным указом №34/2022 Президент уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский назвал рапорт об отставке Балана "поступком настоящего офицера" и предлагает назначить и. о. руководителя Нацгвардии Лебедя

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Национальная гвардия (2153) Лебедь Юрий (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

за неделю выкрадання можно погулять по Красной площади побывать в аквариуме и Сером Доме на площади Дзержинского Москва и пописать кучу бумаг соглашений и побеседовать с сотней людей резидентов кураторов наставников... похоже те еще консервы вздуваются....
показать весь комментарий
28.01.2022 07:32
+3
Пишуть що Лебідь - черговий "сполнітєль" "клацальщик каблуками" як усі що останнім часом призначаються "блазенятами" на посади "силовиків"
показать весь комментарий
28.01.2022 06:36
+3
а считал и считаю плохой схемой увольнять или увольняться со службы из таких вот случаев... он то причем скажите? есле бы все знали про него как какогото зажратого, дурковатого и так далее чиновника то да пусть валит на... а так он же не святой дух и не может присутствовать по всей стране в каждом карауле и казарме .у каждогу в мозгу и видеть что кто думает и хочет совершить какое то преступление...это я называю простой (дроч...) смена и увольнение.... ну а если вдруг где то на днях у кого то ещё крышу снесёт и этот должен будет мужний вчинок свершить и уволится? и что дальше и кто следующий .. нужно просто если человек на своём месте то работать, служить.... проводить воспитательные лекции чтобы никакая тварь не устраивала никакой дедовщины .а помогали друг другу .держались друг друга .здесь же оружие .нельзя обижать друг друга иначе пуля в бою в спину...((
показать весь комментарий
28.01.2022 07:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і корабль - не пливє,
і щури ... не тонуть
показать весь комментарий
28.01.2022 00:24 Ответить
Шана Балану за мужній вчинок?
показать весь комментарий
28.01.2022 00:31 Ответить
Непотріб і лайно з принципами вв срср
показать весь комментарий
28.01.2022 03:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
показать весь комментарий
28.01.2022 08:11 Ответить
Пишуть що Лебідь - черговий "сполнітєль" "клацальщик каблуками" як усі що останнім часом призначаються "блазенятами" на посади "силовиків"
показать весь комментарий
28.01.2022 06:36 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
показать весь комментарий
28.01.2022 08:12 Ответить
ЯК нагороджують в Україні - мені відомо непогано - ціла купа корупціонерів злодіїв і відкритих ворогів держави мають не тільки ордени але й звання "Героїв України"! Я говорив з деякими спеціалістами які мали стосунок до створення нагородної системи України Питав: "Чому ви не зробите елементарну річ - "статут нагороди" де буде чітко вказано за які саме заслуги може буть вручена та чи інша нагорода? Адже це знизить корупційну складову при нагородженні і ліквідує зловживання!" А вони сміються - "Так саме щоб це не знижувалось і не знищувалося нам це робить і не дозволяють!"
Відкрий "статут" ордену Георгія Побідоносця" яким нагороджувалися офіцери Російської імперії - там чітко перелічено за які саме заслуги може буть нагороджена людина І в "височайшому указі" чітко писалося що саме вчинила людина коли саме і в якій географічній точці на карті був здійснений його подвиг А відкрийте "указ" по нагородженню того ж Лебедя - один "туман" і "загальні формулювання"
показать весь комментарий
28.01.2022 08:28 Ответить
интересно с 2014 года и такой рост генерал лейтенант...
какой то он рябой его оправдали и повысили в 2014 году избежал стремно люстрации командовал в Донецке!!!!!!
Ле́бідь Ю́рій Анато́лійовичhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Суми , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант , начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Лебедя заступником командувача НГУ.

Юрій Лебідь народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сумах . У https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Сумське вище артилерійське командне училище . У https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національну академію оборони України . Пройшов шлях від командира взводу до командира полку спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) «Тигр» .

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану командував полком внутрішніх військ «Тигр», який https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 9 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2 Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

Навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України . https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

27 січня 2022 року призначений в.о https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувача Національної гвардії України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
Нагороди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]

Родина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]

Одружений, має доньку.
показать весь комментарий
28.01.2022 07:29 Ответить
супер!

очень интересный момент в биографии: похищен 12 мая в Донецке, скорее всего ФСБ РФ, а потом через неделю вернули его... Вероятно, вернули уже совсем другого человека, консерву!
показать весь комментарий
28.01.2022 09:25 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

за неделю выкрадання можно погулять по Красной площади побывать в аквариуме и Сером Доме на площади Дзержинского Москва и пописать кучу бумаг соглашений и побеседовать с сотней людей резидентов кураторов наставников... похоже те еще консервы вздуваются....
показать весь комментарий
28.01.2022 07:32 Ответить
а считал и считаю плохой схемой увольнять или увольняться со службы из таких вот случаев... он то причем скажите? есле бы все знали про него как какогото зажратого, дурковатого и так далее чиновника то да пусть валит на... а так он же не святой дух и не может присутствовать по всей стране в каждом карауле и казарме .у каждогу в мозгу и видеть что кто думает и хочет совершить какое то преступление...это я называю простой (дроч...) смена и увольнение.... ну а если вдруг где то на днях у кого то ещё крышу снесёт и этот должен будет мужний вчинок свершить и уволится? и что дальше и кто следующий .. нужно просто если человек на своём месте то работать, служить.... проводить воспитательные лекции чтобы никакая тварь не устраивала никакой дедовщины .а помогали друг другу .держались друг друга .здесь же оружие .нельзя обижать друг друга иначе пуля в бою в спину...((
показать весь комментарий
28.01.2022 07:57 Ответить
Только не выдавайте Джавелины, умоляю.
показать весь комментарий
28.01.2022 08:12 Ответить
От перемены мест пивных ларьков сумма пьяных не меняется.
показать весь комментарий
28.01.2022 08:18 Ответить
Балан МУЖИК
показать весь комментарий
28.01.2022 08:30 Ответить
Проблема не в персоналиясь, а в ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ (РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО)!

показать весь комментарий
28.01.2022 08:41 Ответить
Это генерал Лебедь ,который создал Приднестровскую республику?
показать весь комментарий
28.01.2022 08:44 Ответить
Тот с кобзоном песни поет на небесах.
Погиб в авиакатастрофе, якобы вертолет задел провода электролиний.
показать весь комментарий
28.01.2022 09:02 Ответить
В то время многих генералов убирали (Рохлин и т.д.), чтобы те своим авторитетом не смогли составить конкуренцию путину.
показать весь комментарий
28.01.2022 09:04 Ответить
Был ещё губернатором артист комедийного жанра(клоун),так вертолёт тоже рухнул
показать весь комментарий
28.01.2022 09:07 Ответить
 
 