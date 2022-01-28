Зеленский назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя и. о. командующего Национальной гвардией Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №35/2022 опубликован на сайте Президента.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

Предварительным указом №34/2022 Президент уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.