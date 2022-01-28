Зеленський призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя в. о. командувача Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №35/2022 опубліковано на сайті Президента.

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Попереднім указом №34/2022 Президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.