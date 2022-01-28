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Зеленський призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії

Зеленський призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя в. о. командувача Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №35/2022 опубліковано на сайті Президента.

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Попереднім указом №34/2022 Президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський назвав рапорт про відставку Балана "вчинком справжнього офіцера" і пропонує призначити в.о. керівника Нацгвардії Лебедя

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Національна гвардія (1564) Лебідь Юрій (2)


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Топ коментарі
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https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

за неделю выкрадання можно погулять по Красной площади побывать в аквариуме и Сером Доме на площади Дзержинского Москва и пописать кучу бумаг соглашений и побеседовать с сотней людей резидентов кураторов наставников... похоже те еще консервы вздуваются....
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28.01.2022 07:32
+3
Пишуть що Лебідь - черговий "сполнітєль" "клацальщик каблуками" як усі що останнім часом призначаються "блазенятами" на посади "силовиків"
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28.01.2022 06:36
+3
а считал и считаю плохой схемой увольнять или увольняться со службы из таких вот случаев... он то причем скажите? есле бы все знали про него как какогото зажратого, дурковатого и так далее чиновника то да пусть валит на... а так он же не святой дух и не может присутствовать по всей стране в каждом карауле и казарме .у каждогу в мозгу и видеть что кто думает и хочет совершить какое то преступление...это я называю простой (дроч...) смена и увольнение.... ну а если вдруг где то на днях у кого то ещё крышу снесёт и этот должен будет мужний вчинок свершить и уволится? и что дальше и кто следующий .. нужно просто если человек на своём месте то работать, служить.... проводить воспитательные лекции чтобы никакая тварь не устраивала никакой дедовщины .а помогали друг другу .держались друг друга .здесь же оружие .нельзя обижать друг друга иначе пуля в бою в спину...((
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28.01.2022 07:57
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Правила форума Рада форумчан
і корабль - не пливє,
і щури ... не тонуть
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28.01.2022 00:24 Відповісти
Шана Балану за мужній вчинок?
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28.01.2022 00:31 Відповісти
Непотріб і лайно з принципами вв срср
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28.01.2022 03:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
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28.01.2022 08:11 Відповісти
Пишуть що Лебідь - черговий "сполнітєль" "клацальщик каблуками" як усі що останнім часом призначаються "блазенятами" на посади "силовиків"
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28.01.2022 06:36 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
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28.01.2022 08:12 Відповісти
ЯК нагороджують в Україні - мені відомо непогано - ціла купа корупціонерів злодіїв і відкритих ворогів держави мають не тільки ордени але й звання "Героїв України"! Я говорив з деякими спеціалістами які мали стосунок до створення нагородної системи України Питав: "Чому ви не зробите елементарну річ - "статут нагороди" де буде чітко вказано за які саме заслуги може буть вручена та чи інша нагорода? Адже це знизить корупційну складову при нагородженні і ліквідує зловживання!" А вони сміються - "Так саме щоб це не знижувалось і не знищувалося нам це робить і не дозволяють!"
Відкрий "статут" ордену Георгія Побідоносця" яким нагороджувалися офіцери Російської імперії - там чітко перелічено за які саме заслуги може буть нагороджена людина І в "височайшому указі" чітко писалося що саме вчинила людина коли саме і в якій географічній точці на карті був здійснений його подвиг А відкрийте "указ" по нагородженню того ж Лебедя - один "туман" і "загальні формулювання"
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28.01.2022 08:28 Відповісти
интересно с 2014 года и такой рост генерал лейтенант...
какой то он рябой его оправдали и повысили в 2014 году избежал стремно люстрации командовал в Донецке!!!!!!
Ле́бідь Ю́рій Анато́лійовичhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Суми , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант , начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Лебедя заступником командувача НГУ.

Юрій Лебідь народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сумах . У https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Сумське вище артилерійське командне училище . У https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національну академію оборони України . Пройшов шлях від командира взводу до командира полку спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) «Тигр» .

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану командував полком внутрішніх військ «Тигр», який https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 9 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2 Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

Навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України . https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

27 січня 2022 року призначений в.о https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувача Національної гвардії України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
Нагороди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]

Родина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]

Одружений, має доньку.
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28.01.2022 07:29 Відповісти
супер!

очень интересный момент в биографии: похищен 12 мая в Донецке, скорее всего ФСБ РФ, а потом через неделю вернули его... Вероятно, вернули уже совсем другого человека, консерву!
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28.01.2022 09:25 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

за неделю выкрадання можно погулять по Красной площади побывать в аквариуме и Сером Доме на площади Дзержинского Москва и пописать кучу бумаг соглашений и побеседовать с сотней людей резидентов кураторов наставников... похоже те еще консервы вздуваются....
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28.01.2022 07:32 Відповісти
а считал и считаю плохой схемой увольнять или увольняться со службы из таких вот случаев... он то причем скажите? есле бы все знали про него как какогото зажратого, дурковатого и так далее чиновника то да пусть валит на... а так он же не святой дух и не может присутствовать по всей стране в каждом карауле и казарме .у каждогу в мозгу и видеть что кто думает и хочет совершить какое то преступление...это я называю простой (дроч...) смена и увольнение.... ну а если вдруг где то на днях у кого то ещё крышу снесёт и этот должен будет мужний вчинок свершить и уволится? и что дальше и кто следующий .. нужно просто если человек на своём месте то работать, служить.... проводить воспитательные лекции чтобы никакая тварь не устраивала никакой дедовщины .а помогали друг другу .держались друг друга .здесь же оружие .нельзя обижать друг друга иначе пуля в бою в спину...((
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28.01.2022 07:57 Відповісти
Только не выдавайте Джавелины, умоляю.
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28.01.2022 08:12 Відповісти
От перемены мест пивных ларьков сумма пьяных не меняется.
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28.01.2022 08:18 Відповісти
Балан МУЖИК
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28.01.2022 08:30 Відповісти
Проблема не в персоналиясь, а в ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ (РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО)!

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28.01.2022 08:41 Відповісти
Это генерал Лебедь ,который создал Приднестровскую республику?
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28.01.2022 08:44 Відповісти
Тот с кобзоном песни поет на небесах.
Погиб в авиакатастрофе, якобы вертолет задел провода электролиний.
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28.01.2022 09:02 Відповісти
В то время многих генералов убирали (Рохлин и т.д.), чтобы те своим авторитетом не смогли составить конкуренцию путину.
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28.01.2022 09:04 Відповісти
Был ещё губернатором артист комедийного жанра(клоун),так вертолёт тоже рухнул
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28.01.2022 09:07 Відповісти
 
 