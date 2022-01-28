Зеленський призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя в. о. командувача Національної гвардії України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №35/2022 опубліковано на сайті Президента.
"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.
Попереднім указом №34/2022 Президент звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії України.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
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і щури ... не тонуть
Відкрий "статут" ордену Георгія Побідоносця" яким нагороджувалися офіцери Російської імперії - там чітко перелічено за які саме заслуги може буть нагороджена людина І в "височайшому указі" чітко писалося що саме вчинила людина коли саме і в якій географічній точці на карті був здійснений його подвиг А відкрийте "указ" по нагородженню того ж Лебедя - один "туман" і "загальні формулювання"
какой то он рябой его оправдали и повысили в 2014 году избежал стремно люстрации командовал в Донецке!!!!!!
Ле́бідь Ю́рій Анато́лійовичhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Суми , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант , начальник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Лебедя заступником командувача НГУ.
Юрій Лебідь народився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8 Сумах . У https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Сумське вище артилерійське командне училище . У https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національну академію оборони України . Пройшов шлях від командира взводу до командира полку спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB) «Тигр» .
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану командував полком внутрішніх військ «Тигр», який https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 9 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2 Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Східного територіального управління Національної гвардії України . https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня був викрадений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . За тиждень звільненийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
27 січня 2022 року призначений в.о https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувача Національної гвардії України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
Нагороди[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=2 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницького III ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 25 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 ) - за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
Родина[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=3 ред. код ]
Одружений, має доньку.
очень интересный момент в биографии: похищен 12 мая в Донецке, скорее всего ФСБ РФ, а потом через неделю вернули его... Вероятно, вернули уже совсем другого человека, консерву!
за неделю выкрадання можно погулять по Красной площади побывать в аквариуме и Сером Доме на площади Дзержинского Москва и пописать кучу бумаг соглашений и побеседовать с сотней людей резидентов кураторов наставников... похоже те еще консервы вздуваются....
Погиб в авиакатастрофе, якобы вертолет задел провода электролиний.