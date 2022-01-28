Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении России, - Белый дом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не говорил о "неизбежном" вторжении России, заявили в Белом доме.

"Это неправда", - заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Горн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден сказал, что есть явная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Он ранее говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщение о чем-то большем или отличном от этого совершенно ложно", – отметила она.

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Ранее корреспондент CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что Байден в разговоре с Зеленским якобы заявил: "Российское вторжение теперь практически неизбежно произойдет, как только земля замерзнет".

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с Байденом.

Зеленский в разговоре с американским коллегой заявил, что Украина готова к встрече нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В то же время, Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину.