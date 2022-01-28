Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении России, - Белый дом
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не говорил о "неизбежном" вторжении России, заявили в Белом доме.
"Это неправда", - заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Горн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Байден сказал, что есть явная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Он ранее говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщение о чем-то большем или отличном от этого совершенно ложно", – отметила она.
Ранее корреспондент CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что Байден в разговоре с Зеленским якобы заявил: "Российское вторжение теперь практически неизбежно произойдет, как только земля замерзнет".
Напомним, накануне Зеленский провел разговор с Байденом.
Зеленский в разговоре с американским коллегой заявил, что Украина готова к встрече нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.
В то же время, Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину.
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Та і сам дуже переляканий...
Зверніть увагу - США запросили, а не Україна...
Тому що що?
Вірно...
В голові того, хто за це повинен пілкуватися тільки один ворог..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петлюра Симон Васильович - 1921-1926 (гол. отаман);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1926-1954 (до 1944 - гол. отаман);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Витвицький Степан Порфирович - 1954-1965;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 в.о.;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1967-1989;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плав'юк Микола Васильович - 1989-1992....і все...
Джерело:
Нехай оприлюднять. Взнаємо що саме казав Байден і що ніс найвеличніший.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/28/7321982/
Взбираются альпинисты в одной связке по отвесной скале. Все привязаны
друг за другом. Последний в связке - врач.
Первый альпинист закидывает ногу на небольшой уступ и тут его кусает за ху@ змея, которая там
сидела. Альпинист, скорчившись, заорал вниз: "Меня змея укусила!!!"
"Змея укусила...змея укусила..." - понеслось вниз по цепочке. Когда крики дошли до врача, он крикнул вверх: "Надо отсосать яд из раны".
"Отсосать...отсосать..."- долетело до aльпиниста, который лез вторым. Он подергал за веревку первого и крикнул: "Слышь!!! Врач говорит все! Помочь никто не сможет."