Байден не попереджав Зеленського про "неминуче" вторгнення Росії, - Білий дім

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським не говорив про "неминуче" вторгнення Росії, заявили в Білому домі.

"Це неправда", - заявила представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден сказав, що є явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він раніше говорив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є цілком неправдивими", – зазначила вона.

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Раніше кореспондент CNN із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомив у Twitter, що Байден у розмові із Зеленським нібито заявив: "Російське вторгнення тепер практично неминуче відбудеться, як тільки земля замерзне".

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.

Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

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Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.