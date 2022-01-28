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Байден не попереджав Зеленського про "неминуче" вторгнення Росії, - Білий дім

Байден не попереджав Зеленського про

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським не говорив про "неминуче" вторгнення Росії, заявили в Білому домі.

"Це неправда", - заявила представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден сказав, що є явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він раніше говорив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є цілком неправдивими", – зазначила вона.

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Раніше кореспондент CNN із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомив у Twitter, що Байден у розмові із Зеленським нібито заявив: "Російське вторгнення тепер практично неминуче відбудеться, як тільки земля замерзне".

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.

Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова "українського високопосадовця" про те, що вона "пройшла не добре"

Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263) росія (65925) США (23335)


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Топ коментарі
+13
США запросили засідання РБ ООН щодо ситуації навколо України на 31 січня.
Зверніть увагу - США запросили, а не Україна...
Тому що що?
Вірно...
В голові того, хто за це повинен пілкуватися тільки один ворог..
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28.01.2022 10:24
+11
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28.01.2022 10:45
+11
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28.01.2022 10:50
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Зеленський англійської мови не розуміє.
Та і сам дуже переляканий...
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28.01.2022 10:22 Відповісти
знову Зеленський всьому винен?))))
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28.01.2022 10:40 Відповісти
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28.01.2022 10:45 Відповісти
Таке відчуття,що зеленський сам того не усвідомлюючи "розкручує" Порошенко.🤔🤗
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28.01.2022 10:50 Відповісти
Та ні,воно "біле і пушисте",вірніше "зелене і слизьке" ні в чому не винне,він же не лох якийсь щоб в політику гратися.Це політикани ненависні йому нав'язують,"гнівають" його.А він просто президент України який штурмує разні курорти,Буковелі.А що,має право.😡
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28.01.2022 10:48 Відповісти
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28.01.2022 10:50 Відповісти
Та гарний гарний.Тільки від цієї світлинки чогось хочеться 🤮
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28.01.2022 10:52 Відповісти
Запитайте того "кореспондента", хто й при яких обставинах йому це ляпнув.
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28.01.2022 10:23 Відповісти
Высокопоставленный порохобот.))
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28.01.2022 10:29 Відповісти
Та вже всі боти за-ли!
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Неминуче вторгнення чи можливе вторгнення -дві великі разності. Вже й Білий Дім бачить явні маніпуляції певних ЗМІ щодо нагнітання напруженості . А гривня то падає на голому місці.
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28.01.2022 10:31 Відповісти
США запросили засідання РБ ООН щодо ситуації навколо України на 31 січня.
Зверніть увагу - США запросили, а не Україна...
Тому що що?
Вірно...
В голові того, хто за це повинен пілкуватися тільки один ворог..
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28.01.2022 10:24 Відповісти
Для більшості українців головне, разом з Зє не похоронити й Україну.
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28.01.2022 10:33 Відповісти
Президенти[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96&action=edit&section=4 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петлюра Симон Васильович - 1921-1926 (гол. отаман);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Андрій Миколайович - 1926-1954 (до 1944 - гол. отаман);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Витвицький Степан Порфирович - 1954-1965;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгаль Спиридон Микитович - 1966-1967 в.о.;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лівицький Микола Андрійович - 1967-1989;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плав'юк Микола Васильович - 1989-1992....і все...
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28.01.2022 10:25 Відповісти
Як варіант - відновлення структур УНР.
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28.01.2022 10:34 Відповісти
И что эти дюди реально сделали для Украины (кроме Петлюры, он тут жил и сражался с комми)? Числились на должности и проживали в Канаде и США, выпуская журнальчики? Мощно.
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28.01.2022 10:46 Відповісти
сражался с комми??...схоже, що ти нє в тємє...
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28.01.2022 10:55 Відповісти
Воевал же с большевиками. А они разве не комми?
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28.01.2022 11:10 Відповісти
Петлюра тоді воював з тими ж, що ми воюємо зараз. Після цієї підказки, можеш ще раз сказати, з ким воював Петлюра?
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28.01.2022 13:48 Відповісти
"республіканці вимагають оприлюднити стенограму розмови Байдена та Зеленського."

Джерело:

Нехай оприлюднять. Взнаємо що саме казав Байден і що ніс найвеличніший.
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28.01.2022 10:38 Відповісти
Зеленський, у свою чергу, наполягав, що загроза від Росії "небезпечна, але неоднозначна" і немає впевненості, що напад буде.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/28/7321982/
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28.01.2022 10:47 Відповісти
Буде як на пресконференції - журналісти говорять чітко, а "яжпрєзідєнт" тільки бее-мее.
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28.01.2022 11:27 Відповісти
земля замёрзнет? ну-ну... разве что болото корочкой покроется. тоже мне, нашли под Киевом тундру.
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28.01.2022 10:45 Відповісти
А был ли разговор?!
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28.01.2022 10:45 Відповісти
Узнаю любимый Цензор. Просьба нашей ОПы не верить фейку от CNN - не, так все и было, зеля уже чуть ли не капитулировал и все подписал. Та же просьба от Белого дома - о, да, да, правильно, как же можно такие заявления без доказательств в СМИ публиковать. Двойные стандарты?
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28.01.2022 10:52 Відповісти
Робота демченко?
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28.01.2022 11:01 Відповісти
И шо теперь зеле делать, пороха вернуться умолять?
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28.01.2022 11:04 Відповісти
И шо теперь зеле делать, пороха вернуться умолять?
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28.01.2022 11:04 Відповісти
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28.01.2022 11:09 Відповісти
здешние порохоботы получили четкий ответ от США? "зрада" в очередной раз отменяется - биться в истеричных препадках бесполезно!))))))))))))))
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Жаль что курсу гривне-доллару это не объяснить
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28.01.2022 11:12 Відповісти
с долларом другая история - он у нас по ПРИКАЗУ может стоить любые деньги!
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28.01.2022 11:17 Відповісти
Доллар - объективно мировая валюта, илюбые риски влит на его курс. Что не ясно?
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28.01.2022 11:28 Відповісти
почему ж тогда "деревянный" укрепился вчера почти на 2 рубля, когда ихний МИД выдал, что "войны не будет"???
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28.01.2022 11:32 Відповісти
Потому что это уменьшение рисков, логично?
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28.01.2022 11:35 Відповісти
вот и я о том же - у них риски уменьшились, валюта окрепла, а у нас почему такое же не происходит???
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28.01.2022 11:49 Відповісти
Америка включила заднюю, не, ее не поняли правильно, но нам это обходится боком, когда поймут, что БРАТЫКИ думают только о себе, читайте побольше о развитом капитализме, больше пользы будет, чем здесь строчить х.........
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Так хто бреше, я не можу зрозуміти? Чи то зеленському такий перекладач попався?
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28.01.2022 11:24 Відповісти
Есть явная вероятность? Как в анекдоте?
Взбираются альпинисты в одной связке по отвесной скале. Все привязаны
друг за другом. Последний в связке - врач.
Первый альпинист закидывает ногу на небольшой уступ и тут его кусает за ху@ змея, которая там
сидела. Альпинист, скорчившись, заорал вниз: "Меня змея укусила!!!"
"Змея укусила...змея укусила..." - понеслось вниз по цепочке. Когда крики дошли до врача, он крикнул вверх: "Надо отсосать яд из раны".
"Отсосать...отсосать..."- долетело до aльпиниста, который лез вторым. Он подергал за веревку первого и крикнул: "Слышь!!! Врач говорит все! Помочь никто не сможет."
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Зеленський добре тримається, (віруси, війна, щей криза йде)...Щастя та успіхів.
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28.01.2022 12:20 Відповісти
 
 