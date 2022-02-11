ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации уголовного производства.

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – отметил он.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

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Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.