ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации уголовного производства.
"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – отметил он.
Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).
Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.
Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.
В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
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кого ж воно нагадує ? А того зебілодепутата, що так гарно співав в ФБ про "борьбу з корупційой", а через день попався на хабарі.
трухин - за свои, ярославский - за свои.
ГБР слило дело Трухина - максимум нардепу впаяют админштраф
Вчера вечером, политолог Владимир Цибулько опубликовал занятное видео - заседание комитета ВР, на котором Глава Государственного Бюро Расследований Алексей Сухачев подтвердил, что нардепу от слуг Александру Трухину за скандальное ДТП светит не больше чем административный штрафа. «Всем, кто ожидал, что Трухин получит наказание - можно расходится. ДБР полностью провалило расследование. Хорошая робота Бюро, ничего не скажешь. Может стоит еще увеличить финансирование?», - пишет Циблько. И вправду на видео Сухачев невнятно мямлит, что мол пострадавшего нет, доказательств, мол, тоже. И это орган, в котором средняя зарплата 60 тысяч гривен.
То же самое будет и с делом Ярославского
Всі почали сміятись, ініціатива заглохла. А тут уже кортеж Ярославського вуинуватись. То Антон Геращенко розганяє пургу. Під шумок про ДТП Мони забудуть, там же Антоша кришував справу