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ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем Ярославского

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации уголовного производства.

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления", – отметил он.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое повлекло за собой ДТП.

Водитель из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина за попытку фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Автор: 

ДТП (7671) Ярославский Александр (182) ГБР (2966) Сухачев (57)


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Топ комментарии
+8
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11.02.2022 10:45
+6
сейчас бабла срубят по максимуму, а потом, как по трухину - найдут подставного лошка с красной рубашкой..
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11.02.2022 10:56
+4
А по Трухину я так понял все нормалек!
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11.02.2022 10:51
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11.02.2022 10:45 Ответить
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11.02.2022 11:01 Ответить
ЗЕ бать, ты лох
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11.02.2022 11:47 Ответить
І знову Монастирський ні при чому? Зеленва просто знущається над країною.
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11.02.2022 10:45 Ответить
Доблесное ДБР обеливает Трухина и сейчас, скорее всего, будет полгода заниматься фальсификацией. А Монастырский уволил начальника обл. полиции за хитромудрость.
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11.02.2022 11:05 Ответить
ДБР сам Монастирський і комплектував.
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11.02.2022 11:11 Ответить
Монастырский сам -УБИЙЦА ! В прошлом году насмерть сбил человека сфальсифицировал и зачистил ! В ОПГ каломойзеленских ВСЕ ПОВЯЗАНЫ СТРАШНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ! Банду МЕГАМРАЗЕЙ ПОД ТРИБУНАЛ !
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11.02.2022 12:12 Ответить
Шо оно несет?
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11.02.2022 10:46 Ответить
Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних", - зазначив він.

кого ж воно нагадує ? А того зебілодепутата, що так гарно співав в ФБ про "борьбу з корупційой", а через день попався на хабарі.
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11.02.2022 10:49 Ответить
А по Трухину я так понял все нормалек!
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11.02.2022 10:51 Ответить
сейчас бабла срубят по максимуму, а потом, как по трухину - найдут подставного лошка с красной рубашкой..
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11.02.2022 10:56 Ответить
Короче, все отчитались кто по Трухину зашкварился.
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11.02.2022 10:58 Ответить
Говорят, Лазаренко в суде аргументирова тем, что кучма больше украл.Это, конечно, так, но отвечать надо за свои деяния.
трухин - за свои, ярославский - за свои.
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11.02.2022 11:12 Ответить
В кортежі Ярославського могли бути і інші впливові люди, які могли також підкупити людину, що б вона взяла вину на себе.
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11.02.2022 11:35 Ответить
Цікаво навіщо сьогодні Металіст купує екс-хавбека Бенфіки і збірної Парагваю Півзахисника Хорхе Рохаса.
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11.02.2022 11:39 Ответить
лицемерие высочайшего уровня!
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11.02.2022 11:56 Ответить
а Ярославський тим часом: давай я тихенько в Лондон полечу
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11.02.2022 12:25 Ответить
https://t.me/legitimniy Легитимный

ГБР слило дело Трухина - максимум нардепу впаяют админштраф
Вчера вечером, политолог Владимир Цибулько опубликовал занятное видео - заседание комитета ВР, на котором Глава Государственного Бюро Расследований Алексей Сухачев подтвердил, что нардепу от слуг Александру Трухину за скандальное ДТП светит не больше чем административный штрафа. «Всем, кто ожидал, что Трухин получит наказание - можно расходится. ДБР полностью провалило расследование. Хорошая робота Бюро, ничего не скажешь. Может стоит еще увеличить финансирование?», - пишет Циблько. И вправду на видео Сухачев невнятно мямлит, что мол пострадавшего нет, доказательств, мол, тоже. И это орган, в котором средняя зарплата 60 тысяч гривен.
То же самое будет и с делом Ярославского
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11.02.2022 12:32 Ответить
А за взятку в 150 000 речи даже не идёт ?
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11.02.2022 18:07 Ответить
влаштували свістопляску. Призначили винного -і ним став кортеж автомобілів, два автомобілі затримані, вилучили сервер -вони вже дають пояснення. Водій сам прийшов і не повірили, бо їхав то кортеж. Уже простужені депутати від СН ратують за підвищення штрафів для власників елітних авто. А як там відтворення обстановки, проведення експертизи щодо механізму ДТП. То там убивство чи ДТП . Колись один з харківських "світил юриспруденції " пропагував притягнення до кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення юридичні особи.
Всі почали сміятись, ініціатива заглохла. А тут уже кортеж Ярославського вуинуватись. То Антон Геращенко розганяє пургу. Під шумок про ДТП Мони забудуть, там же Антоша кришував справу
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11.02.2022 14:25 Ответить
 
 