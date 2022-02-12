"Нафтогаз" не добился возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" Фирташа
НАК "Нафтогаз Украины" не смог добиться возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" олигарха Дмитрия Фирташа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance, 13 января 2022 Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений определение Хозсуда Днепропетровской области от 14.04.2021, которым "Нафтогазу" тоже было отказано в открытии 904/2573/21 о признании банкротом АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".
Свое ходатайство "Нефтегаз" мотивировал задолженностью "Днепропетровскгаза" на 370,1 млн грн.
Однако суды отметили, что между "Нафтогазом" и "Днепропетровскгазом" идет ряд судебных споров, в которых "Днепропетровскгаз" обжалует сумму долга и доказывает прекращение части обязательств из-за зачисления встречных однородных требований.
"Днепропетровскгаз" входит в группу "РГК" (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.
По оценкам участников рынка, группа РГК Фирташа контролирует около 70% распределения газа в Украине.
Добавим, что 25.11.2021 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений постановление Хозсуда Киевской области от 27.04.2021 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 05.07.2021, которыми НАКу было отказано в открытии производства по делу №911/944/21 о банкротстве "Киевоблгаза" (тоже из группы "РГК").
Согласно судебным материалам, "Нафтогаз" заявлял о долге "Киевоблгаза" на 340 млн. грн. В то же время "Киевоблгаз" называл спорными эти требования НАКа, учитывая проведенную одностороннюю сделку - погашение задолженности путем зачисления встречных однородных требований (как отмечалось, "Киевоблгаз" получил право требования к "Нафтогазу" от "Днепропетровскгаз сбыта" на 790 млн грн).
Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, что возникший между спорами спор касается наличия/отсутствия денежного обязательства у "Киевоблгаза" перед "Нафтогазом" и не может быть решен в рамках рассмотрения заявления "Нафтогаза" об открытии производства по делу о банкротстве "Киевоблгаза".
По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 года задолженность всех региональных газосбыточных предприятий перед ним составляла 23,6 млрд грн.
В начале июня 2021 года ДБР провело обыски у 37 операторов газораспределительных систем, в Минэнерго, НКРЭКП.
"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договора, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен", - констатировали в ДБР.
В июне-2021 президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО ввести санкции против Дмитрия Фирташа.
США требуют экстрадиции Д. Фирташа из Австрии.
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"Генеральным продюсером телеканала "Интер (фірташ)стал Владимир Зеленский""
22.11.2011
"АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (общенациональный телеканал "Интер") сообщает о новых назначениях.
Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский.
Заместителем генерального продюсера телеканала "Интер" стал Сергей Шефир.
Руководитель дирекции по производству телевизионных программ телеканала "Интер" - Борис Шефир.
Руководитель дирекции промо и PR - Ирина Победоносцева. (
Переможець конкурсуна посаду Генерального директора Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України.)
Исполнительные продюсеры - Ирина Пикалова и Сергей Кравец
Креативные продюсеры - Михаил Савин, Андрей Ильков, Вадим Переверзев, Александр Пикалов, Сергей Шинкарук.
$5 млн - ребята собрали сами (помог Коломойский),
$5 млн внес Дмитрий Фирташ, который сейчас находится под домашним арестом (залог $ 120 млн) в Австрии, минюст США запрашивает его экстрадицию.
Фирташ не просто дал деньги, а помог еще своим медиа-ресурсом - телеканал Интер ), которым он владеет совместно с Сергеем Левочкиным, и Валерием Хорошковским, который в свою очередь владеет 50% акций компании Студия Квартал 95 Владимира Зеленского.