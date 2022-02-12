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"Нафтогаз" не добился возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" Фирташа

НАК "Нафтогаз Украины" не смог добиться возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" олигарха Дмитрия Фирташа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance, 13 января 2022 Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений определение Хозсуда Днепропетровской области от 14.04.2021, которым "Нафтогазу" тоже было отказано в открытии 904/2573/21 о признании банкротом АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".

Свое ходатайство "Нефтегаз" мотивировал задолженностью "Днепропетровскгаза" на 370,1 млн грн.

Однако суды отметили, что между "Нафтогазом" и "Днепропетровскгазом" идет ряд судебных споров, в которых "Днепропетровскгаз" обжалует сумму долга и доказывает прекращение части обязательств из-за зачисления встречных однородных требований.

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"Днепропетровскгаз" входит в группу "РГК" (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.

По оценкам участников рынка, группа РГК Фирташа контролирует около 70% распределения газа в Украине.

Добавим, что 25.11.2021 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений постановление Хозсуда Киевской области от 27.04.2021 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 05.07.2021, которыми НАКу было отказано в открытии производства по делу №911/944/21 о банкротстве "Киевоблгаза" (тоже из группы "РГК").

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Согласно судебным материалам, "Нафтогаз" заявлял о долге "Киевоблгаза" на 340 млн. грн. В то же время "Киевоблгаз" называл спорными эти требования НАКа, учитывая проведенную одностороннюю сделку - погашение задолженности путем зачисления встречных однородных требований (как отмечалось, "Киевоблгаз" получил право требования к "Нафтогазу" от "Днепропетровскгаз сбыта" на 790 млн грн).

Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, что возникший между спорами спор касается наличия/отсутствия денежного обязательства у "Киевоблгаза" перед "Нафтогазом" и не может быть решен в рамках рассмотрения заявления "Нафтогаза" об открытии производства по делу о банкротстве "Киевоблгаза".

По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 года задолженность всех региональных газосбыточных предприятий перед ним составляла 23,6 млрд грн.

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В начале июня 2021 года ДБР провело обыски у 37 операторов газораспределительных систем, в Минэнерго, НКРЭКП.

"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договора, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен", - констатировали в ДБР.

В июне-2021 президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО ввести санкции против Дмитрия Фирташа.

США требуют экстрадиции Д. Фирташа из Австрии.

банкротство (284) Нафтогаз (3112) Фирташ Дмитрий (1057)


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Топ комментарии
+6
Скільки зеленський списав фірташу боргів ?
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12.02.2022 13:32
+5
Штаб Зеленского потратил на первый тур $10 млн (затраты шли на работу членов комиссий и наблюдателей, зарплату работникам штаба),
$5 млн - ребята собрали сами (помог Коломойский),
$5 млн внес Дмитрий Фирташ, который сейчас находится под домашним арестом (залог $ 120 млн) в Австрии, минюст США запрашивает его экстрадицию.
Фирташ не просто дал деньги, а помог еще своим медиа-ресурсом - телеканал Интер ), которым он владеет совместно с Сергеем Левочкиным, и Валерием Хорошковским, который в свою очередь владеет 50% акций компании Студия Квартал 95 Владимира Зеленского.
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12.02.2022 13:50
+5
Президентhttps://www.president.gov.ua/ru/president/biografiya Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
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12.02.2022 13:54
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Савпадєніє?-да савпадєніє.Війна ж олігархами триває...
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12.02.2022 13:29 Ответить
Скільки зеленський списав фірташу боргів ?
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12.02.2022 13:32 Ответить
Президентhttps://www.president.gov.ua/ru/president/biografiya Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
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12.02.2022 13:54 Ответить
То він інвест няня не лише Беняти, а і Фігташа ?
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12.02.2022 14:04 Ответить
А канеШна. Не чужі ж людЯ.
"Генеральным продюсером телеканала "Интер (фірташ)стал Владимир Зеленский""
22.11.2011
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12.02.2022 14:50 Ответить
На манеже, все те же.

"АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (общенациональный телеканал "Интер") сообщает о новых назначениях.

Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский.

Заместителем генерального продюсера телеканала "Интер" стал Сергей Шефир.

Руководитель дирекции по производству телевизионных программ телеканала "Интер" - Борис Шефир.

Руководитель дирекции промо и PR - Ирина Победоносцева. (Переможець конкурсу на посаду Генерального директора Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України.)



Исполнительные продюсеры - Ирина Пикалова и Сергей Кравец

Креативные продюсеры - Михаил Савин, Андрей Ильков, Вадим Переверзев, Александр Пикалов, Сергей Шинкарук.
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12.02.2022 15:01 Ответить
А вистачило б розгорнути тероборону з якісним оснащенням.
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12.02.2022 20:07 Ответить
Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал?
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12.02.2022 13:34 Ответить
Штаб Зеленского потратил на первый тур $10 млн (затраты шли на работу членов комиссий и наблюдателей, зарплату работникам штаба),
$5 млн - ребята собрали сами (помог Коломойский),
$5 млн внес Дмитрий Фирташ, который сейчас находится под домашним арестом (залог $ 120 млн) в Австрии, минюст США запрашивает его экстрадицию.
Фирташ не просто дал деньги, а помог еще своим медиа-ресурсом - телеканал Интер ), которым он владеет совместно с Сергеем Левочкиным, и Валерием Хорошковским, который в свою очередь владеет 50% акций компании Студия Квартал 95 Владимира Зеленского.
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12.02.2022 13:50 Ответить
Телеанал фирташа - интер, с утра до вечера все хвалит и хвалит бубочку. Какое совпадение, что фирташу простили 100 млрд долгов, а теперь какие-то 300 млн. тоже не нужно отдавать.
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12.02.2022 14:03 Ответить
главное за доставку на Кипр регулярно платежи делать, тогда банкротства не будет, я вот переводы сиротам делаю на Кипр каждый месяц по 300 грн слюнявлю, как же так произошло, чует моё сердце по 400 грн надо слюнявить, тогда банкротства не будет и сиротам обездоленным и на майбахи хватит и на анал - табу регулярно.
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12.02.2022 14:06 Ответить
Боротьба з олігархами серія .... Та хз яка вже серія
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12.02.2022 14:07 Ответить
Это вам не конфеты в Рошен , хочешь бери хочешь не бери
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12.02.2022 14:21 Ответить
Рядовое и не окончательное судебное решение , юристам "Нафтогаза" нужно поработать еще , и они дожмут Фирташа , юридически безупречно . А насчет политической крьіши одиозного агента Кремля "Д.Ф." , тут все тянется с 2014 г , и замешан Кличко , вместе с Порошенко . После визита в Вену на аудиенцию к "Д.Ф." .
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12.02.2022 14:57 Ответить
Когда уже ЄТУ @УКУ ФИРТАША посадят на пожизненное! Сколько оно еще будет гадить стране !?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.02.2022 18:41 Ответить
 
 