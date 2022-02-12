"Нафтогаз" не добился возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" Фирташа

НАК "Нафтогаз Украины" не смог добиться возбуждения дела о банкротстве "Днепропетровскгаза" олигарха Дмитрия Фирташа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance, 13 января 2022 Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений определение Хозсуда Днепропетровской области от 14.04.2021, которым "Нафтогазу" тоже было отказано в открытии 904/2573/21 о признании банкротом АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".

Свое ходатайство "Нефтегаз" мотивировал задолженностью "Днепропетровскгаза" на 370,1 млн грн.

Однако суды отметили, что между "Нафтогазом" и "Днепропетровскгазом" идет ряд судебных споров, в которых "Днепропетровскгаз" обжалует сумму долга и доказывает прекращение части обязательств из-за зачисления встречных однородных требований.

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"Днепропетровскгаз" входит в группу "РГК" (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.

По оценкам участников рынка, группа РГК Фирташа контролирует около 70% распределения газа в Украине.

Добавим, что 25.11.2021 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Нафтогаза" и оставил без изменений постановление Хозсуда Киевской области от 27.04.2021 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 05.07.2021, которыми НАКу было отказано в открытии производства по делу №911/944/21 о банкротстве "Киевоблгаза" (тоже из группы "РГК").

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Согласно судебным материалам, "Нафтогаз" заявлял о долге "Киевоблгаза" на 340 млн. грн. В то же время "Киевоблгаз" называл спорными эти требования НАКа, учитывая проведенную одностороннюю сделку - погашение задолженности путем зачисления встречных однородных требований (как отмечалось, "Киевоблгаз" получил право требования к "Нафтогазу" от "Днепропетровскгаз сбыта" на 790 млн грн).

Верховный Суд согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, что возникший между спорами спор касается наличия/отсутствия денежного обязательства у "Киевоблгаза" перед "Нафтогазом" и не может быть решен в рамках рассмотрения заявления "Нафтогаза" об открытии производства по делу о банкротстве "Киевоблгаза".

По данным "Нафтогаза", на 05.05.2021 года задолженность всех региональных газосбыточных предприятий перед ним составляла 23,6 млрд грн.

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В начале июня 2021 года ДБР провело обыски у 37 операторов газораспределительных систем, в Минэнерго, НКРЭКП.

"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договора, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен", - констатировали в ДБР.

В июне-2021 президент Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО ввести санкции против Дмитрия Фирташа.

США требуют экстрадиции Д. Фирташа из Австрии.