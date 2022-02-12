"Нафтогаз" не домігся відкриття справи про банкрутство "Дніпропетровськгазу" Фірташа

НАК "Нафтогаз України" не зміг домогтися відкриття справи про банкрутство "Дніпропетровськгазу" олігарха Дмитра Фірташа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance, 13 січня 2022 року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Нафтогазу" та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 14.04.2021, якою "Нафтогазу" теж було відмовлено у відкритті провадження в справі №904/2573/21 про визнання банкрутом АТ "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз".

Своє клопотання "Нафтогаз" мотивував заборгованістю "Дніпропетровськгазу" на 370,1 млн грн.

Проте суди зауважили, що між "Нафтогазом" і "Дніпропетровськгазом" триває низка судових спорів, у яких "Дніпропетровськгаз" оскаржує суму боргу та доводить припинення частини зобов’язань через зарахування зустрічних однорідних вимог.

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"Дніпропетровськгаз" входить у групу "РГК" (Регіональна газова компанія), пов’язану з Дмитром Фірташем.

За оцінками учасників ринку, група "РГК" Фірташа контролює близько 70% розподілу газу в Україні.

Додамо, що 25.11.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Нафтогазу" та залишив без змін ухвалу Госпсуду Київської області від 27.04.2021 та постанову Північного апеляційного госпсуду від 05.07.2021, якими НАКу було відмовлено у відкритті провадження в справі №911/944/21 про банкрутство "Київоблгазу" (теж з групи "РГК").

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Згідно з судовими матеріалами, "Нафтогаз" заявляв про борг "Київоблгазу" на 340 млн грн. Натомість "Київоблгаз" називав спірними ці вимоги НАКу, з огляду проведений односторонній правочин - погашення заборгованості шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог (як зазначалося, "Київоблгаз" отримав право вимоги до "Нафтогазу" від "Дніпропетровськгаз збуту" на 790 млн грн).

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що спір, який виник між сторонами, стосується наявності/відсутності грошового зобов`язання в "Київоблгазу" перед "Нафтогазом" та не може бути вирішений в межах розгляду заяви "Нафтогазу" про відкриття провадження у справі про банкрутство "Київоблгазу".

За даними "Нафтогазу", на 05.05.2021 заборгованість усіх регіональних газозбутових підприємств перед ним становила 23,6 млрд грн.

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На початку червня 2021 року ДБР провело обшуки в 37 операторів газорозподільних систем, в Міненерго, НКРЕКП.

"У 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень", - констатували в ДБР.

У червні-2021 президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО ввести санкції проти Дмитра Фірташа.

США вимагають екстрадиції Д. Фірташа з Австрії.