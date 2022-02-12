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Новини
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"Нафтогаз" не домігся відкриття справи про банкрутство "Дніпропетровськгазу" Фірташа

НАК "Нафтогаз України" не зміг домогтися відкриття справи про банкрутство "Дніпропетровськгазу" олігарха Дмитра Фірташа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance, 13 січня 2022 року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Нафтогазу" та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 14.04.2021, якою "Нафтогазу" теж було відмовлено у відкритті провадження в справі №904/2573/21 про визнання банкрутом АТ "Оператор газорозподільної системи "Дніпропетровськгаз".

Своє клопотання "Нафтогаз" мотивував заборгованістю "Дніпропетровськгазу" на 370,1 млн грн.

Проте суди зауважили, що між "Нафтогазом" і "Дніпропетровськгазом" триває низка судових спорів, у яких "Дніпропетровськгаз" оскаржує суму боргу та доводить припинення частини зобов’язань через зарахування зустрічних однорідних вимог.

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"Дніпропетровськгаз" входить у групу "РГК" (Регіональна газова компанія), пов’язану з Дмитром Фірташем.

За оцінками учасників ринку, група "РГК" Фірташа контролює близько 70% розподілу газу в Україні.

Додамо, що 25.11.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Нафтогазу" та залишив без змін ухвалу Госпсуду Київської області від 27.04.2021 та постанову Північного апеляційного госпсуду від 05.07.2021, якими НАКу було відмовлено у відкритті провадження в справі №911/944/21 про банкрутство "Київоблгазу" (теж з групи "РГК").

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Згідно з судовими матеріалами, "Нафтогаз" заявляв про борг "Київоблгазу" на 340 млн грн. Натомість "Київоблгаз" називав спірними ці вимоги НАКу, з огляду проведений односторонній правочин - погашення заборгованості шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог (як зазначалося, "Київоблгаз" отримав право вимоги до "Нафтогазу" від "Дніпропетровськгаз збуту" на 790 млн грн).

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що спір, який виник між сторонами, стосується наявності/відсутності грошового зобов`язання в "Київоблгазу" перед "Нафтогазом" та не може бути вирішений в межах розгляду заяви "Нафтогазу" про відкриття провадження у справі про банкрутство "Київоблгазу".

За даними "Нафтогазу", на 05.05.2021 заборгованість усіх регіональних газозбутових підприємств перед ним становила 23,6 млрд грн.

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На початку червня 2021 року ДБР провело обшуки в 37 операторів газорозподільних систем, в Міненерго, НКРЕКП.

"У 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень", - констатували в ДБР.

У червні-2021 президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО ввести санкції проти Дмитра Фірташа.

США вимагають екстрадиції Д. Фірташа з Австрії.

Автор: 

банкрутство (626) Нафтогаз (4407) Фірташ Дмитро (892)


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Топ коментарі
+6
Скільки зеленський списав фірташу боргів ?
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12.02.2022 13:32
+5
Штаб Зеленского потратил на первый тур $10 млн (затраты шли на работу членов комиссий и наблюдателей, зарплату работникам штаба),
$5 млн - ребята собрали сами (помог Коломойский),
$5 млн внес Дмитрий Фирташ, который сейчас находится под домашним арестом (залог $ 120 млн) в Австрии, минюст США запрашивает его экстрадицию.
Фирташ не просто дал деньги, а помог еще своим медиа-ресурсом - телеканал Интер ), которым он владеет совместно с Сергеем Левочкиным, и Валерием Хорошковским, который в свою очередь владеет 50% акций компании Студия Квартал 95 Владимира Зеленского.
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12.02.2022 13:50
+5
Президентhttps://www.president.gov.ua/ru/president/biografiya Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
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12.02.2022 13:54
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Савпадєніє?-да савпадєніє.Війна ж олігархами триває...
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12.02.2022 13:29 Відповісти
Скільки зеленський списав фірташу боргів ?
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12.02.2022 13:32 Відповісти
Президентhttps://www.president.gov.ua/ru/president/biografiya Владимир Зеленский подписал закон, согласно которым спишут около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.
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12.02.2022 13:54 Відповісти
То він інвест няня не лише Беняти, а і Фігташа ?
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12.02.2022 14:04 Відповісти
А канеШна. Не чужі ж людЯ.
"Генеральным продюсером телеканала "Интер (фірташ)стал Владимир Зеленский""
22.11.2011
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12.02.2022 14:50 Відповісти
На манеже, все те же.

"АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (общенациональный телеканал "Интер") сообщает о новых назначениях.

Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский.

Заместителем генерального продюсера телеканала "Интер" стал Сергей Шефир.

Руководитель дирекции по производству телевизионных программ телеканала "Интер" - Борис Шефир.

Руководитель дирекции промо и PR - Ирина Победоносцева. (Переможець конкурсу на посаду Генерального директора Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України.)



Исполнительные продюсеры - Ирина Пикалова и Сергей Кравец

Креативные продюсеры - Михаил Савин, Андрей Ильков, Вадим Переверзев, Александр Пикалов, Сергей Шинкарук.
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12.02.2022 15:01 Відповісти
А вистачило б розгорнути тероборону з якісним оснащенням.
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12.02.2022 20:07 Відповісти
Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал?
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12.02.2022 13:34 Відповісти
Штаб Зеленского потратил на первый тур $10 млн (затраты шли на работу членов комиссий и наблюдателей, зарплату работникам штаба),
$5 млн - ребята собрали сами (помог Коломойский),
$5 млн внес Дмитрий Фирташ, который сейчас находится под домашним арестом (залог $ 120 млн) в Австрии, минюст США запрашивает его экстрадицию.
Фирташ не просто дал деньги, а помог еще своим медиа-ресурсом - телеканал Интер ), которым он владеет совместно с Сергеем Левочкиным, и Валерием Хорошковским, который в свою очередь владеет 50% акций компании Студия Квартал 95 Владимира Зеленского.
показати весь коментар
12.02.2022 13:50 Відповісти
Телеанал фирташа - интер, с утра до вечера все хвалит и хвалит бубочку. Какое совпадение, что фирташу простили 100 млрд долгов, а теперь какие-то 300 млн. тоже не нужно отдавать.
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12.02.2022 14:03 Відповісти
главное за доставку на Кипр регулярно платежи делать, тогда банкротства не будет, я вот переводы сиротам делаю на Кипр каждый месяц по 300 грн слюнявлю, как же так произошло, чует моё сердце по 400 грн надо слюнявить, тогда банкротства не будет и сиротам обездоленным и на майбахи хватит и на анал - табу регулярно.
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12.02.2022 14:06 Відповісти
Боротьба з олігархами серія .... Та хз яка вже серія
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12.02.2022 14:07 Відповісти
Это вам не конфеты в Рошен , хочешь бери хочешь не бери
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12.02.2022 14:21 Відповісти
Рядовое и не окончательное судебное решение , юристам "Нафтогаза" нужно поработать еще , и они дожмут Фирташа , юридически безупречно . А насчет политической крьіши одиозного агента Кремля "Д.Ф." , тут все тянется с 2014 г , и замешан Кличко , вместе с Порошенко . После визита в Вену на аудиенцию к "Д.Ф." .
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12.02.2022 14:57 Відповісти
Когда уже ЄТУ @УКУ ФИРТАША посадят на пожизненное! Сколько оно еще будет гадить стране !?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.02.2022 18:41 Відповісти
 
 