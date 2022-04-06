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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 апреля.

Как пишет Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сорок вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты осуществляют перегруппировку войск и разведку, пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий в целях прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие потери РФ с начала войны - около 18,6 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 684 танка и 1 861 бронированная машина

Продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Отмечается перемещение подразделений противника на железнодорожные станции для загрузки и последующей передислокации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активные действия противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку.

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Для повышения оперативности переброски военных грузов враг приступил к использованию железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию ​​Купянск (Украина).

На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредотачивает на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение.

Продолжает огневое воздействие на большинстве направлений.

Противник производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

В районах Попасной, Степной, Новотошковской, Рубежного, Северодонецка и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию.

На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.

В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 6 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+25
Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение больше не будет брать в плен российских солдат.
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06.04.2022 19:20
+19
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06.04.2022 19:21
+18


Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1511370835092779008 5 апр.



ЄС вводить заборону на користування своїми автодорогами усім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які знаходяться в управлінні російськими компаніями.
Це повна транспортна блокада!
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06.04.2022 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Заново л0хи на граблі наступать будут..
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06.04.2022 19:16 Ответить
Так і є. Але ніщо не заважає готуватися до іншої операції.
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06.04.2022 19:19 Ответить
5 депутатів від "ОПЗЖ" в Маріуполі виявилися інформаторами ворожої армії та корегувальниками вогню для окупантів. Про це заявляють у міськраді. За сприяння депутатів Костянтина Іващенка, Дмитра Хаджинова, Євгена Хармишева, Наталі Сотнікової та Олени Карпенко росіяни змогли швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.
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06.04.2022 19:18 Ответить
Ледовый лоцман


@MarchDok

·
https://twitter.com/MarchDok/status/1511357520442494987 5 апр.



Путин добился международного признания безусловно.
Один из известнейших политических карикатуристов мира, норвежец Мортен Морланд. "Мясник из Бучи в пути".
"The Butcher of Bucha" стало за последние два дня практически официальным термином в западной прессе.

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06.04.2022 19:18 Ответить
Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение больше не будет брать в плен российских солдат.
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06.04.2022 19:20 Ответить


Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1511370835092779008 5 апр.



ЄС вводить заборону на користування своїми автодорогами усім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які знаходяться в управлінні російськими компаніями.
Це повна транспортна блокада!
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06.04.2022 19:20 Ответить
А залізницю?
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06.04.2022 19:31 Ответить
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06.04.2022 19:49 Ответить
Я тільки за, але в реалі абсолютна більшість кораблів під прапорами якихось офшорних островів, так що такі санкції тільки для виду.
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06.04.2022 19:51 Ответить
И тут кацапов подперли. https://korrespondent.net/world/4465948-morskye-vody-rf-obiavleny-*******-zonoi-Reuters Лондонский морской рынок страховщиков (London's marine insurance market) объявил все морские воды России "военной зоной" . Об этом сообщает https://www.reuters.com/world/uk/london-marine-insurers-extend-high-risk-area-all-russian-waters-2022-04-04/ Reuters в среду, 6 апреля. теперь, когда корабль захочет зайти в морские воды России, то его владелец обязан будет уведомить своего страховщика и заплатить специальную "военную премию", которая может достигать 5% стоимости всего судна. Это ограничение делает торговлю с Россией практически нерентабельной.
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06.04.2022 20:44 Ответить
То есть, фактически, на воде "владычица морей" объявила войну РФ.
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06.04.2022 21:39 Ответить
Нет. Войну РФ объявили частные британские страховые компании - Lloyd и прочие ( 99% мирового рынка морского страхования). Если парашка захватывает чужие територии, то риск захвата чужого корабля в водах росии значительно возрастает, а значит и возрастает и стоимость страховки - бизнес, ничего личного, как любили говорить кацапы после 2014. Но главное, эти "санкции" не зависят от консенсуса озабоченных политиков.
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06.04.2022 21:57 Ответить
Это почти так же хорошо.

В своё время Ост-индийская компания победила Китай.
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08.04.2022 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM

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06.04.2022 19:21 Ответить
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06.04.2022 19:21 Ответить
А маглі би єщьо пажить-єслі жізнь в расєйскам свінарнікє можна назвать жізнью...
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06.04.2022 19:24 Ответить
Поставьте в потенциальные места нападения заранее видеокамеры скрытые с автономным аккумуляторным питанием где-то в земле зарыть или в стене побезопаснее. Без трансляции, без подключения к электросети и без ик-подсветки (заметят). Пускай будут работать хотя бы неделю или две по заряду аккумулятора или павербанка. Потом, при освобождении, можно будет найти эти камеры и получить запись с флешки того, что делали тут кацапы. Не надо еще раз делать прямую трансляцию, не надо беспроводную связь, не надо видео раньше времени кидать и палить место камеры. Полностью автономно записывать хорошим качеством, снизив частоту кадров ради экономии места на флешке, можно с микрофоном. Тогда будут хорошие доказательства преступлений.
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06.04.2022 19:25 Ответить
Идея благая, но хорошая камера с ИК подсветкой потребляет минимум 0,5А, при напряжении 12В. Без подсветки ночью вы ничего не увидите. Подсветку видно, можете проверить, подойти ночью к камере на парковке. 0,5А на 24 часа и на 7 дней, это 84А*ч. Могу себе представить такой незаметный аккумулятор
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06.04.2022 20:03 Ответить
На територію РБ виведено рештки угруповання 2 і 41 армії ЗС РФ. Там взялися рахувати збитки.

Поки відомо таке:
БТГр 155 бригади морської піхоти (ППД - Владивосток): 200 - 50, 300 - 110, за відмову брати участь у бойових діях заарештовано 220 військовослужбовців.
126 бригада берегової оборони (ППД - Перевальне, АР Крим): 200+300+зниклі без вісті - понад 400.
810 бригада морської піхоти (ППД - Севастополь, АР Крим): виведена з-під Маріуполя, включаючи 382 і 557 батальйони морської піхоти та 542 розвідувальний батальйон. Бригада залишила під стінами міста комбрига полковника Олексія Шарова (україїнський снайпер, 22 березня), призначеного замість нього полковника Володимира Криволапова (обставини не відомі, 27 березня), і до 300 200+300.

Таке застосування морської піхоти у вигляді звичайної лишило російське командування без спеціально навчених, підготовлених та екіпірованих частин, котрі спроможні бути морським десантом. Нагадаю про мінус 3 великі десантні корбалі. Одесі можна розслабитися.
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06.04.2022 19:32 Ответить
Та об этом уже 41 день говорят из всех каналов! Или "там" не было предпосылок?
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06.04.2022 19:55 Ответить
Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (російська федерація) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна)...Це як? Цілим ешелоном по Харківській області і ніхто в дорозі не знищив? Вони ешелонами вже катаються. Я б ще зрозумів якби той ешелон приїхав у Донецьк чи Дебальцеве, але він приїхав ледь не під Харків.
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06.04.2022 19:57 Ответить
Купянск как бы у орков в тылу, вот если б они в Балаклею приехали, я бы удивился
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06.04.2022 20:08 Ответить
Там немає ніякого тилу. Вони там розтяглися метастазами. Тили в них є на півдні і в зоні ООС.
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06.04.2022 20:35 Ответить
Так и вы готовьтесь, какие проблемы?
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06.04.2022 19:57 Ответить
Может кто-то рассказать в чем тут дело? Кацапы с первого дня (а их уже 41), обстреливают Харьков ракетами, градами, минами, стреляли с танков, пушек, короче, со всего что долетит. За это время на вражеской территории был один раз обстрелян склад с боеприпасами и нанесен удар по нефтебазе. При этом не было подтверждения, что это именно наши удары. Что мешает наносить удары по скоплению военной техники, по эшелонам в белгороде и тех же валуйках? Почему нельзя предупредить, что в случае дальнейших ударов по городу будут зеркальный ответ по Белгороду? Боимся полномасштабного вторжения? Боимся случайных жертв среди мирного населения, а на свое типа пох..й? Боимся, что это будет поводом к массовой мобилизации? Так она и так будет в том, или ином виде. Боимся, что враг получит дополнительную мотивацию? Так они и так нас ненавидят дальше некуда, а так начнут хоть бояться. Или страх спровоцировать россию настолько укоренился у нас, что мы до сих пор боимся чего-то, сами не понимая чего?
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06.04.2022 20:21 Ответить
Ну попроси Зеленского докинуть куском асфальта. На ракеты гос.заказа ж не было. Нечем стрелять на длинные дистанции.
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06.04.2022 20:27 Ответить
Смерч. Не?
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06.04.2022 21:04 Ответить
а ракети для смерчу? І чи є в арсеналі ЗСУ пускові Смерча? Нє, ну, в орків є...
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06.04.2022 21:32 Ответить
За 50км точечно попасть из СЗО... Ну не знаю. Да и хороший вопрос есть ли снаряды в необходимом количестве? Там 99 смерчей было в стране 15 лет назад, а сколько их сейчас недоржавело...
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07.04.2022 04:15 Ответить
Ну мы как мученики для общественного мнения прежде вего в ЕС, а потом уже в США. Мы должны отстреливаться, сопротивляться, но при этом не использовать серьёзный военный ответ который включает себя действия и на территории противника.
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06.04.2022 21:16 Ответить
Наскільки правда - не знаю, але текст гарний. https://t.me/Sharpreview/12358 Причому - від блогера з мінімумом фейків :
"В пабліках пишуть, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку. Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть.
▪️Підтвердити чи спростувати цю інформацію поки не можу".
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06.04.2022 21:29 Ответить
кацапы пишут, что им туда "подвезли такое оружие, что от укров мокрого места не останется".
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06.04.2022 22:06 Ответить
 
 