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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України, - Генштаб

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 6 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці. 

У повідомленні зазанчається: "Триває сорок друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки, намагаються покращити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому операційному районі та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь.

Завершується перегрупування військ та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, що виведені до районів Брянської та Курської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,6 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 684 танки і 1 861 броньована машина

Триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ збройних сил російської федерації на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території республіки білорусь до Бєлгородської області. Також фіксується переміщення до цієї області окремих підрозділів Центрального військового округу .

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, що виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Відзначається переміщення підрозділів противника до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.

Також читайте: На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків, - Генштаб ЗСУ

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (російська федерація) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення.

Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

Також читайте: Українські війська відбили в окупантів три села на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 6 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17255) Генштаб ЗС (6519) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+25
Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение больше не будет брать в плен российских солдат.
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06.04.2022 19:20
+19
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06.04.2022 19:21
+18


Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1511370835092779008 5 апр.



ЄС вводить заборону на користування своїми автодорогами усім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які знаходяться в управлінні російськими компаніями.
Це повна транспортна блокада!
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06.04.2022 19:20
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Заново л0хи на граблі наступать будут..
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06.04.2022 19:16 Відповісти
Так і є. Але ніщо не заважає готуватися до іншої операції.
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06.04.2022 19:19 Відповісти
5 депутатів від "ОПЗЖ" в Маріуполі виявилися інформаторами ворожої армії та корегувальниками вогню для окупантів. Про це заявляють у міськраді. За сприяння депутатів Костянтина Іващенка, Дмитра Хаджинова, Євгена Хармишева, Наталі Сотнікової та Олени Карпенко росіяни змогли швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.
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06.04.2022 19:18 Відповісти
Ледовый лоцман


@MarchDok

·
https://twitter.com/MarchDok/status/1511357520442494987 5 апр.



Путин добился международного признания безусловно.
Один из известнейших политических карикатуристов мира, норвежец Мортен Морланд. "Мясник из Бучи в пути".
"The Butcher of Bucha" стало за последние два дня практически официальным термином в западной прессе.

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06.04.2022 19:18 Відповісти
Командир воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение больше не будет брать в плен российских солдат.
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06.04.2022 19:20 Відповісти


Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1511370835092779008 5 апр.



ЄС вводить заборону на користування своїми автодорогами усім російським та білоруським автотранспортним операторам, а також закриває доступ до своїх портів усім російським суднам та суднам, які знаходяться в управлінні російськими компаніями.
Це повна транспортна блокада!
показати весь коментар
06.04.2022 19:20 Відповісти
А залізницю?
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06.04.2022 19:31 Відповісти
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06.04.2022 19:49 Відповісти
Я тільки за, але в реалі абсолютна більшість кораблів під прапорами якихось офшорних островів, так що такі санкції тільки для виду.
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06.04.2022 19:51 Відповісти
И тут кацапов подперли. https://korrespondent.net/world/4465948-morskye-vody-rf-obiavleny-*******-zonoi-Reuters Лондонский морской рынок страховщиков (London's marine insurance market) объявил все морские воды России "военной зоной" . Об этом сообщает https://www.reuters.com/world/uk/london-marine-insurers-extend-high-risk-area-all-russian-waters-2022-04-04/ Reuters в среду, 6 апреля. теперь, когда корабль захочет зайти в морские воды России, то его владелец обязан будет уведомить своего страховщика и заплатить специальную "военную премию", которая может достигать 5% стоимости всего судна. Это ограничение делает торговлю с Россией практически нерентабельной.
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06.04.2022 20:44 Відповісти
То есть, фактически, на воде "владычица морей" объявила войну РФ.
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06.04.2022 21:39 Відповісти
Нет. Войну РФ объявили частные британские страховые компании - Lloyd и прочие ( 99% мирового рынка морского страхования). Если парашка захватывает чужие територии, то риск захвата чужого корабля в водах росии значительно возрастает, а значит и возрастает и стоимость страховки - бизнес, ничего личного, как любили говорить кацапы после 2014. Но главное, эти "санкции" не зависят от консенсуса озабоченных политиков.
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06.04.2022 21:57 Відповісти
Это почти так же хорошо.

В своё время Ост-индийская компания победила Китай.
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08.04.2022 20:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM https://www.youtube.com/watch?v=5zOCfohf_MM

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06.04.2022 19:21 Відповісти
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06.04.2022 19:21 Відповісти
А маглі би єщьо пажить-єслі жізнь в расєйскам свінарнікє можна назвать жізнью...
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06.04.2022 19:24 Відповісти
Поставьте в потенциальные места нападения заранее видеокамеры скрытые с автономным аккумуляторным питанием где-то в земле зарыть или в стене побезопаснее. Без трансляции, без подключения к электросети и без ик-подсветки (заметят). Пускай будут работать хотя бы неделю или две по заряду аккумулятора или павербанка. Потом, при освобождении, можно будет найти эти камеры и получить запись с флешки того, что делали тут кацапы. Не надо еще раз делать прямую трансляцию, не надо беспроводную связь, не надо видео раньше времени кидать и палить место камеры. Полностью автономно записывать хорошим качеством, снизив частоту кадров ради экономии места на флешке, можно с микрофоном. Тогда будут хорошие доказательства преступлений.
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06.04.2022 19:25 Відповісти
Идея благая, но хорошая камера с ИК подсветкой потребляет минимум 0,5А, при напряжении 12В. Без подсветки ночью вы ничего не увидите. Подсветку видно, можете проверить, подойти ночью к камере на парковке. 0,5А на 24 часа и на 7 дней, это 84А*ч. Могу себе представить такой незаметный аккумулятор
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06.04.2022 20:03 Відповісти
На територію РБ виведено рештки угруповання 2 і 41 армії ЗС РФ. Там взялися рахувати збитки.

Поки відомо таке:
БТГр 155 бригади морської піхоти (ППД - Владивосток): 200 - 50, 300 - 110, за відмову брати участь у бойових діях заарештовано 220 військовослужбовців.
126 бригада берегової оборони (ППД - Перевальне, АР Крим): 200+300+зниклі без вісті - понад 400.
810 бригада морської піхоти (ППД - Севастополь, АР Крим): виведена з-під Маріуполя, включаючи 382 і 557 батальйони морської піхоти та 542 розвідувальний батальйон. Бригада залишила під стінами міста комбрига полковника Олексія Шарова (україїнський снайпер, 22 березня), призначеного замість нього полковника Володимира Криволапова (обставини не відомі, 27 березня), і до 300 200+300.

Таке застосування морської піхоти у вигляді звичайної лишило російське командування без спеціально навчених, підготовлених та екіпірованих частин, котрі спроможні бути морським десантом. Нагадаю про мінус 3 великі десантні корбалі. Одесі можна розслабитися.
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06.04.2022 19:32 Відповісти
Та об этом уже 41 день говорят из всех каналов! Или "там" не было предпосылок?
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06.04.2022 19:55 Відповісти
Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (російська федерація) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна)...Це як? Цілим ешелоном по Харківській області і ніхто в дорозі не знищив? Вони ешелонами вже катаються. Я б ще зрозумів якби той ешелон приїхав у Донецьк чи Дебальцеве, але він приїхав ледь не під Харків.
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06.04.2022 19:57 Відповісти
Купянск как бы у орков в тылу, вот если б они в Балаклею приехали, я бы удивился
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06.04.2022 20:08 Відповісти
Там немає ніякого тилу. Вони там розтяглися метастазами. Тили в них є на півдні і в зоні ООС.
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06.04.2022 20:35 Відповісти
Так и вы готовьтесь, какие проблемы?
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06.04.2022 19:57 Відповісти
Может кто-то рассказать в чем тут дело? Кацапы с первого дня (а их уже 41), обстреливают Харьков ракетами, градами, минами, стреляли с танков, пушек, короче, со всего что долетит. За это время на вражеской территории был один раз обстрелян склад с боеприпасами и нанесен удар по нефтебазе. При этом не было подтверждения, что это именно наши удары. Что мешает наносить удары по скоплению военной техники, по эшелонам в белгороде и тех же валуйках? Почему нельзя предупредить, что в случае дальнейших ударов по городу будут зеркальный ответ по Белгороду? Боимся полномасштабного вторжения? Боимся случайных жертв среди мирного населения, а на свое типа пох..й? Боимся, что это будет поводом к массовой мобилизации? Так она и так будет в том, или ином виде. Боимся, что враг получит дополнительную мотивацию? Так они и так нас ненавидят дальше некуда, а так начнут хоть бояться. Или страх спровоцировать россию настолько укоренился у нас, что мы до сих пор боимся чего-то, сами не понимая чего?
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06.04.2022 20:21 Відповісти
Ну попроси Зеленского докинуть куском асфальта. На ракеты гос.заказа ж не было. Нечем стрелять на длинные дистанции.
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06.04.2022 20:27 Відповісти
Смерч. Не?
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06.04.2022 21:04 Відповісти
а ракети для смерчу? І чи є в арсеналі ЗСУ пускові Смерча? Нє, ну, в орків є...
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06.04.2022 21:32 Відповісти
За 50км точечно попасть из СЗО... Ну не знаю. Да и хороший вопрос есть ли снаряды в необходимом количестве? Там 99 смерчей было в стране 15 лет назад, а сколько их сейчас недоржавело...
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07.04.2022 04:15 Відповісти
Ну мы как мученики для общественного мнения прежде вего в ЕС, а потом уже в США. Мы должны отстреливаться, сопротивляться, но при этом не использовать серьёзный военный ответ который включает себя действия и на территории противника.
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06.04.2022 21:16 Відповісти
Наскільки правда - не знаю, але текст гарний. https://t.me/Sharpreview/12358 Причому - від блогера з мінімумом фейків :
"В пабліках пишуть, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку. Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть.
▪️Підтвердити чи спростувати цю інформацію поки не можу".
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06.04.2022 21:29 Відповісти
кацапы пишут, что им туда "подвезли такое оружие, что от укров мокрого места не останется".
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06.04.2022 22:06 Відповісти
 
 