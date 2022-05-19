Российские оккупанты провалили наступление и штурмовые действия в четырех направлениях, - Генштаб ВСУ
В четырех направлениях восточных рубежей защиты Украины российские захватчики безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 19 мая по поводу российского вторжения.
Так, начались восемьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.
На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.
На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.
В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.
На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.
На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имели.
На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводился. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.
По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, составляющих более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.
В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.
На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.
За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.
"За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.
На Донецком и Луганском направлениях в течение прошедших суток отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника", - сообщили в Генштабе.
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Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім…."
(С Гайдамака "Колискова")
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Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
Громада зібралась коло церкви. Вийшов благочинний і почав вмовляти, щоб громада прийняла нового священика й дала йому квартиру або сплатила дім старого священика.
- Не хочемо, батюшко! Й кватири не дамо, й не сплатимо грунту покійного батюшки, - загомоніла громада, - ми будемо таки домагатись у владики, щоб Харитін був в нас за священика.
- Про мене, - як хочете, а я не маю права змінити, що постановив владика, - сказав благочинний, - новий священик зостанеться в вас на парафії.
- Воля ваша! Нехай зостається, але ми не будемо давати йому помочі.
Благочинний вговорював, вмовляв громаду й нічого не вдіяв. Балабуха зостався до котрого часу в дяковій хаті й пересвідчивсь, що йому приходиться погано. Він хрестив, ховав, вінчав, а люди або не платили йому нічого, або платили мало, а декотрі навіть носили хрестити дітей до сусідніх священиків. Громада знов нарядила посланців в Київ до владики просити за Харитона Моссаковського.
Тим часом Балабуха привіз у Вільшаницю й свою жінку. Олеся вбралась у сукню, пішла до церкви й стала поперед усіх людей перед іконостасом, а не в бабинці, де ставали старі матушки з дочками. Громада загула.
- Що це воно за пані! Прийшла простоволоса, неначе дівка. Чи надула спідниці, чи намостила обручів під сукню, що така товста; й не поважає громади, й господа зневажає: виперлась поперед усіх людей перед самі царські врата, мабуть, щоб піп на неї дивився, а вона на попа!
- Ми поламаємо на їй ті обручі! - загула громада. - Це якась чи панія, чи полька, чи, може, якась невіра!
Балабуха крутився, крутився й нічого не вдіяв. Вже він і титаря загоджував, і дідів загоджував, й говорив проповіді, котрих ніхто не розумів, - і все нічого не помогло. Громада стала гопки проти його. Люди не цілували його в руку, обминали на вулиці, а що за все гірше - не давали йому грошей. Олеся пожила з тиждень на черствім хлібі в дяковій хаті й поїхала в Хохітву до батька. Балабуха побачив, що в його руках і ключі од церкви, й ризи, і кропило, й кадило, та тільки не було чого їсти. Йому доводилось або голодати, або шукати іншої парафії.…."
Нечуй-Левицький "Старосвітські батюшки та матушки")
Між іншим! Жашків - недалеко від тих місць які описані в книзі Це - південна Київщина (Богуславщина) Хай жашківці беруть приклад з предків!!!