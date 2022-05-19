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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты провалили наступление и штурмовые действия в четырех направлениях, - Генштаб ВСУ

рф,орки,окупанти,рашисти

В четырех направлениях восточных рубежей защиты Украины российские захватчики безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 19 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались восемьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

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На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

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На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имели.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводился. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

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По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, составляющих более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.

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"За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.

На Донецком и Луганском направлениях в течение прошедших суток отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6172)


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Топ комментарии
+41
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19.05.2022 07:24
+36
В Жашкові нехай мешканці забороняють цю "кантору", самі до неї ходять, самі нехай і виганяють, а то курва, привикли жар гребти чужими руками.
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
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19.05.2022 08:15
+30
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526995209929768962

Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
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19.05.2022 07:55
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19.05.2022 07:24 Ответить
"…Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім…."
(С Гайдамака "Колискова")
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19.05.2022 08:35 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1526995209929768962

Виродки у ВР ніяк не можуть заборонити МП, хоча суспільство вимагає… У Жашкові батюшки Московської церкви відмовляються відспівувати загиблих воїнів Тепер, коли з 2019 року в Україні є своя канонічна і московська неканонічна церква Дозвіл на існування останньої викликає подив(
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19.05.2022 07:55 Ответить
В Жашкові нехай мешканці забороняють цю "кантору", самі до неї ходять, самі нехай і виганяють, а то курва, привикли жар гребти чужими руками.
Типове кацапське бажання "пущай сцарь" заборонить МПЦ.
Якщо в Жашкову є громадське суспільство, то нехай проводять віче і виганяють кацапських попів в Магадан
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19.05.2022 08:15 Ответить
"….Бог з ним, з цим непроханим попом. Нехай собі їде, звідкіль приїхав!

Громада зібралась коло церкви. Вийшов благочинний і почав вмовляти, щоб громада прийняла нового священика й дала йому квартиру або сплатила дім старого священика.

- Не хочемо, батюшко! Й кватири не дамо, й не сплатимо грунту покійного батюшки, - загомоніла громада, - ми будемо таки домагатись у владики, щоб Харитін був в нас за священика.

- Про мене, - як хочете, а я не маю права змінити, що постановив владика, - сказав благочинний, - новий священик зостанеться в вас на парафії.

- Воля ваша! Нехай зостається, але ми не будемо давати йому помочі.

Благочинний вговорював, вмовляв громаду й нічого не вдіяв. Балабуха зостався до котрого часу в дяковій хаті й пересвідчивсь, що йому приходиться погано. Він хрестив, ховав, вінчав, а люди або не платили йому нічого, або платили мало, а декотрі навіть носили хрестити дітей до сусідніх священиків. Громада знов нарядила посланців в Київ до владики просити за Харитона Моссаковського.

Тим часом Балабуха привіз у Вільшаницю й свою жінку. Олеся вбралась у сукню, пішла до церкви й стала поперед усіх людей перед іконостасом, а не в бабинці, де ставали старі матушки з дочками. Громада загула.

- Що це воно за пані! Прийшла простоволоса, неначе дівка. Чи надула спідниці, чи намостила обручів під сукню, що така товста; й не поважає громади, й господа зневажає: виперлась поперед усіх людей перед самі царські врата, мабуть, щоб піп на неї дивився, а вона на попа!

- Ми поламаємо на їй ті обручі! - загула громада. - Це якась чи панія, чи полька, чи, може, якась невіра!

Балабуха крутився, крутився й нічого не вдіяв. Вже він і титаря загоджував, і дідів загоджував, й говорив проповіді, котрих ніхто не розумів, - і все нічого не помогло. Громада стала гопки проти його. Люди не цілували його в руку, обминали на вулиці, а що за все гірше - не давали йому грошей. Олеся пожила з тиждень на черствім хлібі в дяковій хаті й поїхала в Хохітву до батька. Балабуха побачив, що в його руках і ключі од церкви, й ризи, і кропило, й кадило, та тільки не було чого їсти. Йому доводилось або голодати, або шукати іншої парафії.…."
Нечуй-Левицький "Старосвітські батюшки та матушки")

Між іншим! Жашків - недалеко від тих місць які описані в книзі Це - південна Київщина (Богуславщина) Хай жашківці беруть приклад з предків!!!
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19.05.2022 08:57 Ответить
і все ж таки мп має бути заборонена, має припинити своє існування, най росію рятують в росії.
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19.05.2022 09:20 Ответить
Московська церква під проводом НКВД створена Сталіним в 1943 році. Останній батюшка розгромленої більшовиками справжньої церкви помер в нашому селі ще в 1939 році. Так що нинішня РПЦ МП - таємний відділ спадкоємця НКВД - ФСБ.
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19.05.2022 08:36 Ответить
а останній голова їх справжньої церкви прокляв росію.
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19.05.2022 09:21 Ответить
Алле, Генштаб! Чекаю новину про звільнення Херсону!
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19.05.2022 08:30 Ответить
Лише після того як херсонці піднімуть повстання. Але перед цим їм необхідно вилізти із під жіночих юбок.
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19.05.2022 08:41 Ответить
Шо, таки сдали південь орді?
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19.05.2022 08:47 Ответить
Не кіпешуй , а бери в руки автомат і прямо на Херсон ..... й звільняти 😡
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19.05.2022 08:52 Ответить
Та прийдеться брати автомат і спочатку таких, як ти зільоних підорів прикопти, щоб в спину не стріляли. А потім вичищати те лайно, яке завдяки вам сюди поналазило. Вичистимо всю наволоч і зільону, і колорадсько-сепарастську. Все буде Вкраїна.
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19.05.2022 11:47 Ответить
Повстання в Херсоні неможливе!
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19.05.2022 08:54 Ответить
Да-да, толпой с коктейлями Молотова, против автоматов и гранат. Где-то я это уже слышала. Точно. Херсонская тероборона точно так вся и полягла. Вобще дурак?
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19.05.2022 11:16 Ответить
На цьому напрямку змін не очікується,окупант окопується і поповнює війскові склади
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19.05.2022 08:51 Ответить
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ - Politico. Це новина з УП. А ми все про удар по мосту мріяли.
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19.05.2022 08:53 Ответить
Батый 21 века пытается своим нашествием превратить Украину вновь в Дикое Поле.С помощью цивилизованного мира Украина цивилизованными методами активно поспособствует самоуничтожению кремлевской орды и их зверья первобытного.
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19.05.2022 08:58 Ответить
Кажете, "окупанти провалили наступ і штурмові дії на чотирьох напрямках"??? А на п'ятому? Де наші відступили - бо таки відступили, судячи з https://t.me/BerezaJuice/14785 допису з окопу Борислава Берези - "Солдат Береза на фронте, но сменил позицию расположения. Когда-нибудь я расскажу об этих двух днях. И многим этот рассказ не понравится. Это меня мало беспокоит. Про розовых пони вам расскажут другие. Я рассказываю то, что есть"
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19.05.2022 09:02 Ответить
і що, якщо є можливість відступити на більш вигідні позиції і зберегти людей - то супер. русскіх зе до дідька і зброї у них до дідька.
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19.05.2022 09:24 Ответить
 
 