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Новости Помощь Украине Война
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Второй транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины составит €8 млрд.

евросоюз

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины будет составлять 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощь.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И остальные будут включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его как можно скорее", - сказала она.

Журналисты уточнили, речь идет именно о сумме в 8 миллиардов и получили подтверждение: "Мы работаем над второй частью макрофинансовой помощи, которая составляет 8 миллиардов евро".

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На вопрос о том, не задержит ли летний период отпусков в институтах ЕС работу над вторым траншем, в Еврокомиссии заверили, что этого не будет.

"Первый транш утвержден менее чем через два месяца после того, как мы впервые анонсировали планы по его предоставлению. Так в Европе период отпусков, но институты функционируют, Еврокомиссия продолжает работу в течение лета. Поэтому мы надеемся, что решение о втором транше будет как можно скорее", - сказала спикера.

Издание отмечает, что решение о предоставлении макрофина должно утвердить Европейский парламент и Совет ЕС. До сентября пленарные сессии Европарламента не запланированы.

Напомним, 7 июля предложение Еврокомиссии выделить Украине 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи поддержал Европейский парламент.

12 июля Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

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помощь (7770) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюсь, ЄС проконтролює використання кожного центу.
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12.07.2022 14:37
+5
після війни коломойський буде багатший за маска і біла гейтса разом
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12.07.2022 14:37
+5
Жорсткий аудит зі спеціальними комісіями з ЄС та США, щоб жоден цент не потрапив до брудних кишень!!!
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12.07.2022 14:44
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після війни коломойський буде багатший за маска і біла гейтса разом
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12.07.2022 14:37 Ответить
Сподіваюсь, ЄС проконтролює використання кожного центу.
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12.07.2022 14:37 Ответить
Хороший и правильный транш:

думаю, что контроль со стороны Брюсселя будет вполне серьёзный, ибо ЕС постоянно требует глубоких реформ в системе борьбы с коррупцией.

ЕС вовсе не благотворительная организация по халявной раздаче миллиардов евро. Деньги там считать умеют.
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13.07.2022 00:15 Ответить
"Крепкій хазяйственік"
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12.07.2022 14:47 Ответить
Зебіли, якщо хоч цент вкрадете то не встигнете втікти до Ростову
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12.07.2022 14:43 Ответить
Жорсткий аудит зі спеціальними комісіями з ЄС та США, щоб жоден цент не потрапив до брудних кишень!!!
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12.07.2022 14:44 Ответить
В ОП вже слинку пускають.
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12.07.2022 14:46 Ответить
ВСУ зайняло Киселівку!йде двіж по трасі М14. Херсон близко!💛💙
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12.07.2022 14:47 Ответить
Нахера брехати?
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12.07.2022 15:20 Ответить
Golovne, Chornobaivku ne chipaty poky. )
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12.07.2022 16:22 Ответить
с такими темпами я думаю до нового року до Херсона доберемся
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12.07.2022 14:57 Ответить
Зробіть уже Вікторію Спатс розпорядником цих коштів.
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12.07.2022 15:25 Ответить
Німеччина заблокує 100%
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12.07.2022 15:26 Ответить
Надо надеяться, что ее влияние добют, а ее саму через колено переломят.

Все-таки украинцы спасают глобальный мир. Не устоит Украина и будет трагедия для мира.
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12.07.2022 20:18 Ответить
Шо їм якісь сенатори, бабло йде без зупинок прямо в кишеню.
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12.07.2022 15:50 Ответить
такий транш без незалежних САП та НАБУ не повинні давати
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12.07.2022 16:05 Ответить
брат Єрмака в ЗСУ --- за грошима буде наглядати гауляитер -- менше кіпішу
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12.07.2022 16:26 Ответить
кошти давати виключно під патронатом Спартс !!!бо вже замовляють асфальт !!!
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12.07.2022 20:22 Ответить
"Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО" Вікторія Спартц
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13.07.2022 09:56 Ответить
 
 