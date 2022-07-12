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Другий транш макрофінансової допомоги ЄС для України становитиме €8 млрд

евросоюз

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомогу.

Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше", - сказала вона.

Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів і отримали підтвердження: "Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро".

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На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.

"Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше", - сказала речниця.

Видання зазначає, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.

Нагадаємо, 7 липня пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги підтримав Європейський парламент.

12 липня Рада ЄС затвердила рішення про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

Також читайте: Рамштайн-4: Наступна зустріч відбудеться онлайн 20 липня, - Пентагон

Автор: 

допомога (8304) Євросоюз (13341)


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Топ коментарі
+11
Сподіваюсь, ЄС проконтролює використання кожного центу.
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12.07.2022 14:37
+5
після війни коломойський буде багатший за маска і біла гейтса разом
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12.07.2022 14:37
+5
Жорсткий аудит зі спеціальними комісіями з ЄС та США, щоб жоден цент не потрапив до брудних кишень!!!
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12.07.2022 14:44
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після війни коломойський буде багатший за маска і біла гейтса разом
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12.07.2022 14:37 Відповісти
Сподіваюсь, ЄС проконтролює використання кожного центу.
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12.07.2022 14:37 Відповісти
Хороший и правильный транш:

думаю, что контроль со стороны Брюсселя будет вполне серьёзный, ибо ЕС постоянно требует глубоких реформ в системе борьбы с коррупцией.

ЕС вовсе не благотворительная организация по халявной раздаче миллиардов евро. Деньги там считать умеют.
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13.07.2022 00:15 Відповісти
"Крепкій хазяйственік"
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12.07.2022 14:47 Відповісти
Зебіли, якщо хоч цент вкрадете то не встигнете втікти до Ростову
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12.07.2022 14:43 Відповісти
Жорсткий аудит зі спеціальними комісіями з ЄС та США, щоб жоден цент не потрапив до брудних кишень!!!
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12.07.2022 14:44 Відповісти
В ОП вже слинку пускають.
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12.07.2022 14:46 Відповісти
ВСУ зайняло Киселівку!йде двіж по трасі М14. Херсон близко!💛💙
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12.07.2022 14:47 Відповісти
Нахера брехати?
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12.07.2022 15:20 Відповісти
Golovne, Chornobaivku ne chipaty poky. )
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12.07.2022 16:22 Відповісти
с такими темпами я думаю до нового року до Херсона доберемся
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12.07.2022 14:57 Відповісти
Зробіть уже Вікторію Спатс розпорядником цих коштів.
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12.07.2022 15:25 Відповісти
Німеччина заблокує 100%
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12.07.2022 15:26 Відповісти
Надо надеяться, что ее влияние добют, а ее саму через колено переломят.

Все-таки украинцы спасают глобальный мир. Не устоит Украина и будет трагедия для мира.
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12.07.2022 20:18 Відповісти
Шо їм якісь сенатори, бабло йде без зупинок прямо в кишеню.
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12.07.2022 15:50 Відповісти
такий транш без незалежних САП та НАБУ не повинні давати
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12.07.2022 16:05 Відповісти
брат Єрмака в ЗСУ --- за грошима буде наглядати гауляитер -- менше кіпішу
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12.07.2022 16:26 Відповісти
кошти давати виключно під патронатом Спартс !!!бо вже замовляють асфальт !!!
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12.07.2022 20:22 Відповісти
"Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО" Вікторія Спартц
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13.07.2022 09:56 Відповісти
 
 