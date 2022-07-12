Другий транш макрофінансової допомоги ЄС для України становитиме €8 млрд
Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомогу.
Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І решта включатиме повну суму допомоги, яка була узгоджена Європейською радою на відновлення України. Технічна робота щодо другого траншу ведеться, щоб надати його якомога швидше", - сказала вона.
Журналісти уточнили, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів і отримали підтвердження: "Ми працюємо над другою частиною макрофінансової допомоги, яка складає 8 мільярдів євро".
На питання про те, чи не затримає літній період відпусток в інституціях ЄС роботу над другим траншем, в Єврокомісії запевнили, що цього не буде.
"Перший транш затверджений менше ніж через два місяці після того, як ми вперше анонсували плани щодо його надання. Так в Європі період відпусток, але інституції функціонують, Єврокомісія продовжує роботу протягом літа. Тому ми сподіваємося, що рішення про другий транш буде якомога швидше", - сказала речниця.
Видання зазначає, що рішення про надання макрофіну має затвердити Європейський парламент і Рада ЄС. До вересня пленарних сесій Європарламенту не заплановано.
Нагадаємо, 7 липня пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги підтримав Європейський парламент.
12 липня Рада ЄС затвердила рішення про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.
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думаю, что контроль со стороны Брюсселя будет вполне серьёзный, ибо ЕС постоянно требует глубоких реформ в системе борьбы с коррупцией.
ЕС вовсе не благотворительная организация по халявной раздаче миллиардов евро. Деньги там считать умеют.
Все-таки украинцы спасают глобальный мир. Не устоит Украина и будет трагедия для мира.