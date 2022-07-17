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Канадские парламентарии просят правительство объяснить решение передать турбину для "Северного потока"

північний,турбіна

Комитет по иностранным делам Палаты общин парламента Канады решил просить об объяснении двух министров в связи с решением правительства передать Германии турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет решил призвать к объяснению министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Их будут просить провести такую ​​встречу до 22 июля в зависимости от их рабочего графика.

Кроме того, на встречу приглашают посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабин Шпарвассер, посла ЕС Мелиту Габрич и представителей Конгресса украинцев Канады.

В своей аргументации парламентарии отмечают, что обеспокоены прецедентом отступления от санкций в условиях, когда Россия использует газ как оружие, и называют это "пощечиной украинцам" во время сложных испытаний.

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"Важно, чтобы мы были решительны в своих действиях. Если этого не будет – Россия просто продолжит усиливать давление", – прокомментировал консерватор Гарнет Гениус.

Консерваторы и Новая демократическая партия выступили со схожими инициативами рассмотреть решение о турбине на заседании комитета. Представители Либеральной партии, которую представляет и действующий премьер Джастин Трюдо, поддержали инициативу заслушать министров, но попытались ограничить продолжительность такой встречи и количество приглашенных к слову.

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Среди консерваторов предлагали заслушать также вице-премьерку Христю Фриланд, украинку по происхождению, предполагая, что она, возможно, была не согласна с этим решением.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию.

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".

Канада (2078) Северный поток (1449)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU Михаил Тихонов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCbJaGRrgND6poqsAeHADMPc7FXHbTUQSRHceSiPiEhZneMTwiQ1v88XAYpZPQMdl&id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU 48 мин. ·

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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17.07.2022 19:49
+5
-----------Ракетна програма.------------

1.

Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.

Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)

2.

В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.

Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.

Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.

3.

В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.

4.

В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.

Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.

5.

Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.

---------

Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.

П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.

Джон Сміт
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17.07.2022 19:50
+4
Это другое.
Просто Украина не может отказаться от данных Европе обещаний, ну порядочные люди до мозга костей. А так бы с радостью отказались. И против Северного Потока 2-а выступали, потому что это страшное оружие.
А деньги за транзит и газ для себя тут совсем не причём - вот не надо тут наговаривать.
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17.07.2022 19:24
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Правила форума Совет форумчан
Факт в тому, що все ж передали. А те що там пояснюватимуть, вже, по суті, не грає ніякої ролі. Хоча, можливо, це зроблено для дискредитації вигрібної *********. Мовляв, і турбіну передали, а газ однак не пустили на Європу.
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17.07.2022 18:59 Ответить
ще не передали. Ще ні.
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17.07.2022 19:18 Ответить
Прошу разъяснить смыслы. Украина прокачивает транзитом газ в Европу. Согласно, там, какого-то договора. Получает за это бабки. От РФ. РФ ищет способы обойти. Санкции против. Европа хочет газ из РФ. Шо тут не так? Мы, как-бы, гарантируем транзит. Тупо перекрыть низзя. ХЗ. Кто-то в этом понимает?
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17.07.2022 19:04 Ответить
Это другое.
Просто Украина не может отказаться от данных Европе обещаний, ну порядочные люди до мозга костей. А так бы с радостью отказались. И против Северного Потока 2-а выступали, потому что это страшное оружие.
А деньги за транзит и газ для себя тут совсем не причём - вот не надо тут наговаривать.
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17.07.2022 19:24 Ответить
Бздлы позорные - вот и всё объяснение.
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17.07.2022 19:08 Ответить
підняли б ціну за ремонт,
як х@йло на газ,

або зробити х@йлу аналогічний шантаж, поки не буде газу то не буде і турбін
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17.07.2022 19:24 Ответить
Кто же Вам так мозг засрал-то ?
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17.07.2022 20:10 Ответить
У сьогоднішній статті The Wall Street Journal зазначається, що внаслідок санкцій страждає не лише росія, а й Європа та США. Попри це, наразі росія страждає більше, адже вже цьогоріч очікують різке падіння її економіки та зріст інфляції.
Попри це, західні країни також зазнають серйозних економічних втрат, зокрема, йдеться про зростання цін на енергоносії, які ближче до зимового періоду можуть ще більше зрости в ціні.
"Найближчі місяці будуть вирішальними у визначенні того, хто отримає важелі впливу в цій економічній війні", - йдеться в матеріалі.

Тим часом Economist Intelligence Unit вважає, що касапськр-українська війна на ********* етапі вже "потягнула" на приблизно 1 трлн доларів. Окрім того, експерти прогнозують, що світова економіка в поточному році зросте на 2,8% замість довоєнного прогнозу в 3,9%. До цього ж найбільші втрати у виробництві зазнали такі країни, як Італія, Німеччина та Франція.
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17.07.2022 19:25 Ответить
Хотят быстрее закончить войну? Пусть увеличат резко поставки оружия. В Афганистан передали 150 гаубиц 777 за все время. Это воевать с талибами. Нам дают в час по чайной ложке, а про бедных немцев с их танками Леопард, так вообще молчу.
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17.07.2022 21:19 Ответить
Таке враження що на Трюдо є компромат в Кремлі, того таке рішення!!!
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17.07.2022 19:39 Ответить
Якщо ліверам так потрібна турбіна для першого потоку то нехай знімуть її з потоку №2, все одно він не працює. Всі адекватні люди розуміють, що турбіна це лише привід для х**а вчергове нагнути терпіл з ЄС , потім він продовжить шантаж, але вже в більших розмірах.
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17.07.2022 19:39 Ответить
А если завтра случайно повредится украинская труба ?
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17.07.2022 20:14 Ответить
Українська труба має якесь відношення до канадської турбіни ?
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17.07.2022 20:35 Ответить
Потому что всё покупается и продается кроме здоровья и совести
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17.07.2022 19:41 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU Михаил Тихонов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCbJaGRrgND6poqsAeHADMPc7FXHbTUQSRHceSiPiEhZneMTwiQ1v88XAYpZPQMdl&id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU 48 мин. ·

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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17.07.2022 19:49 Ответить
Дайте посилання, де є скріни.
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17.07.2022 19:56 Ответить
Гарна інформація.
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18.07.2022 02:04 Ответить
Ні стида, ані совісті у кончених продаванів немає. І лише один Бог - баблооооооооооооооооооооо.
Може хоч у українських військових чи у спецпризначенців вистачить розуму по тихому бахнуть газову трубу на території України? Бах і всьо. І ніяких брехливих ссанкцій не треба. Опа, і рашка без грошей і впливу...

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17.07.2022 19:50 Ответить
-----------Ракетна програма.------------

1.

Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.

Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)

2.

В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.

Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.

Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.

3.

В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.

4.

В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.

Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.

5.

Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.

---------

Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.

П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.

Джон Сміт
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17.07.2022 19:50 Ответить
На самом деле вопрос нужно ставить по-другому, а можно ли финансировать агрессора и оккупанта (и поддерживать с ним любые отношения, а не ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДУ) и это прежде всего касается не только западных парнеров Украины, а самого высшего политического руководства страны. Ну, Петя был олигархом с личными и финансовыми связами как на "востоке", так и на "западе" (с ним все понятно, почему он капитулировал), а с вами "прядочными бессеребреннеками" ЧТО НЕ ТАК, где ваша ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ и ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!?
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17.07.2022 19:50 Ответить
шта? хто куди капітуліровал? щось не зрозумів в яких напрямках все рухалось
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17.07.2022 20:05 Ответить
Може я не розумію, а може ті, хто проти повернення турбіни помиляються. Може для когось таємниця, але на СП2 стоять вже кацапські турбіни, Газпром зупинив ще одну турбіну на СП1. Більш того в Газпромі заявили, що якщо турбіну і повернуть, то вона буде повернута назад "Сіменс", для додаткової перевірки. Далі, міністр енергетики Німеччини, заявив, що газ в країні закінчиться в грудні, і брати його ніде. У кого є мізки, той зрозуміє, навіщо Газпром це робить.
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17.07.2022 20:04 Ответить
У кого є мізки розуміють, що турбіна лише привід для газового шантажу і навіть отримавши її в зад мордор продовжить шантажувати німецьких ліверів вигадавши нову причину. У всіх випадках потурання шантажисту тільки заохочує його продовжувати та вимагати все більше та більше. Уже зараз орки відкрито сміються над лохами з ЄС, які одразу прогинаються варто тільки х**у трохи прикрити краник. А що буде взимку ? Тому шольцами потрібно не тиснути на партнерів для порушення свої же санкцій, а шукати нові джерела енергоносіїв і то швидко.
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17.07.2022 20:48 Ответить
Олег, треба розуміти, що ЄС самі дали можливість Рашi себе шантажувати. Забрали турбіну, не запустили СП2. Мені все одно, а ось ЄС може сильно постраждати, а головне, війну почав ЄС, Рашка відповіла. Думаю Рашка не сильно постраждає, бензин у них подешевшав на 10%, за газом там ніхто не стежить, запитав на форумі, ніхто ціну не знає.
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17.07.2022 21:00 Ответить
Так в тім і річ, що зараз чудовий момент продемонструвати характер та твердо сказати "ні" шантажисту. Якщо на нафту у х***а черга покупців то газ крім ЄС продавати нікому, через відсутність відповідних трубопроводів та попиту.
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17.07.2022 21:40 Ответить
Олег, взимку буде те що, коли ЄС буде замерзати, Раша скаже розморозити заморожені активи. У дзюдо це називається больовий прийом.
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17.07.2022 21:06 Ответить
Шановний, ви як той глухар на току, співаєте свою пісню та інших не чуєте. Не потрібно бути великим аналітиком, щоб спрогнозувати, що буде після повернення турбіни. Ху**о знову пустить газ ліверам , які заспокояться і будуть далі його нюхати, а потім посеред зими х**о під черговим, видуманим приводом перекриє кран та забажає все чого захоче, знаючи, що його шантаж діє. Тому ніякого повернення турбіни, ліверам потрібно злізти з газової цицьки мордора та поки є час шукати нові джерела енергоносіїв.
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17.07.2022 21:37 Ответить
Я на вас удивляюсь. Ведь если Европа перестанет пользоваться дешевым почти халявным российским газом, то это значит, что тот газ почти за бесплатно рашка купит сама у себя. И тот газ достанется не Европе, а россии. Удобрения ГСМ, металлургия, пластмассы трубы, кабели, пуговицы, и даже пляжные тапки будут производиться в россии и китае и индии а ни как ни в европе. Так кому же это выгодно? Где будет социальный взрыв? Чьи правительства и премьерминистры пойдут в отставку? Кто же тогда будет помогать Укпаине? Европе надо бороться за каждый кубометр того газа, пока ещё есть хоть какая возможность, учитывая, что скоро его не будет. Дифицит как говорил Райкин.
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20.07.2022 09:51 Ответить
Пусть через Украину качают, в чем вопрос.
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17.07.2022 21:21 Ответить
Схоже на цирк сюреалістичний, просто цирк.
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18.07.2022 02:11 Ответить
 
 