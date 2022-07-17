Канадські парламентарі просять уряд пояснити рішення передати турбіну для "Північного потоку"

Комітет із закордонних справ Палати громад парламенту Канади вирішив попросити про пояснення двох міністрів у зв’язку з рішенням уряду передати Німеччині турбіну для російського газопроводу "Північний потік-1", попри санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Комітет вирішив закликати до пояснень міністерку закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона. Їх проситимуть провести таку зустріч до 22 липня, залежно від їхнього робочого графіку.

Окрім того, на зустріч запрошують посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габріч та представників Конгресу українців Канади.

У своїй аргументації парламентарі зазначають, що стурбовані прецедентом відступу від санкцій в умовах, коли Росія використовує газ як зброю, і називають це "ляпасом українцям" у час складних випробувань.

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"Важливо, щоб ми були рішучими у своїх реакціях. Якщо цього не буде - Росія просто продовжить посилювати тиск", - прокоментував консерватор Гарнет Геніус.

Консерватори і Нова демократична партія виступили зі схожими ініціативами щодо розгляду рішення про турбіну на засіданні комітету. Представники Ліберальної партії, яку представляє і чинний прем’єр Джастін Трюдо, підтримали ініціативу заслухати міністрів, але спробували обмежити тривалість такої зустрічі і кількість посадовців, яких запрошують до слова.

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Серед консерваторів пропонували заслухати також віцепрем’єрку Христю Фріланд, українку за походженням, припускаючи, що вона можливо не погоджувалась із цим рішенням.

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля і після рішення викликала керівника посольства Канади.

В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу.

Українська діаспора в Канаді подала до суду, щоб зупинити постачання турбін Siemens для "Північного потоку".