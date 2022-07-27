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Зеленский снова пригласил президента Германии Штайнмайера в Киев, - посол Мельник

зеленский,штайнмайер

Украинский президент Владимир Зеленский снова пригласил в свою страну немецкого коллегу Франко-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщил немецкому изданию Die Zeit посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы еще ждем его приезда в Киев", - отметил он.

Также Мельник сообщил подробности своей отставки. Он покинет Германию через 2-3 недели. Эта отставка является рутинным решением и не связана с заявлениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника и еще четырех послов Украины.

Дипломат неоднократно в резкой форме критиковал немецких политиков, в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца, за недостаточную поддержку Украины.

По словам Франко-Вальтера Штайнмайера, 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но Зеленский отказался встречаться с ним. Посол Мельник тогда подтвердил, что Украина не согласилась на визит президента Германии, но приглашает федерального канцлера Олафа Шольца.

Глава правительства не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет Штайнмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не толкайте Украину за стол переговоров. Это решение Киева, когда идти по этому пути, - Штайнмайер

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-германского газопровода "Северный поток-2", несмотря на уговоры Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО, что это геополитическое оружие Кремля, завершение которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с кремлевской их трактовкой.

4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "допустил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова.
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Топ комментарии
+10
Тепер черга Штайнмаєра послати зелень у відомому напрямку.
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27.07.2022 14:30
+9
А теперь вопрос: на кой ляд нужно было это представление-95?
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27.07.2022 14:33
+7
"Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу...." - до чиєї країни????? Ні...ну може так і прийнято казати..але, з вусб боневтіка звучить якось двозначно..і почуваєшся рабом кварталу 95...
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27.07.2022 14:27
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27.07.2022 14:27 Ответить
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27.07.2022 15:10 Ответить
І шо атвєтіла абіженая абіженка стаящая в абіженай позє???
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27.07.2022 14:27 Ответить
"Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу...." - до чиєї країни????? Ні...ну може так і прийнято казати..але, з вусб боневтіка звучить якось двозначно..і почуваєшся рабом кварталу 95...
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27.07.2022 14:27 Ответить
Рішення приймають близькорукі дегенерати.
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27.07.2022 14:30 Ответить
Тепер черга Штайнмаєра послати зелень у відомому напрямку.
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27.07.2022 14:30 Ответить
Знову запросив? Брехня! Той сам просився а зеленський сказав - не на часі.
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27.07.2022 14:31 Ответить
А тепер час настав?
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27.07.2022 14:50 Ответить
Ось представники українського дебілізму зевлади.
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27.07.2022 15:00 Ответить
А теперь вопрос: на кой ляд нужно было это представление-95?
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27.07.2022 14:33 Ответить
Веде себе як наркоман. То він його не пускає до країни, то він його приглашає.
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27.07.2022 14:37 Ответить
а ви вчорашній вечірній квартал виступ Зе дивились?? Він там упоротий...таке ніс і ледь язиком ворочав..
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27.07.2022 14:58 Ответить
+++
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27.07.2022 15:01 Ответить
Нам не потрібні пусті символи. Їм потрібні - нам ні. У нас люди вмирають. Символічний приїзд та демонстрація солідарності були актуальними у жовтні. Наразі потрібні дуже швидкі дії. Не можна дозволити втягнути нас у цей безплідний символізм. Нам не потрібен приїзд Штайнмаєра до Бучі. Нам потрібне розслідування, яке визнає світ. Дуже символічна річ - танк Леопард 1. Леопард 2 - суперсимволічна та солідарна"
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27.07.2022 14:44 Ответить
більше обирайте "друзєй" кацапських,то приїдуть точно в жовтні ... наступному. новий плокулол це доказ того що зєлі ***** на все
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27.07.2022 14:56 Ответить
Ну, не дебил ли?
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27.07.2022 14:48 Ответить
Президенты Чехии Германии Украины и т.д.., ничего не решают...у нас по факту парламентская республика...быдло тупое..вы задрали..
Конституция Украины создана для думающих людей..а не для Шариковых зелеКучмистов...
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27.07.2022 14:56 Ответить
Если возглавит колонну из пятидесяти леопардов, тогда пусть приезжает!
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27.07.2022 15:12 Ответить
формула Штангельциркуля new version
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27.07.2022 15:54 Ответить
Вот к чему приводят хамские понты! 😡
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27.07.2022 16:46 Ответить
 
 