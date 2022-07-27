Зеленський знову запросив президента Німеччини Штайнмаєра до Києва, - посол Мельник

Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомив німецькому виданню Die Zeit посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми ще чекаємо на його приїзд до Києва", - зазначив він.

Також Мельник повідомив подробиці своєї відставки. Він залишить Німеччину за 2-3 тижні. Ця відставка є рутинним рішенням і не пов'язана із його заявами.

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Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника та ще чотирьох послів України.

Дипломат неодноразово в різкій формі критикував німецьких політиків, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца, за недостатню підтримку України.

За словами Франка-Вальтера Штайнмаєра, 13 квітня він хотів приїхати до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, але Зеленський відмовився з ним зустрічатися. Посол Мельник тоді підтвердив, що Україна не погодилася на візит президента Німеччини, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца.

Голова уряду натомість не хоче їхати до Києва, поки туди не поїде Штайнмаєр.

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Штайнмаєр систематично захищав будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2", попри умовляння України та країн східного флангу ЄС/НАТО, що це - геополітична зброя Кремля, завершення якого призведе до колапсу безпеки в Європі. Він також пропонував таке виконання мінських угод щодо Донбасу, яке було співзвучне з кремлівським їх трактуванням.

4 квітня 2022-го, після більш ніж 40 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штайнмаєр визнав, що "припустився помилки" в політиці щодо Росії. Він закликав до трибуналу для Путіна та Лаврова.