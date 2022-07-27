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Зеленський знову запросив президента Німеччини Штайнмаєра до Києва, - посол Мельник

зеленский,штайнмайер

Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомив німецькому виданню Die Zeit посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми ще чекаємо на його приїзд до Києва", - зазначив він.

Також Мельник повідомив подробиці своєї відставки. Він залишить Німеччину за 2-3 тижні. Ця відставка є рутинним рішенням і не пов'язана із його заявами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна Росії проти України націлена не лише на захоплення територій, а й на руйнування єдності Європи, - Штайнмаєр

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника та ще чотирьох послів України.

Дипломат неодноразово в різкій формі критикував німецьких політиків, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца, за недостатню підтримку України.

За словами Франка-Вальтера Штайнмаєра, 13 квітня він хотів приїхати до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, але Зеленський відмовився з ним зустрічатися. Посол Мельник тоді підтвердив, що Україна не погодилася на візит президента Німеччини, але запрошує федерального канцлера Олафа Шольца. 

Голова уряду натомість не хоче їхати до Києва, поки туди не поїде Штайнмаєр.

Також читайте: Не штовхайте Україну за стіл переговорів. Це рішення Києва, коли йти цим шляхом, - Штайнмаєр

Штайнмаєр систематично захищав будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2", попри умовляння України та країн східного флангу ЄС/НАТО, що це - геополітична зброя Кремля, завершення якого призведе до колапсу безпеки в Європі. Він також пропонував таке виконання мінських угод щодо Донбасу, яке було співзвучне з кремлівським їх трактуванням.

4 квітня 2022-го, після більш ніж 40 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штайнмаєр визнав, що "припустився помилки" в політиці щодо Росії. Він закликав до трибуналу для Путіна та Лаврова.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Тепер черга Штайнмаєра послати зелень у відомому напрямку.
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27.07.2022 14:30
+9
А теперь вопрос: на кой ляд нужно было это представление-95?
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27.07.2022 14:33
+7
"Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу...." - до чиєї країни????? Ні...ну може так і прийнято казати..але, з вусб боневтіка звучить якось двозначно..і почуваєшся рабом кварталу 95...
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27.07.2022 14:27
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27.07.2022 14:27 Відповісти
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27.07.2022 15:10 Відповісти
І шо атвєтіла абіженая абіженка стаящая в абіженай позє???
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27.07.2022 14:27 Відповісти
"Український президент Володимир Зеленський знову запросив до своєї країни німецького колегу...." - до чиєї країни????? Ні...ну може так і прийнято казати..але, з вусб боневтіка звучить якось двозначно..і почуваєшся рабом кварталу 95...
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27.07.2022 14:27 Відповісти
Рішення приймають близькорукі дегенерати.
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27.07.2022 14:30 Відповісти
Тепер черга Штайнмаєра послати зелень у відомому напрямку.
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27.07.2022 14:30 Відповісти
Знову запросив? Брехня! Той сам просився а зеленський сказав - не на часі.
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27.07.2022 14:31 Відповісти
А тепер час настав?
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27.07.2022 14:50 Відповісти
Ось представники українського дебілізму зевлади.
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27.07.2022 15:00 Відповісти
А теперь вопрос: на кой ляд нужно было это представление-95?
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27.07.2022 14:33 Відповісти
Веде себе як наркоман. То він його не пускає до країни, то він його приглашає.
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27.07.2022 14:37 Відповісти
а ви вчорашній вечірній квартал виступ Зе дивились?? Він там упоротий...таке ніс і ледь язиком ворочав..
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27.07.2022 14:58 Відповісти
+++
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27.07.2022 15:01 Відповісти
Нам не потрібні пусті символи. Їм потрібні - нам ні. У нас люди вмирають. Символічний приїзд та демонстрація солідарності були актуальними у жовтні. Наразі потрібні дуже швидкі дії. Не можна дозволити втягнути нас у цей безплідний символізм. Нам не потрібен приїзд Штайнмаєра до Бучі. Нам потрібне розслідування, яке визнає світ. Дуже символічна річ - танк Леопард 1. Леопард 2 - суперсимволічна та солідарна"
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27.07.2022 14:44 Відповісти
більше обирайте "друзєй" кацапських,то приїдуть точно в жовтні ... наступному. новий плокулол це доказ того що зєлі ***** на все
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27.07.2022 14:56 Відповісти
Ну, не дебил ли?
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27.07.2022 14:48 Відповісти
Президенты Чехии Германии Украины и т.д.., ничего не решают...у нас по факту парламентская республика...быдло тупое..вы задрали..
Конституция Украины создана для думающих людей..а не для Шариковых зелеКучмистов...
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27.07.2022 14:56 Відповісти
Если возглавит колонну из пятидесяти леопардов, тогда пусть приезжает!
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27.07.2022 15:12 Відповісти
формула Штангельциркуля new version
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27.07.2022 15:54 Відповісти
Вот к чему приводят хамские понты! 😡
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27.07.2022 16:46 Відповісти
 
 