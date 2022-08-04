Китай начал обучение возле Тайваня
На следующий день после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань Китай начал военные учения вокруг острова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Китайские государственные СМИ передают, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа и будут включать в себя живые стрельбы.
"В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.
Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.
В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.
Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.
значит шо Пу звонил Си
и сказал что как возле крыма - можно "учиться", но если какой то корабль другой страны пройдет там, макая учащихся в говно , то всегда можно сказать что "мы его отогнали" и "они испугались". Правда у нас прошел фрегат вроде(Джонсоновский), а у Китая вполне может быть нечто ...... "покрупнее", мягко говоря)
А учения - это для внутреннего употребления.
А Пелоси дипломатическим языком сказала следующее:
Китай, мы защитим Тайвань, но Сибирь защищать не будем - занимайся Сибирью.
все.
Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.
Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.
Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.
В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.
Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.
С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.
Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
Китай звісно може рипнутись на повернення Тайваню у лоне своє, але. Ті, хто прожив поза куняків, зрозуміли наскільки легше так жити і вже ніколи не захочуть повертатись в утопію існування. Комунізм повинен бути знищений, як соціальний устрій. Комунізм, це не що інше, як заваульований фашизм. Я ЗА вільний Тайвань, так само як і за розділення рашки на окремі незалежні країни.
Воевать - это слишком дорого. в 21 веке умные люди воюют другими методами. ЭКОНОМИЧЕСКИМИ.
Более подробно об этом рассказал в Ютьюбе Олег Криштопа...известный тележурналист...
Крысы путлера так Надеялись что Си пульнет...
потрібно ж якусь відмазку придумати...