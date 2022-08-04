РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11390 посетителей онлайн
Новости
4 603 31

Китай начал обучение возле Тайваня

китай,навчання

На следующий день после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань Китай начал военные учения вокруг острова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Китайские государственные СМИ передают, что учения будут продолжаться до полудня 7 августа и будут включать в себя живые стрельбы.

"В ходе этих боевых учений задействованы шесть значительных территорий вокруг острова. В течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские зоны и воздушное пространство", - заявили в КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелоси завершила визит на Тайвань и улетела

Определенные Китаем зоны для учений находятся вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что армия Тайваня - в обычном режиме и мониторит ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не собирается воевать, - предшественник Пелоси Гингрич назвал угрозы по поводу Тайваня блефом

Напомним, 2-3 августа на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет. Китай в связи с ее приездом вызвал посла США и объявил военные учения вокруг Тайваня.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая в связи с поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай (3130) Тайвань (123) военные учения (3476)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Амераканська бабуся на очах у всьго світу поімєла кітайського імператора...
показать весь комментарий
04.08.2022 08:45 Ответить
+9
показать весь комментарий
04.08.2022 09:02 Ответить
+7
важно то, что сформулировала Ненси Пелоси как главную цель своего визита на Тайвань и ради чего она и ее команда рисковали своими жизнями. А сказала она именно то, что вселяет надежду и восстанавливает статус-кво. Так Пелоси заявила о том, что Тайвань является одной из самых свободных стран мира, и что его можно приводить как пример успешной и процветающей страны, базирующейся на демократических принципах.

Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.

Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.

Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.

В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.

Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.

С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.

Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амераканська бабуся на очах у всьго світу поімєла кітайського імператора...
показать весь комментарий
04.08.2022 08:45 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 09:02 Ответить
Китай вступайте в НАТО.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:46 Ответить
Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР. Джерело: \\\\\\\\\\

значит шо Пу звонил Си
и сказал что как возле крыма - можно "учиться", но если какой то корабль другой страны пройдет там, макая учащихся в говно , то всегда можно сказать что "мы его отогнали" и "они испугались". Правда у нас прошел фрегат вроде(Джонсоновский), а у Китая вполне может быть нечто ...... "покрупнее", мягко говоря)
показать весь комментарий
04.08.2022 08:47 Ответить
нет. Пу звонил Си, но Си не взял трубку и послал подальше.
А учения - это для внутреннего употребления.
А Пелоси дипломатическим языком сказала следующее:
Китай, мы защитим Тайвань, но Сибирь защищать не будем - занимайся Сибирью.
все.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:37 Ответить
важно то, что сформулировала Ненси Пелоси как главную цель своего визита на Тайвань и ради чего она и ее команда рисковали своими жизнями. А сказала она именно то, что вселяет надежду и восстанавливает статус-кво. Так Пелоси заявила о том, что Тайвань является одной из самых свободных стран мира, и что его можно приводить как пример успешной и процветающей страны, базирующейся на демократических принципах.

Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.

Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.

Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.

В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.

Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.

С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.

Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:49 Ответить
да все правильно, только ведь США сами создали монстров рашку и китай, где и в каком месте у них были мозги!? а теперь неизвестно чем это закончиться и не прийдет ли в штатах к власти очередной идиот вроде трампа или обамы- нобелевский лауреат хренов
показать весь комментарий
04.08.2022 09:33 Ответить
Червоні комуняцькі дупи шукають пригод
показать весь комментарий
04.08.2022 08:49 Ответить
нет, они просто делают вид что контролируют ситуацию.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:38 Ответить
Всі ті навчання, нагадують бряцання зброєю кремлерейха. Тим більше, поки ті проводять там навчання, весь район буде закритий. Навчання будуть продовжуватись довго, значить Тайбей буде в економічній блокаді.
Китай звісно може рипнутись на повернення Тайваню у лоне своє, але. Ті, хто прожив поза куняків, зрозуміли наскільки легше так жити і вже ніколи не захочуть повертатись в утопію існування. Комунізм повинен бути знищений, як соціальний устрій. Комунізм, це не що інше, як заваульований фашизм. Я ЗА вільний Тайвань, так само як і за розділення рашки на окремі незалежні країни.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:49 Ответить
а що мішає Тайваню почати навчання біля китайських портів і проводити дуже довго?
показать весь комментарий
04.08.2022 08:56 Ответить
Наявність мізків.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:59 Ответить
Пора робити напівпровідникове перемир'я бо голодні діти з Африки без них не вийдуть в інтернет.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:50 Ответить
Не посмеют узкоглазые напасть на Тайвань. Это всеравно, что напасть на США. Но это абсурд напасть на главного торгового партнера. Китаю тогда придет кирдык...
показать весь комментарий
04.08.2022 08:54 Ответить
А на Тайване не узкоглазые?
показать весь комментарий
04.08.2022 17:06 Ответить
Китаи це ше тои чертіла -- вбився в піря - показує зуби
показать весь комментарий
04.08.2022 08:55 Ответить
Зараз китай знаходиться не в самому найкращому економічному стані. У разі війни проти Тайваню, про світове панування можна просто буде забути на багато років уперед. Тому у жовтомордого куйла вибір невеликий - або просрати економіку і міжнародний вплив, або просто побряцати зброєю, може хтось і злякається.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:58 Ответить
В усій цій "тайванській возні" для нас найхреновіше те що тепер Китай відкрито підтримуватиме Росію. До того ж якщо там почнеться якась "движуха" то для піндосів Україна може відійти на задній план.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:00 Ответить
весь мир увидел что хйло и его барин Си два лузера и лохи
показать весь комментарий
04.08.2022 09:01 Ответить
Вероятнее всего что и "третья " армия в мире не далеко ушла от "второй" то есть могут накрывать только "мясом". А Тайвань это не только "Петриот " и эскадрильи Фантомов и Миражей, но и 23 миллиона населения, мотивированного на защиту своей страны.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:11 Ответить
нет, они просто умеют считать бабки.
Воевать - это слишком дорого. в 21 веке умные люди воюют другими методами. ЭКОНОМИЧЕСКИМИ.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:39 Ответить
В военных технологиях Китай на уровне того что ******* у РФ, до США им как до Марса
показать весь комментарий
04.08.2022 09:14 Ответить
Ненсі вже полетіла додому і тепер можна трохи туди-сюди постріляти))
показать весь комментарий
04.08.2022 09:24 Ответить
и чему будут обучать ?
показать весь комментарий
04.08.2022 09:31 Ответить
Когда то в Китае чудил Чан Кай Ши...с ним и бандеровец из Украины был...
Более подробно об этом рассказал в Ютьюбе Олег Криштопа...известный тележурналист...
показать весь комментарий
04.08.2022 09:32 Ответить
Товарищ Си сделал полный Обсерон...

Крысы путлера так Надеялись что Си пульнет...
показать весь комментарий
04.08.2022 09:35 Ответить
надежда загнанной в угол крысы на то, что к ней в угол еще одну крысу загонят =) не оправдались =)
показать весь комментарий
04.08.2022 10:22 Ответить
Ну - у нас у Чорному морі ціла "ескадра" вже шостий місяць не те що "навчання" проводить а взагалі готується до атаки материкової України(правда що дуже дивно - з надходженням до ВМС України нових зразків озброєння вона все далі в море відводить свої кораблі) - і нічого ЖИВЕМО якось!
показать весь комментарий
04.08.2022 09:48 Ответить
....последнее китайское предупреждение =))))
показать весь комментарий
04.08.2022 10:21 Ответить
у китайозів в економіці така дупа намічається...
потрібно ж якусь відмазку придумати...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:35 Ответить
Пізно всралися.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:41 Ответить
 
 